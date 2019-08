Qui a peur d’Andrew Scheer?

C’est bien connu. Andrew Scheer ne serait pas devenu le chef du Parti conservateur du Canada sans l’appui des militants antiavortement lors de la course à la chefferie de son parti en 2017. Sa courte avance sur Maxime Bernier n’aurait probablement pas été possible si le député saskatchewanais Brad Trost, dont la campagne tournait presque exclusivement autour de la question de l’avortement, n’avait pas donné son appui à M. Scheer lors de l’avant-dernier tour de scrutin. Jusque-là, M. Bernier avait joui d’une avance confortable sur son principal rival.

« La plupart de mes partisans ont voté pour lui, donc je suis très content de tout, et nous nous avancerons ensemble », avait déclaré M. Trost après la victoire de M. Scheer. Ce dernier avait promis de faire de la liberté d’expression le leitmotiv de son leadership, ce qui avait été perçu comme un signal à ses députés antiavortement pour faire des propositions de législation en ce domaine. Même si M. Scheer s’était engagé à ne pas lui-même rouvrir le débat sur l’avortement, les députés antiavortement se sont réjouis de sa victoire. Ils avaient compris qu’ils auraient le droit de déposer un projet de loi privé visant à limiter l’accès à l’avortement, alors qu’aucune loi n’existe au Canada depuis 1988, alors que la Cour suprême déterminait que les restrictions de l’époque violaient le droit des femmes à la sécurité de la personne.

Et alors ?

La pente serait donc extrêmement abrupte pour tout député qui souhaiterait introduire un projet de loi privé sur l’avortement dans notre système du gouvernement. Mais la position de M. Scheer avait le mérite d’être plus souple que celle du premier ministre Justin Trudeau, qui avait interdit à tout candidat libéral d’exprimer la même liberté de conscience sur la question de l’avortement, dévalorisant le rôle du député d’arrière-ban dans l’esprit de beaucoup de gens.

Le lieutenant québécois de M. Scheer, le député Alain Rayes, a donc semé la confusion en fin de semaine dernière en déclarant dans une entrevue accordée au Journal de Montréal que son chef avait « confirmé qu’il ne permettrait pas à l’un de ses députés de présenter un projet de loi antiavortement ». La candidate conservatrice vedette Sylvie Fréchette s’est fiée aux propos de M. Rayes en affirmant la même chose lundi sur les ondes de la radio de Radio-Canada.

Disons que, à la veille du déclenchement des élections fédérales, ce n’était pas très fort. Est-ce que M. Rayes s’est simplement trompé, ou est-ce qu’il pensait que les conservateurs pouvaient entretenir un double discours, disant une chose au Québec et son contraire dans le reste du Canada, sans que personne s’en aperçoive ? Pourquoi une telle improvisation de sa part ?

Pour un parti qui a horreur d’être accusé d’avoir un programme secret, la controverse déclenchée par la déclaration de M. Rayes était la dernière chose dont avait besoin M. Scheer. Ce denier était déjà sur la défensive après la diffusion la semaine dernière par les libéraux d’une vidéo datant de 2005 dans laquelle M. Scheer, alors un jeune député d’arrière-ban, exprimait son opposition au mariage entre personnes de même sexe dans des termes pour le moins inélégants. Alors que les libéraux essayaient déjà de placer les questions sociales au centre de la campagne électorale, M. Rayes aura réussi à mettre son chef davantage dans le pétrin.

Il fallut attendre jusqu’à jeudi pour que M. Scheer remette les pendules à l’heure. Le chef conservateur a profité d’une rencontre de presse à Toronto pour clarifier de nouveau ses positions sur l’avortement et le mariage gai. Catholique pratiquant, il ne laisserait jamais ses convictions religieuses dicter ses actions comme premier ministre. Un gouvernement conservateur ne rouvrirait pas le débat sur ces questions. M. Scheer n’empêcherait pas non plus l’un de ses députés de proposer une loi sur l’avortement, mais il voterait contre lui si jamais un tel projet de loi arrivait à faire l’objet d’un vote à la Chambre des communes. Sa position est ainsi identique à celle de l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper, qui a gouverné pendant dix ans sans que les femmes canadiennes aient eu à craindre pour leurs droits acquis en matière d’avortement. Il en est de même pour le mariage gai. M. Scheer n’interviendrait pas pour changer la loi actuelle et veillerait à ce que cette dernière soit respectée d’un océan à l’autre.

Ce que les militants du droit à l’avortement et certains médias ne semblent pas vouloir comprendre, c’est que l’on peut très bien s’opposer personnellement à l’avortement sans chercher à imposer ses croyances à autrui. C’était d’ailleurs la position de tous les premiers ministres depuis Brian Mulroney en passant par Jean Chrétien, Paul Martin et M. Harper. Les électeurs le moindrement intelligents peuvent faire la distinction. Ils le font d’ailleurs à chaque élection, au moins depuis 1988.

M. Scheer avait tout à fait raison en accusant les libéraux de vouloir faire abstraction de leur bilan en essayant de ressusciter un faux débat sur des enjeux sociaux qu’on a déjà réglés. Les électeurs canadiens méritent mieux.