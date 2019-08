Penser le curriculum

Si on examine les débats souvent virulents qui se déroulent depuis un siècle en éducation, on remarquera qu’ils concernent bien souvent soit les méthodes à préconiser pour faire apprendre, soit la détermination de ce qu’on doit ou devrait faire apprendre : le curriculum. Nos récents débats sur la réforme concernaient typiquement ces deux enjeux, souvent d’ailleurs reliés l’un à l’autre.

En ce qui concerne les méthodes, ma propre position est que des résultats de recherche empirique convergent désormais avec les données des sciences cognitives et fournissent des données probantes que nous ne pouvons ignorer. La réforme commettait cette impardonnable faute.

Au moment où tous les élèves et tous les étudiants s’apprêtent à suivre, dans leur divers cours, un certain curriculum, je voudrais cette fois rappeler quelques idées sur cet important sujet.

Je commencerai par toucher un mot des débats le concernant avant de rappeler deux grands apports théoriques sur cette question.

Le curriculum libéral comme tel

L’idéal appelé libéral, en éducation, définit celle-ci comme l’acquisition par un sujet de savoirs retenus pour leur capacité formatrice de son esprit, pour leur contribution à son autonomie et pour le rôle qu’ils jouent en cette qualité dans la préparation à la participation à la vie sociale, politique et économique. Une telle éducation rend présumément libre, d’où son nom.

Voici (il y en a d’autres…) quatre avenues par lesquelles, à des degrés variables, on a pu contester cet idéal.

Sous le nom de théorie du capital humain, on a pu arguer que c’est pour leur éventuelle rentabilité économique et non pour leur valeur intrinsèque que les savoirs devraient être retenus en éducation. Un regard même cursif sur l’actualité en éducation fournira des exemples…

Sous le nom d’habitus, on a pu soutenir que les savoirs valorisés dans une éducation libérale et les moyens de les transmettre privilégient des manières de penser, de sentir, de valoriser que possèdent d’emblée les membres des classes favorisées, qui se sentent donc chez eux à l’école, tandis que les autres admettent que ce qui s’y déroule n’est pas pour eux.

On a encore soutenu que le curriculum d’une éducation libérale est tout entier traversé de graves biais idéologiques : il est sexiste, classiste, occidentalocentriste et reproduit ces biais dans un geste d’exclusion de ce à quoi il reste aveugle.

On a enfin, sous le nom de postmodernisme, invité à renoncer à ces grands idéaux normatifs (le vrai, le beau, le bien) fondant ultimement l’idéal libéral et à reconnaître, dans un geste relativiste, que seule compte l’efficacité pratique, la performativité.

Ces idées, et d’autres, sont présentes et peuvent en effet rendre plus difficile la défense d’une vision libérale de l’éducation.

Mais je tiens à rappeler deux importantes contributions théoriques qui tentent de l’assurer.

Formes de savoir et culture générale

La première a été proposée par un mathématicien et philosophe britannique appelé Paul H. Hirst.

Il suggère, pour le dire très vite, que les êtres humains ont déployé diverses manières de connaître le monde et eux-mêmes, qu’il appelle des formes de savoir. Chacune d’elles est caractérisée par des concepts qui lui sont propres et par des manières particulières de les combiner et de valider les propositions qu’on avance ainsi.

Hirst affirme qu’il existe les formes de savoir suivantes (que l’on pourrait à leur tour subdiviser) : mathématiques, sciences physiques ; sciences humaines ; histoire ; religion ; littérature et beaux-arts ; philosophie.

Une éducation libérale devrait donc en faire parcourir à chacun le plus vaste tour d’horizon possible afin de développer son esprit. Hirst reconnaît que si une éducation libérale est habituellement menée à travers l’étude directe des diverses branches des disciplines, il n’est pas nécessaire qu’il en soit toujours ainsi.

Le capital culturel avec E. D. Hirsch

Plus récemment, E. D. Hirsch a de son côté avancé que l’on devrait et que l’on peut parfaitement transmettre à chacun les connaissances composant ce qu’il appelle le capital culturel, indispensable à une personne qui aspire à l’autonomie et au citoyen.

Il s’agit d’abord de définir ce capital, et Hirsch et ses collaborateurs ont justement soigneusement cerné ce que chaque petit Américain, au terme de son parcours scolaire, devrait avoir appris.

Hirsch suggère aussi que le monde de l’éducation a négligé et méconnu non seulement l’importance de ces savoirs, mais aussi celle des savoirs préalables indispensables pour acquérir de nouveaux savoirs. Il propose donc, dans les écoles qu’il a inspirées, des curriculums soigneusement élaborés et progressifs dans chaque discipline et pour chaque niveau. Je vous invite à consulter le site https://www.coreknowledge.org pour y trouver les contenus préconisés pour toutes les disciplines (arts, sciences, mathématiques, histoire et géographie, etc.) du préscolaire à la huitième année.

Hirsch écrit, et je lui laisse volontiers le dernier mot : « L’école publique d’une démocratie doit permettre le plein épanouissement du potentiel de tous les élèves. Une carence de capital intellectuel chez un enfant ne constitue pas une donnée immuable que nos écoles ne pourraient changer, mais un défi qu’elles peuvent surmonter en corrigeant leurs incohérences académiques. »

