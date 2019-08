Rois du silence

Tout ralentit inévitablement avec l’été. Le quotidien s’engourdit, une tension se relâche, le temps s’étire comme une guimauve oubliée au soleil. Même la cadence du travail perd de sa vélocité. On rame pour soutenir le rythme, ce qui donne l’impression de lutter contre la gravité : on a beau renouveler la propulsion pour rester en vol, on finit par retomber sur le sol. Le capitalisme — allez, on sort les gros mots — est indifférent au rythme des saisons et à ses effets sur le corps et l’esprit. Dans un monde qui administre les êtres humains comme des choses, l’absolue constance est attendue. Ainsi, l’urgence de produire s’estompe, mais les injonctions ne s’évaporent pas au soleil.

Il y a longtemps que je me promettais d’appuyer sur la pédale du frein, de m’affranchir pour un temps de toute exigence de « livrer » à court terme, afin de me plonger dans une autre économie de l’attention, dans une autre temporalité, celle de la contemplation, de la réflexion lente, de l’écriture. D’abord, un constat manifeste : lorsque la cadence ralentit d’un coup, comme dans un véhicule qui freine brusquement, ce qui est mal attaché se retrouve projeté vers l’avant, expulsé hors champ. Un moment de chaos, un d’ajustement nécessaire pour rétablir le calme. Passer d’un régime temporel à un autre peut s’avérer plus dépaysant que de changer de continent. Car lorsque tout ce qui était en suspens se dépose au sol, l’air devient plus clair, et le silence qui s’installe laisse la place à la violence assourdissante du monde.

Fin juin, les corps d’un homme salvadorien, Oscar Martinez Ramirez, et de sa fille d’à peine deux ans sont retrouvés sur les berges du Rio Grande, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les images de ces vies avalées par l’exil et la promesse d’une vie meilleure circulent partout. Nous les voyons sans les voir. En juillet, une délégation de représentants du Congrès se rend à la frontière sud des États-Unis pour constater les conditions de détention des migrants appréhendés. Des êtres humains en cage, séparés de leurs enfants, mal nourris, empêchés de dormir, de se laver, de se brosser, humiliés. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, revenant de ces centres de détention, a eu ces mots pour décrire ce qu’ils représentent : la matérialisation de la rhétorique du président Trump lorsqu’il qualifiait les migrants « d’animaux ».

La cruauté, la déshumanisation ne sont pas la conséquence d’un achalandage intense ni d’un manque de ressources puisque l’été amène généralement une accalmie en raison des températures extrêmes. Tout indique qu’elles sont intentionnelles. Tandis que l’Amérique du Nord traite l’Amérique latine comme sa cour arrière depuis plus de deux cents ans, le déni d’humanité visant ces gens qui fuient la misère et la violence apparaît comme le prolongement d’un projet colonial qu’on disait révolu. Ce n’est pas un hasard si ce sont surtout des populations autochtones et afro-descendantes qui aujourd’hui affluent vers le nord et sont détenus aux frontières.

Il faut prêter attention aux mots choisis, analyser les ressorts du vocabulaire : pourquoi parle-t-on volontiers d’accueil, de tolérance et non de partage, de cohabitation sur un territoire qui, en principe, revient à chacun en vertu de sa seule humanité ? À l’heure de ces grands déplacements de populations, de la montée décomplexée de l’extrême droite et du resserrement de l’étau climatique, parler le langage de l’hospitalité serait-il devenu impossible ?

La philosophe et psychanalyste Anne Dufourmantelle, disparue tragiquement à l’été 2017, s’est penchée, avec le philosophe Jacques Derrida, sur la difficile — ou impossible — question de l’hospitalité. Elle écrivait en 2012 que l’hospitalité, au sens plein du terme, est une histoire de seuil, elle est ce qui se vit à la frontière, mais « offre à penser le franchissement » ; franchissement, car l’hospitalité ne peut être offerte qu’inconditionnellement. Elle ne commande pas seulement d’accueillir l’autre chez soi, mais en soi. Bien sûr, cette hospitalité se trouve toujours en tension entre cette exigence d’inconditionnalité et la réalité des lois définie par la société. Mais la base de tout travail politique, le premier geste d’engagement civique, ne résiderait-il pas justement dans la création de cet espace pour la rencontre et la reconnaissance ? Peut-être, en ce sens, que l’hospitalité ne peut naître qu’à condition d’aménager autour de soi le silence nécessaire à l’écoute, à la pensée, à l’empathie à l’attention. Peut-être est-ce la possibilité même de poser ce geste vers l’autre que l’on gaspille en refusant de ralentir, en se rendant sourds à la violence du monde.