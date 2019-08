Le conseil à l’heure du numérique

Les applications numériques obligent désormais les conseillers financiers et les gestionnaires de patrimoine à s’interroger sur leurs relations clients. Même le contact direct, le face-à-face, se marginalise dans les préférences des investisseurs.

Le cabinet EY a publié cette semaine les conclusions d’un rapport mondial sur la gestion de patrimoine. Les spécialistes de la finance personnelle sont avertis : 44 % des clients canadiens prévoient de changer de gestionnaires au cours des trois prochaines années. Ce transfert de fonds attendu s’en trouvera facilité par la conversion des services au numérique et la multiplication des offres en libre-service. Les barrières tombent. « Les Canadiens consultent en moyenne quatre sources différentes pour obtenir des conseils », résumant le recours à un gestionnaire spécialisé à la résolution de problèmes spécifiques ou d’enjeux précis. Lors d’une perte d’emploi, d’une arrivée soudaine d’argent ou d’un changement dans la situation familiale, par exemple.

Cette transformation de l’industrie vient moduler les priorités des investisseurs ou épargnants, 33 % citant d’abord la recherche d’une tarification concurrentielle, 30 % des solutions connectées, et 27 % une planification et des conseils plus personnalisés.

Le printemps dernier, le rapport Favoriser l’évolution des services-conseils au Canada, cosigné par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et par la firme-conseil Accenture, allait dans le même sens. « De nouveaux participants dans le secteur (les femmes en plus grand nombre et les millénariaux) ainsi que de nouveaux outils numériques et de nouvelles technologies financières sont en train de changer les services-conseils. »

Nouveau segment important d’investisseurs, « les millénariaux recherchent des services de gestion de patrimoine en ligne et demandent davantage de transparence et un certain contrôle sur le processus de gestion de patrimoine ». Ces critères attirent également les personnes de la génération X, ajoute le rapport. Globalement, les investisseurs ont plus de connaissances et d’assurance que jamais et ont une vie numérique bien remplie. L’industrie du service-conseil s’y adapte, passant de plus en plus des activités axées sur les produits à des activités axées sur les conseils, la planification financière et d’autres services connexes, notamment en matière de crédit, de succession, de fiducie et de fiscalité.

Le numérique s’est donc imposé et le mobile s’installe à demeure. Depuis 2016, la proportion d’investisseurs s’en remettant aux applications mobiles est passée de 18 à 41 % en 2018. Elle devrait atteindre les 51 % dans trois ans, nous dit le cabinet EY. Elle chutait ailleurs, la préférence pour le WEB passant de 38 à 24 % pour se diriger vers les 17 % dans trois ans, de 14 à 9 % (à 5 % dans trois ans) pour les appels téléphoniques. La relation individuelle favorisant le face-à-face est celle qui a perdu le plus terrain dans les préférences, passant de 30 à 16 %, avec une projection à 9 % dans trois ans.

D’ici trois ans, la préférence des investisseurs ira davantage aux conseillers indépendants, non liés aux grandes institutions, et à la Fintech, incluant les conseillers robots, moins aux banques. Et la structure des frais tend à délaisser les commissions. La préférence va davantage vers des frais fixes puis une tarification horaire, moins en fonction d’un pourcentage de l’actif sous gestion ou de la performance.