Le prix de l’info

J’ai croisé Pierre Nadeau par hasard il y a longtemps. C’était par une belle journée de printemps. Nous étions devant le célèbre hôtel King David à Jérusalem. Un lieu mythique dont les splendides murs de grès rose furent témoins des négociations de paix en Palestine.

Je me souviens que Pierre Nadeau avait eu des mots gentils. Pour ma part, j’étais simplement impressionné par ce grand Monsieur, symbole pour moi d’une époque révolue. Celle où le Québec se préparait à devenir un pays. Il était donc normal que son journaliste vedette ait cette stature internationale et cette élocution parfaite qui lui aurait permis de faire carrière aussi bien en France qu’aux États-Unis. On n’en est plus là aujourd’hui. Alors que le Québec est progressivement redevenu une province, le journalisme, lui, a depuis longtemps perdu cette aura à laquelle Pierre Nadeau aura contribué comme personne.

On mesure la distance qui nous sépare de cette époque en écoutant les témoignages de la commission parlementaire sur l’avenir de la presse qui se tenait ces jours-ci à Québec. On ne reviendra pas sur la situation économique qui frappe les journaux et le cannibalisme que pratiquent impunément les géants du numérique depuis des années à l’égard d’une presse dont on a trop longtemps oublié que sa diversité est intimement liée à la santé démocratique de nos sociétés.

Dans la majorité des pays européens, il y a longtemps que le pluralisme de la presse est garanti par diverses formes de protection et d’aide de l’État. En France, des journaux comme La Croix, L’Humanité ou Libération seraient depuis longtemps disparus si l’État n’avait pas assuré leur protection de diverses manières. Ces aides vont des subventions directes aux aides indirectes, comme les exemptions fiscales et les taux de TVA réduits (à l’exemple de ce qui se pratique déjà pour le livre au Québec).

Peu importe la forme d’aide que Québec et Ottawa choisiront, l’exemple européen devrait nous apprendre autre chose. Dans presque tous ces pays, la presse gratuite a été exclue de la plupart des programmes pour la bonne raison que la gratuité des journaux fait partie du problème et non pas de la solution. En effet, la crise des médias ne tient pas seulement au fait que les GAFA pillent leurs revenus publicitaires. Elle tient aussi au fait que, depuis de nombreuses années, les journaux gratuits ont pratiqué un véritable dumping à l’égard de la presse traditionnelle. Dès le tournant du siècle, des médias mondialisés comme Métro ont commencé à siphonner leur marché, souvent avec la complicité des sociétés publiques de transport en commun.

En se généralisant sur Internet, ce modèle gratuit a accéléré la crise et supprimé le premier soutien d’une presse libre : ses lecteurs. « Il est normal que la presse gratuite soit exclue de ces aides. À partir du moment où l’on choisit de ne s’appuyer que sur les revenus publicitaires, et non plus sur la contribution des lecteurs, on ne peut pas décider de manger à tous les râteliers », nous avait déclaré l’an dernier l’ancien député socialiste Michel Françaix, auteur d’un rapport sur les aides à la presse.

Il serait scandaleux qu’au Canada et au Québec, contrairement à ce qui se pratique dans la majorité des pays, les journaux gratuits reçoivent le moindre dollar de l’État alors même que ces médias n’exigent pas un sou de leurs lecteurs et pratiquent ce qu’il faut bien appeler une forme de dumping dans un marché déjà en crise. Dans le cas du quotidien La Presse, qui s’est de plus enfermé dans une chimère technologique, cette formule s’est révélée un cul-de-sac, comme le soulignait la semaine dernière dans nos pages l’ancien sous-ministre de la Culture Adélard Guillemette.

Bien sûr, on citera le cas du Guardian, seul grand quotidien de qualité à qui la gratuité semble réussir, du moins pour l’instant. Or, le quotidien londonien, qui a la chance d’être écrit dans la langue de Shakespeare, n’a réussi cet exploit qu’en se mondialisant totalement. Aujourd’hui, 60 % de son lectorat est aux États-Unis, ce qui en fait un quotidien aussi américain que britannique. Le cas est donc unique et devrait le demeurer.

Soulignons enfin qu’aucun pays européen n’exige des journaux qu’ils se transforment en organismes sans but lucratif. Les journaux ne sont pas des organismes de charité. Au contraire, la presse a vocation à être rentable. Et rien ne dit qu’elle ne le redeviendra pas si l’on met fin au pillage éhonté qui règne sur Internet. Le premier ministre François Legault avait donc raison d’inviter les Québécois « à s’abonner à des journaux, à des médias d’ici ». Car, comme l’écrit Guillemette, « l’information a un coût ». C’est pourquoi « il apparaît essentiel de revenir aux abonnements payants et même d’en faire une condition pour avoir accès à l’aide gouvernementale ».

Les Québécois n’ont pas besoin d’une presse mondialisée et gratuite. Ils ont au contraire besoin de médias ancrés dans leur réalité et proches de leurs lecteurs. Des journaux capables de servir leur région et leur pays. Et d’expliquer le monde non pas à des êtres anonymes et sans chair, mais aux gens d’ici, comme le fit avec maestria le prince du journalisme québécois.