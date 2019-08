À trottinette

Le monde n’avance pas comme sur des roulettes. Et l’arrivée, dans plusieurs grandes villes, de trottinettes électriques ne change pas le monde. Autrement dit, la trottinette n’est pas cette merveille écologique qu’à grand renfort d’images sympathiques on s’emploie à imposer à la consommation des multitudes.

Mais pour commencer, il faut bien admettre que les trottinettes en libre-service ne sont pas non plus le fait d’une société immature, tel que se plaisent à les caricaturer quelques esprits frileux pétris d’un conservatisme bien peu chaleureux. Leur venue n’annonce pas, comme ces gens-là le chantent, une guerre civile en miniature, dont le théâtre serait les trottoirs.

En Europe, où les rues ont l’avantage d’être beaucoup mieux goudronnées qu’au Québec, on compte déjà plusieurs accidents sur ces engins. Mais il n’y a tout de même pas de quoi fouetter un chat : une ville peut bien trouver à s’accommoder de moyens de transport variés. D’ailleurs, on verra aussi apparaître, avant longtemps, d’autres moyens de transport, par exemple le scooter électrique en libre-service et que sais-je encore. Après tout, pourquoi pas ?

Les ventes des trottinettes électriques explosent. En France seulement, plus de 230 000 de ces engins ont été vendus en un an. Sur les sites de vente en ligne, l’offre s’est multipliée. Ce développement marchand de la trottinette électrique est étonnant. Le problème des déplacements dans les cités n’est pas pour autant à la veille d’être résolu par l’illusion sans cesse amplifiée que chacun peut, en les empruntant, contribuer à l’élan d’un monde plus vert.

La trottinette électrique, en fait, n’a rien de révolutionnaire. Au début du XXe siècle, elle existait déjà. L’objet n’est que réactualisé, comme l’a été le patin à roulettes, par intervalle, au fil des décennies. Elle constitue, dans sa formule revue mais non corrigée, un masque de vertu derrière lequel se cachent toujours les mêmes abus en matière de transport.

On peut d’abord beaucoup douter du caractère vraiment écologique de ces trottinettes, qui colonisent les esprits sous le patronage de compagnies comme Uber. La vie des batteries dont sont munis ces véhicules légers et l’importance de ce qu’ils représentent comme impact sur la planète devraient faire réfléchir. Les batteries de lithium-ion utilisées sont composées d’un mélange de nickel, de cobalt, de manganèse, de cuivre, d’aluminium. En somme, d’une suite de métaux dont les procédés d’extraction, combinés à leur rareté, ne s’offrent pas en modèle de respect de l’environnement. Qui plus est, la durée de vie de ces charges s’altère très rapidement.

À Boston, j’ai vu défiler nombre de ces engins légers le printemps dernier. Selon un rapport du Boston Consulting Group, les trottinettes électriques ont une durée de vie moyenne de 3,8 mois avant de finir aux poubelles. En comparaison, le vélo en acier que j’utilise au quotidien a plus de 30 ans et servira encore au jour où je le céderai.

La trottinette en libre-service, parce qu’elle est rechargeable, est qualifiée abusivement par ses promoteurs de transport « durable », ce mot désormais agité par quiconque veut se positionner, à bien peu de frais, du côté des défenseurs de la nature.

Il serait grand temps d’en finir avec l’usage abusif du terme durable, lancé à la ronde sur un mode incantatoire. Ce terme trouve à aspirer vers le néant des volontés autrement plus conséquentes de changer nos modes de déplacements. En s’en réclamant sans cesse, on s’évertue à faire croire qu’une croissance vigoureuse, pour peu qu’elle soit coiffée d’un petit chapeau vert, suffit à réformer les visées du monde des affaires. Cette idée du développement durable n’en demeure pas moins un oxymore : elle tente d’allier deux choses qui s’opposent, comme les libéraux de Justin Trudeau qui justifient l’extraction du pétrole au nom de la transition verte ou comme au temps où les troupes de Brian Mulroney, gonflées d’ambiguïtés, faisaient aveu d’antinomie en se définissant comme progressistes-conservateurs. On se rappellera peut-être que le principal promoteur de ce concept de développement durable fut le milliardaire suisse Stephan Schmidheiny, condamné à dix-huit ans de prison ferme pour catastrophe sanitaire et environnementale permanente et infractions répétées, dans ses usines, aux règles de la sécurité au travail.

Pour ses trottinettes auréolées de la vertu verte, Uber lance chaque matin sur les routes des travailleurs autonomes, privés de tout filet social, à qui on enjoint de posséder un gros véhicule pour apporter puis recharger chez eux ces engins. Tout cela pour environ 4 $ l’unité. L’ubérisation du monde a beau se farder de vert, elle constitue en vérité une pépinière de nouvelles misères et de dépenses énergétiques supplémentaires qui ne nous permettent pas de nous dégager de l’empire croissant du moteur à explosion. Comment en sommes-nous arrivés à ce laisser-faire devant tous les Uber de la terre ?

Le redoublement de la consommation fait au nom du déplacement, dans le cas de la trottinette électrique comme de ces voitures neuves censées être plus écologiques, apparaît comme une pathologie sociétale qui constitue une terrible maladie qu’on continue pourtant sans cesse de confondre avec son remède.