Entretenir la flamme

Même si le programme officiel du Parti québécois avait beau assurer que l’indépendance était toujours l’objectif ultime, le détour par le « chemin des victoires » et le report du référendum à un deuxième mandat en avaient convaincu plusieurs que le PQ avait oublié sa raison d’être.

Le retour aux sources consacré par la « Déclaration de principes » rendue publique mercredi est sans doute une condition essentielle à sa survie, mais elle ne la garantit aucunement. Si les raisons qui justifient toujours l’indépendance y sont très bien exposées, rien n’assure que le PQ soit encore le meilleur véhicule.

En se limitant à quatre « valeurs fondamentales », il espère reconstituer la coalition qu’il formait à l’origine et transcender le clivage gauche-droite. Qu’on soit progressiste ou conservateur, on peut être soucieux de liberté et de justice, se dire nationaliste et vouloir assurer la survie de la planète. Toute référence à la social-démocratie, qui était une des deux pierres d’assise du PQ, a disparu.

Après avoir vu sa base s’éroder au point de voir son existence menacée, il lui faut ratisser le plus large possible. Il faudra toutefois que ces valeurs, auxquelles François Legault, Manon Massé ou même le prochain chef du PLQ pourraient souscrire, se traduisent dans des politiques concrètes. Le PQ voudrait dorénavant éviter les sujets susceptibles de diviser, mais il ne peut pas être simplement le parti de l’indépendance et de la tarte aux pommes. Participer au débat public suppose de faire des choix, qui ne peuvent qu’en indisposer certains.

Le programme adopté en 2017 était à deux vitesses. Dans chaque domaine, on énonçait les mesures qu’un gouvernement péquiste mettrait en avant dans le cadre constitutionnel actuel et ce qu’il serait possible de faire dans un Québec indépendant.

On a continuellement reproché au PQ de courir deux lièvres à la fois en prétendant faire la promotion de l’indépendance tout en proposant aux Québécois de former un « bon gouvernement » provincial. La Déclaration de principes annonce la fin de cette schizophrénie. « Notre action politique se concentrera sur la fondation d’un pays, non pas sur la gestion ordinaire d’une province », peut-on y lire.

Fort bien, mais il faudra être conséquent. En toute logique, refuser de gouverner une province implique de tenir un référendum le plus rapidement possible après l’élection d’un gouvernement péquiste et de démissionner en bloc si la population rejette la souveraineté.

En 2006, un groupe de personnalités souverainistes, dont Jacques Beauchemin, Jean-Roch Boivin, Marc Brière, Guy Lachapelle, avaient signé un « Manifeste pour une approche réaliste de la souveraineté », dans lequel ils dénonçaient une telle stratégie, qu’ils jugeaient suicidaire.

« L’électorat refuserait de courir un tel risque et pourrait bien rejeter à jamais et l’option souverainiste et le parti qui la porterait avec autant d’arrogance (après moi le déluge !) et de mépris envers son propre peuple. Comme le répète assidûment Gilles Duceppe, la stratégie du pire est la pire des politiques », écrivaient-ils.

Certes, dans l’état où il se trouve, le PQ a plus urgent à faire que de replonger dans le débat sur la façon d’accéder à la souveraineté, même s’il sera bien forcé de clarifier les choses d’ici la prochaine élection. Le mot « référendum » n’apparaît d’ailleurs nulle part dans la Déclaration de principes. Redonner aux Québécois le goût de l’indépendance, ou même simplement les convaincre d’écouter ce que le PQ a à dire, représente déjà tout un défi. Sans parler de la nécessité de trouver un nouveau chef et les moyens financiers de poursuivre les activités du parti.

Un curieux hasard a voulu que le PQ affirme dans un texte fondateur que la pérennité du français est le « défi permanent » du Québec le jour où le premier ministre Legault annonçait que la francisation allait devenir la grande priorité de son gouvernement et confiait le dossier à son homme de confiance, Simon Jolin-Barrette. On ne saurait mieux illustrer à quel point la CAQ a réussi à tirer le tapis nationaliste sous le pied du PQ.

Si le gouvernement Legault a atteint un tel sommet de popularité, c’est moins pour avoir renvoyé les libéraux dans l’opposition que pour avoir redonné aux Québécois un sentiment de sécurité culturelle et même une certaine fierté, tout en les assurant qu’ils n’ont pas à prendre le risque de quitter le Canada.

Ce qui n’arrange rien pour le PQ est que bon nombre de souverainistes sont convaincus, à tort ou à raison, que M. Legault n’a pas renoncé à son rêve d’indépendance et qu’à défaut d’avoir un plan secret, les circonstances pourraient éventuellement lui offrir l’occasion de le réaliser. D’ici là, si d’autres que lui veulent s’employer à entretenir la flamme, au cas où, cela ne doit sans doute pas lui déplaire.