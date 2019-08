Touche pas à mon AR-15

Cette semaine, le député fédéral conservateur Pierre Paul-Hus, porte-parole de l’opposition en matière de sécurité publique, s’est fait photographier dans un champ de tir près d’Ottawa, avec une arme d’assaut entre les mains. Il s’agissait d’un fusil AR-15, modèle fétiche de nombreux fanatiques d’armes à feu aux États-Unis, ayant servi dans plusieurs tueries de masse au sud de la frontière. L’image de M. Paul-Hus a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et fut maintes fois partagée par les militants proarmes. Le geste du député avait ainsi un sens éminemment politique.

Au Canada, l’AR-15 est catégorisé comme étant une arme à autorisation restreinte. On ne peut s’en servir, légalement en tout cas, que dans un champ de tir autorisé. Mais cette arme est fort appréciée par les amateurs de tir sportif et M. Paul-Hus, qui était accompagné par une militante et lobbyiste proarmes bien connue, cherchait à signaler sa solidarité avec eux.

Aux États-Unis, où le débat sur le contrôle des armes à feu est hautement polarisé, les politiciens qui appuient le lobby proarmes n’hésitent pas à se faire photographier avec des armes. Ce puissant lobby, sous l’égide de la National Rifle Association, accorde d’ailleurs une « note » à tout candidat politique, afin que leurs membres sachent pour qui voter lors des élections. Là-bas, le port des armes est considéré comme un droit fondamental, garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine, bien que les experts constitutionnels ne soient pas unanimes quant à la portée de cette clause. La nouveauté, c’est que M. Paul-Hus vient d’emprunter une tactique de campagne américaine.

Ironie du sort, c’était seulement en juin dernier que M. Paul-Hus accusait les libéraux d’avoir « importé » au Canada un débat politique américain en promettant d’interdire certaines armes d’assaut… après les élections. « Les libéraux jouent des jeux politiques sur le dos des amateurs de tir sportif, a alors dit le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles. Ils essaient d’attiser la peur du public en important un débat américain dans ce pays. »

Il est vrai que la promesse libérale d’interdire certains modèles d’armes d’assaut, sans préciser lesquels, ressemble plus à un geste politique que toute autre chose. Cela fait presque un an que le député torontois Bill Blair fut nommé par le premier ministre Justin Trudeau comme ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé. Selon la lettre de mandat de M. Blair, un ancien chef de police de la Ville de Toronto, il devait se pencher « sur la possibilité d’interdire complètement les armes de poing et les armes d’assaut au Canada, sans entraver l’utilisation légitime d’armes à feu par les Canadiens ». Avec la nomination de M. Blair, M. Trudeau cherchait à répondre aux inquiétudes des électeurs canadiens concernant la migration irrégulière et l’afflux des demandeurs d’asile à la frontière canadienne, mais aussi à calmer les esprits chez ses propres députés, surtout ceux représentant la grande région de Toronto. Cette région a connu une hausse fulgurante des crimes impliquant des armes de poing. Les maires de Toronto et de Montréal avaient d’ailleurs tous deux demandé qu’Ottawa interdise rapidement les armes de poing.

Or, après une consultation publique que certains avaient qualifiée d’incomplète, M. Blair avait fait savoir en juin que son gouvernement ne procéderait pas à une interdiction des armes de poing. Une telle mesure, avait-il expliqué, serait trop coûteuse et inefficace. La plupart des armes de poing utilisées dans des crimes au Canada ont été obtenues de façon illégale, surtout en provenance des États-Unis. Et les forces policières canadiennes n’ont tout simplement pas les ressources pour faire respecter une interdiction complète et pour mettre fin au trafic illégal des armes de poing. Tout au plus, M. Blair avait laissé entendre qu’Ottawa permettrait aux municipalités d’adopter des mesures visant à contrôler la vente et l’entreposage des armes sur leurs territoires.

Il va sans dire que la décision du gouvernement a déçu des militants du contrôle des armes à feu. C’est ainsi que M. Blair avait sorti un lapin de son chapeau dans la forme d’une promesse d’interdire certaines armes d’assaut, une fois les libéraux réélus. Une démarche qui manque de sérieux. C’est pour cela que Nathalie Provost, survivante de la fusillade à la Polytechnique en 1989, a d’ailleurs démissionné du Comité consultatif canadien sur les armes à feu, en déclarant avoir eu « le sentiment d’avoir été utilisée en tant que caution morale à l’inaction [ou le peu d’action] du gouvernement libéral sur la question du contrôle des armes ».

M. Paul-Hus et M. Blair ont ceci en commun : ils jouent tous les deux un jeu politique.