Dérive brésilienne

Depuis maintenant huit mois au pouvoir, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, consterne la majorité de ses concitoyens : son taux d’approbation populaire, selon la grande firme Datafolha, se situait fin août à 29 %, dix points de moins que Donald Trump chez lui.

Intoxiqués par les accusations outrées contre le Parti des travailleurs (PT) « corrompu jusqu’à l’os » (alors que les formations d’opposition PSDB et PMDB l’étaient autant, sinon plus), bien des gens qui avaient voté pour lui… vous diront aujourd’hui, vaguement honteux : « Moi ? Mais non, je n’ai pas fait ça ! » Ils sont pourtant 55 % à l’avoir soutenu, le 28 octobre 2018.

Bolsonaro laisse bouche bée beaucoup d’observateurs étrangers. Par ses provocations incessantes, ses manifestations d’incompétence et d’ignorance, fièrement revendiquées à la manière d’un Donald Trump, anti-science et anti-culture. Et même de grossièreté puérile de niveau « anal » (car cet homme aime beaucoup parler de pipi et de caca… là, on peut dire qu’il a battu Trump sur son « propre » terrain).

Le phénomène Bolsonaro relève certes de l’analyse psychologique, mais il s’agit également, malgré toutes ses incohérences, d’un extrémisme idéologique connu et identifiable.

Le président du Brésil, cinquième population et dixième économie du monde, est militariste et nostalgique lorsqu’il exalte l’armée « protectrice du peuple », fondée à intervenir si bon lui semble. Il est néocolonialiste, animé d’un mépris séculaire, lorsqu’il parle des droits des peuples indigènes, qu’il faut selon lui limiter ou révoquer.

Il est néolibéral dur, à la solde des géants de l’agroalimentaire, lorsqu’il veut démanteler les protections environnementales. Ultranationaliste lorsqu’il dénonce, à son tour, le « néocolonialisme » des dirigeants étrangers qui s’inquiètent pour l’Amazonie et osent le lui dire.

Même si l’Amérique latine, historiquement « périphérique » face aux convulsions du monde, n’a pas l’habitude de donner le ton, le « bolsonarisme » mène aujourd’hui le bal sur la planète des nouveaux populismes.

Les Salvini, Duterte, Orbán et même Trump peuvent se tourner vers lui pour trouver quelques « idées », revendiquer des affinités… même si Bolsonaro n’a pas, sur le plan personnel, la verve ou l’habileté manoeuvrière de ces lointains compagnons idéologiques. Trump, par exemple, sait cajoler et conserver sa base, bien mieux que son homologue brésilien.

Presque malgré lui, Bolsonaro est à la tête d’un pays devenu influent pour le meilleur ou pour le pire, représentant grosso modo la moitié de l’Amérique du Sud (superficie, population, PIB). Un pays où la démocratie est récente et — on le voit bien en 2019 — plus menacée qu’on ne le pensait.

Bolsonaro et sa famille mènent la charge contre la démocratie libérale. Ils veulent la réduire à une façade, dans un continent en proie de tout temps aux populismes de gauche et de droite. Des populismes qui l’assaillent et qui, dans bien des cas, ont juré sa perte.

C’est déjà fait au Venezuela, où l’autodestruction économique et politique est maintenant complète. C’est peut-être en bonne voie en Argentine, où l’expérience libérale du président Mauricio Macri se conclut par un échec préparant le retour des populistes (de gauche ou de droite), diversement regroupés là-bas sous la commune et inusable appellation de « péronisme ».

Ce qui est tragique dans le cas brésilien, c’est que la gauche de ce pays, pendant ses 14 années au pouvoir, avait tenté une autre voie, authentiquement différente.

Sous le charismatique Lula da Silva (emprisonné après un procès politique), puis sous la — très honnête mais terne — présidence de Dilma Roussef, interrompue par un impeachment (mené au Parlement par des corrompus), on avait cherché un nouveau consensus, combinant une véritable promotion économique des classes populaires, dans le maintien des libertés et du pluralisme.

Pendant une décennie, la promotion sociale a été réelle, et l’engagement démocratique du PT, incontestable. Mais la récession économique, les limites (évidentes) de la redistribution, les histoires (réelles) de corruption, et la révolte de la classe moyenne (écartelée entre les riches et les pauvres) ont brutalement mis fin à l’expérience. Et accouché d’un monstre.

L’espoir aujourd’hui, c’est que les outrances, mais aussi la faiblesse patente du personnage Bolsonaro, ne poussent les électeurs à revenir, dès la première occasion, sur leur désastreuse décision de 2018.

François Brousseau est chroniqueur d’affaires internationales à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com