Le numérique en classe

Il y a une vingtaine d’années sont apparus en éducation ceux que j’appelais les technophiles, pour qui Internet et les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) allaient tout changer. Seuls des passéistes technophobes butés comme moi pouvaient ne pas le voir ou exprimer des réserves.

L’État de la Californie, lui, n’était ni buté ni technophobe, et en 2013 il donnait à chaque écolier un iPad sur lequel était téléchargé le curriculum de la firme Pearson — coût de l’aventure : 1,3 milliard $US, pour quelque 650 000 appareils.

Les passéistes avaient pourtant des arguments.

On fondait une part de notre scepticisme sur, justement, les gargantuesques intérêts financiers en jeu pouvant fausser la donne — ceux des entreprises impliquées, mais aussi ceux des chercheurs : c’est qu’il n’est pas si facile de changer d’idée quand le versement de ton salaire dépend du fait que tu ne changeras pas d’idée….

On rappelait aussi que certaines thèses avancées par les technophiles ne résistaient pas à l’analyse et étaient des légendes pédagogiques. Elles se sont écroulées une à une.

C’est ainsi qu’il n’y a pas chez les nouvelles générations de changements des structures cognitives tels qui justifieraient que l’école les tienne pour des « natifs du numérique ». Ils ne sont notamment pas meilleurs pour faire du multitâche, qui est aussi nocif pour eux que pour tous les autres.

De même pour cette idée alors répandue qu’avec Internet, tout le savoir de l’humanité étant désormais accessible au bout des doigts, on n’a plus à enseigner comme on le faisait autrefois. Prise au sérieux, cette idée aurait incité les successeurs d’Aristote à fermer le Lycée et à recommander d’envoyer tout le monde à la bibliothèque d’Alexandrie…

La mémoire de travail limitée, l’importance des savoirs préalables et du regroupement restaient là, avec les mêmes effets. J’ai souvent cité à ce sujet un exemple emprunté à E. D. Hirsch, qui nous demande d’imaginer un novice cherchant de l’information sur Internet à propos du mot « planète » et tombant sur ce qui suit : « Planète : Tout corps non lumineux qui tourne autour du Soleil. Le mot “planète” est parfois utilisé en incluant les astéroïdes, mais exclut les autres membres du système solaire, les comètes et les météoroïdes. Par extension, tout corps similaire qu’on découvre tournant autour d’une autre étoile sera appelé planète. » Si on sait déjà pas mal de choses, on en apprendra beaucoup en lisant ce passage. Autrement…

La recherche confortait notre scepticisme. Par exemple, on apprenait que les notes prises avec un appareil numérique font utiliser plus de mots (30 %) qu’avec un crayon et du papier et que les élèves qui le font ont de moins bons résultats aux évaluations, que la lecture virtuelle, avec liens sur lesquels cliquer, limite la compréhension et que l’hypertexte et les hypermédias diminuent les performances en lecture, comparativement à la présentation linéaire traditionnelle. On apprenait bien d’autres choses encore, toutes incitant au doute et à la retenue.

Je reconnais aujourd’hui mes torts : je n’avais pas vu alors à quel point ces technologies non seulement peuvent ne pas être très utiles, voire être quelque peu nuisibles, mais peuvent être, et sont en fait aussi parfois, grandement dommageables — et pas seulement en éducation.

Le récent ouvrage de Michel Desmurget (La fabrique du crétin digital) dresse un bilan documenté de ces dangers et s’ajoute à d’innombrables signaux mettant en garde contre les périls du numérique à l’heure de son utilisation massive et hors de contrôle : troubles de la mémoire ; atteinte à la vie privée ; cyberdépendance ; troubles du sommeil, risques d’AVC, prolifération de fausses nouvelles, dénialisme, etc. D’où ces injonctions entendues cette semaine à bannir le cellulaire des écoles, une décision que le ministre les laisse libres de prendre ou non.

Pourtant, il faut le dire, ce monde numérique est là pour de bon, et peut avoir des effets peut-être modestes mais bénéfiques en éducation. L’heure est aujourd’hui à se demander comment l’utiliser intelligemment. Vaste question à laquelle je ne peux répondre. Mais j’avance que, pour le faire correctement, il nous faudra prendre en compte les données probantes. Et elles disent, entre tant d’autres choses, ceci.

D’abord, afin de contextualiser nos décisions et de penser en termes de coûts et de bénéfices, tout porte à croire que des stratégies pédagogiques éprouvées de gestion de classe et de mode d’instruction ont des effets positifs bien plus grands et à bien moindre coût que ceux des TIC, même bien utilisés. Qu’attend-on ?

Ensuite, des projets-pilotes, modestes, ciblés, sérieusement et impartialement évalués, devraient toujours être d’abord tentés.

Enfin et surtout, la préparation des enseignants, leurs besoins, attentes, souhaits, tout cela doit jouer un rôle absolument premier dans tout ce qu’on entreprendra, qui devrait adopter une approche non seulement informée par la recherche, mais aussi partant de la base — plutôt que de venir du sommet et d’être imposée.

Entre autres pour n’avoir pas suivi ce sage précepte, l’expérience californienne évoquée plus haut fut un immense, retentissant et coûteux échec. Deux ans plus tard, presque toutes les écoles avaient abandonné le projet.

Au terme d’une longue enquête du FBI sur l’attribution du fameux contrat, le procureur des États-Unis a finalement renoncé à poursuivre Apple et Pearson.

Truc et astuce de prof

Truc mnémotechnique. L’écrivain Marcel Pagnol rapporte ces vers, créés par son professeur de mathématiques :

« La circonférence est fière

D’être égale à 2PiR ;

Et le cercle est tout joyeux

D’être égal à PiR2»

La perle de la semaine

Elle est de Réjean Martin, qui a reçu une copie sur laquelle on cite l’Ô Canada : « Ton histoire est une des pas pires » (pour : « Ton histoire est une épopée »).