En eaux troubles

La scène est aussi belle qu’inquiétante : une automobile avance sur la surface glacée du lac Baïkal, en Sibérie. Il fait soleil, la glace est d’un bleu éclatant, traversée par des stries blanches. Soudain, la glace se rompt, la voiture sombre dans l’eau glacée. Les secours arrivent : un homme pleure couché devant le trou d’eau. Son ami s’est noyé, le corps dérive sous la glace. On tente de repêcher le corps, on hisse le véhicule hors de l’eau. La glace ne devait pas céder, elle ne cède jamais, mais l’hiver a été plus chaud que d’habitude, la glace a fondu plus tôt.

C’est ainsi que s’ouvre Aquarela, le plus récent documentaire du cinéaste Victor Kossakovsky, présenté ces jours-ci au Cinéma du Parc à Montréal (le film a été salué à travers le monde, mais on le présente ici dans un seul cinéma, pour deux petites semaines, et Dieu sait quand il sera possible de le revoir sur grand écran. Mais enfin, ce n’est pas le sujet de cette chronique).

Ce documentaire hypnotisant part d’une prémisse simple : observer l’eau, l’élément le plus simple et crucial de la planète, ses états et les effets sur les collectivités humaines de sa puissance déchaînée par les changements climatiques. Pendant une heure et demie, sur fond de musique métal, on passe de l’automobile engloutie par le lac Baïkal aux glaciers qui craquent au Groenland ; on plonge sous les icebergs pour observer les bulles qui indiquent leur fonte. On traverse l’Atlantique entre le Portugal et le Canada, une caméra fixée au mât d’un voilier. On avance dans les rues désertes de Miami pendant l’ouragan Irma, puis dans une bourgade inondée à Porto Rico. On contemple le rideau de bruine de la chute du Saut de l’ange, au Venezuela.

Quelques phrases, tout au plus, ponctuent le film. Kossakovsky, fasciné par la simplicité et la polymorphie de l’eau, a voulu montrer avant d’expliquer ; montrer cette chose puissante et complexe qui conditionne la vie humaine, mais qu’on considère sans la voir — à moins d’en manquer ou de risquer de s’y noyer. Le tournage, explique le réalisateur, a d’ailleurs mis plusieurs fois en péril la vie de l’équipe ; si bien qu’il est difficile de ne pas ressentir l’insignifiance de l’homme lorsqu’il se trouve à bord d’un voilier secoué par des vagues de trente pieds et des vents de quarante noeuds, au beau milieu de l’Atlantique Nord.

L’une des premières remarques qu’a faites Greta Thunberg aux journalistes en débarquant dans le port de Manhattan cette semaine allait en ce sens : la puissance et la beauté de l’océan lui ont fait ressentir plus que jamais notre fragilité, ainsi que l’urgence d’arrêter de détruire ce monde. On se dit que l’hypocrisie écologique est plus difficile quand on se trouve vraiment à la merci d’une nature déchaînée.

Une autre femme à la mer fait ces jours-ci les manchettes. La semaine dernière, la capitaine allemande Pia Klemp a refusé la médaille Grand Vermeil de la mairie de Paris, la plus haute distinction décernée par l’institution. On voulait la lui remettre, ainsi qu’à sa collègue Carola Rackete, pour leur travail au sein de l’organisme Sea Watch, qui depuis 2015 aurait procédé à quelque 37 000 sauvetages en Méditerranée. Klemp, Rackete et leur équipage ont contribué à des centaines d’opérations le long des côtes italiennes. Or, elles font toutes deux faces en Italie à des accusations de trafic humain et d’aide à l’immigration illégale.

Klemp, qui ne se laisse pas émouvoir par les fleurs et les louanges lorsqu’elles s’émeuvent passivement de la misère humaine, a dénoncé l’hypocrisie des politiques migratoires européennes, reprochant à Anne Hidalgo de récompenser un geste de solidarité pourtant combattu à Paris, alors que la police confisque des couvertures à des gens contraints de vivre dans la rue et installe des blocs de béton sous les ponts pour empêcher les migrants d’y camper.

De l’hypocrisie, oui, qui rappelle celle des hommes et des femmes politiques prétendument raisonnables qui disent vouloir sauver l’humanité de l’effondrement climatique sans poser le quart des gestes qu’il faut pour éviter la catastrophe — sans parler des autocrates à la Bolsonaro, prêts à tout pour nier l’évidence en attendant le pire. Ce lien n’est peut-être pas hasardeux, sachant que la montée du populisme entretient des liens étroits avec l’intensification des migrations liées au climat…

Klemp, donc, refusant l’héroïsme, rappelait que ceux qui prennent la mer et qui accueillent sur le rivage sont égaux : « Nous n’avons pas besoin de médailles. Nous n’avons pas besoin de pouvoirs décidant qui est un “héros” et qui est “illégal”. En fait, il n’y a pas lieu de faire cela, car nous sommes tous égaux. » Mais alors que nous sommes saturés d’images et d’informations, comment arriver encore à susciter une empathie qui mène à l’action, une posture de solidarité inconditionnelle ?

Voilà peut-être le pouvoir de l’évocation, celle que l’on retrouve, peut-être même avant tout, dans cette fable qu’est Aquarela, qui fait ressentir, sans experts ni statistiques, la fragilité de l’humain comme la gravité de son empreinte sur les écosystèmes. L’art, en définitive, qui s’exprime avec un vocabulaire qui échappe à l’entendement, est peut-être aujourd’hui la meilleure façon de parler des drames humains et écologiques qui se déroulent sous nos yeux.