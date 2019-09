Une question venue du coeur

En 2015, le chef libéral, Justin Trudeau, avait surpris par son énergie et la générosité de ses engagements. Ses fameuses « voies ensoleillées » avaient séduit après dix années d’un gouvernement conservateur prompt à la confrontation et dirigé par un chef solide mais froid.

Mercredi, première journée officielle de la campagne 2019, la passion avait un autre nom : Elizabeth May. Les convictions de la cheffe du Parti vert n’ont jamais été mises en doute, mais son cri du coeur en faveur de la planète et d’une action vigoureuse contre les changements climatiques tranchait par sa fougue et son authenticité. Pour elle, il ne fait pas de doute que la vraie question de l’urne, celle qui fera la différence, sera celle-là.

Le Parti vert n’a toutefois pas les moyens de ses adversaires pour marteler son message à grande échelle. Il a par contre le vent dans les voiles, selon les sondages. Lui qui n’avait récolté que 3,4 % des voix en 2015, voit ses appuis osciller autour de 11 % dans les dernières enquêtes d’opinion. Cette montée semble se faire aux dépens du NPD qui se bat pour conserver au moins la troisième place aux Communes avec des appuis frôlant 13 %, alors qu’il en avait récolté 19,7 % en 2015. Cet été, le chef, Jagmeet Singh, a d’ailleurs reconnu que son parti ne pouvait aspirer à prendre le pouvoir cette fois-ci. Mme May, elle, se permet de viser haut. « Si vous voulez un vrai changement, changez votre vote et élisez un gouvernement vert », a-t-elle lancé mercredi.

Elizabeth May n’a pas tort de tenter de s’approprier le thème du changement, aucun autre chef n’arrivant à l’incarner. Premier ministre sortant, Justin Trudeau ne peut échapper à la nécessaire défense de son bilan et à la promesse qu’il doit et peut continuer dans la même veine, y compris en matière d’environnement. Fidèle à la tradition du NPD, le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, promet des réformes ambitieuses en santé, en éducation, en environnement, mais son message, rendu sans vrai mordant, a les mêmes faiblesses que par le passé, celui de dépendre de l’accord des provinces pour se réaliser. Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, est, de son côté, tout feu tout flamme pour sa première campagne, mais ce qu’il offre est une version modernisée du message que le Bloc a toujours servi aux Québécois depuis ses débuts : On est là pour défendre les intérêts et le consensus québécois en attendant l’indépendance.

Le chef conservateur, Andrew Scheer, lui, a repris le thème fétiche de son parti qui est d’en mettre plus dans la poche des citoyens. Il a toutefois démarré la journée en remettant en question, pour la énième fois, le sens éthique de Justin Trudeau. Il ne pouvait y résister après avoir lu, mercredi matin, la manchette du Globe and Mail faisant état du refus du Conseil privé de donner à la GRC accès à certains documents du cabinet portant sur cette affaire SNC-Lavalin.

Cette controverse n’a pourtant pas réussi à faire bouger les sondages estivaux favorables au Parti conservateur après le blâme adressé à M. Trudeau par le commissaire à l’éthique mi-août. Fera-t-elle maintenant plus mal au chef libéral ? Difficile à dire, surtout qu’il reste encore 39 jours de campagne et bien d’autres enjeux capables d’en atténuer le souvenir. En fait, Justin Trudeau doit être soulagé que ce nouveau soubresaut n’arrive pas à la veille du scrutin du 21 octobre.

Mais s’il veut gagner, M. Scheer doit accroître ses appuis. Actuellement, son parti et le Parti libéral sont au coude à coude dans les sondages, mais leurs intentions de vote sont réparties de manière à donner moins de sièges au Parti conservateur. Ses appuis sont trop concentrés, alors que ceux des libéraux sont mieux distribués, indiquent les analyses de sondages de la CBC et de Maclean’s. En plus, le PLC est en avance au Québec et en Ontario. Il a par contre reculé dans les provinces atlantiques et en Colombie-Britannique.

Pour brasser cette donne, Andrew Scheer attaque l’éthique de M. Trudeau qui, de son côté, prévient que son adversaire veut retourner en arrière. Et sur la Toile, des libéraux rappellent le conservatisme social de M. Scheer. De la politique tout ce qu’il y a de plus traditionnel.

Dans ce contexte, même sans grands moyens, Mme May peut marquer des points, frapper l’imaginaire de ceux que le sort de la planète inquiète. Quand elle parle de courage collectif, de front commun non partisan pour agir plus vigoureusement contre les changements climatiques, de création d’un conseil des ministres non partisan, comme en temps de guerre, pour s’attaquer à la transformation de l’économie, elle ramène le débat vers le bien commun.

D’autres partis, dont le NPD, le Bloc québécois, le Reform Party, pour ne nommer que ceux-là, ont démontré par le passé qu’avec une masse critique de députés, ils pouvaient faire une différence et influencer l’orientation des politiques publiques. Mme May a su, même seule, se faire entendre aux Communes. L’écho qu’elle continue à avoir et la montée de son parti dans les sondages devraient sonner comme un avertissement pour les autres formations.