L’actualité avec Aristote

L’Institut national de santé publique du Québec a rendu public cette semaine un rapport sur l’obésité abdominale, laquelle a doublé en trente ans chez nous. Bien entendu, elle sévit aussi chez les enfants. Son site propose une fort instructive ligne du temps qui aide à comprendre le phénomène, ses causes sociales, économiques et culturelles, ainsi que ses effets, avérés et prévisibles.

Depuis de nombreuses années, je collige des informations sur l’augmentation de l’obésité. Émanant de sources crédibles (Kino-Québec, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie, Santé Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, etc.), elles vont toutes dans le même sens, font de semblables mises en garde et lancent sensiblement les mêmes appels à l’action.

Il me semble que, depuis toutes ces années, l’école québécoise n’a pas correctement su répondre à ce grand défi. Et je dois dire que l’annonce, au même moment, de l’introduction dans le curriculum de « sports électroniques » n’a rien pour me rassurer, et c’est peu dire…

Voici quelques modestes réflexions qui peuvent aider à comprendre pourquoi notre école ne répond pas correctement à ce défi. Avec l’aide de mon cher Aristote, elles m’inspirent même des solutions.

Mais commençons par le diagnostic.

L’éducation physique à l’école

Pour commencer, rappelons que dans un curriculum déjà chargé, la place des composantes de la formation personnelle et sociale, parfois contestée et toujours limitée, fait en outre l’objet d’une concurrence interne entre les disciplines qui la composent. L’éducation physique, qui demande des ressources souvent importantes et du matériel, ne s’en tire pas toujours très bien.

Plus profondément, je suggère que c’est aussi le rapport du sport et de l’exercice physique à l’éducation qui fait problème. Je soupçonne qu’un vieux fond de dualisme cartésien et religieux pourrait ici être en cause. Selon lui, l’éducation concerne l’esprit et l’activité physique, le corps.

On cherche alors à donner de grandes dimensions éducationnelles, cognitives, à l’activité physique. C’est ainsi que, malgré ses indéniables mérites, le programme de formation de notre école, pour le seul primaire, vise à ce que les élèves puissent « prendre position, de façon éclairée, sur des situations comportant un enjeu moral » ; développent « un répertoire d’actions corporelles », un « répertoire de stratégies cognitives », « un sens critique pour la gestion judicieuse de sa santé » ; et j’en passe, tout cela, bien entendu, « en construisant ses savoirs ».

Ces nobles et beaux idéaux me semblent non seulement relever d’une surthéorisation quelque peu artificielle d’une activité (nager, jouer au football, courir, jouer au ballon-chasseur…) qui peut fort bien s’en passer, mais aussi se méprendre sur ce que peut modestement accomplir l’école devant un problème politique et économique majeur, civilisationnel, qui nous rappelle en outre les troublantes inégalités devant l’école (les maux que l’on veut corriger frappent plus fortement encore les personnes pauvres…), un problème dont il revient aux adultes de s’occuper sans penser le résoudre en se contentant de le confier à l’école.

Celle-ci peut certes faire quelque chose, mais ne nous illusionnons pas non plus à ce sujet.

Une défense aristotélicienne de l’activité physique

Je suggère qu’on gagnerait beaucoup si, pour commencer, on décidait d’allouer temps et ressources à ce qu’il vaudrait bien mieux nommer l’activité physique à l’école.

Je suggère aussi que la justification de cette composante du curriculum pourrait s’inspirer de ce qu’Aristote défendait.

Il n’ignorait pas que l’éducation vise à former l’esprit par des savoirs. Mais il pensait aussi que certaines vertus (morales) souhaitables chez chacun et chez toute personne éduquée s’acquièrent par la pratique. On devient ainsi courageux en posant des gestes courageux, ponctuel en pratiquant cette vertu ; et ainsi de suite.

Qu’apporte l’activité physique sur ce plan ?

Pratiquée avec modération et en conjonction avec les autres disciplines qui définissent l’éducation, elle développe par la pratique des vertus comme le courage, la coopération, la tempérance et peut aider à durablement inscrire dans une vie des habitudes qui contribuent au bien-être physique et mental et qui, pour le dire dans les mots du philosophe, sont de nature à contribuer à l’atteinte de l’excellence. On dira peut-être que c’est peu ; je pense que c’est beaucoup.

Je m’en voudrais de ne pas rappeler, pour finir, que si Aristote est parfois appelé le péripatéticien, c’est qu’il enseignait en marchant, déambulant en plein air avec ses étudiants dans ce lycée qu’il avait fondé, donnant ainsi l’exemple de ce qu’il préconisait.

Truc et astuce de prof

Glané sur Twitter. En début d’année, cette enseignante écrit à chacun de ses élèves, mais aussi à leurs parents. Elle leur pose ces questions. « En juin prochain, qu’espérez-vous que votre enfant dira de ce qu’il a vécu cette année ? De quoi souhaitez-vous qu’il garde souvenir ? Qu’aimeriez-vous me faire savoir au moment où je m’apprête à construire une relation avec vous et avec votre enfant ? »

La perle de la semaine

Elle m’a été proposée par François Charbonneau. Une élève écrit : « Sortant à peine de la grande noirceur, le Québec ressent le besoin en 1965 d’adopter la doctrine gérer la joie » — en pensant à (Paul) Gérin-Lajoie.