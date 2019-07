De sa main, il avait effleuré — tout juste, à peine, une fraction de seconde peut-être — un immense rouleau de papier tournant sur lui-même à haute vitesse. Son bras, quasi instantanément, avait suivi. Puis tout son corps. En un instant, c’en était fini de lui. Broyé, déchiqueté, malaxé, avalé dans la pâte du papier. Je me souviens, comme si c’était hier, du récit de cette triste fin de monsieur Sinotte. Victime d’un « accident de travail », répétait-on. Les hommages qui lui étaient rendus répétaient tous que c’était bien dommage. Sans plus.

L’industrie du bois fut une incroyable dévoreuse de vie. Un vaste empire de presse, par exemple, organisé autour du Chicago Tribune, s’est maintenu et a prospéré bien longtemps en s’attachant à l’exploitation des environs de Baie-Comeau. Le propriétaire, le colonel McCormick, a trouvé là une forêt qui lui était quasi offerte, avec en prime une main-d’oeuvre et de l’énergie hydroélectrique à bon marché. La baie en reste jusqu’à ce jour largement souillée.

Dans un demi-pays rendu misérablement dédaigneux de la lecture et de l’écriture au nom des impératifs de son exploitation, des milliers de tonnes de papier journal furent expédiées vers les États-Unis. Par une inhibition de la conscience que l’on nomme aliénation, des pans entiers de la société québécoise en sont venus à oublier la petitesse dans laquelle on les maintenait à force de les conditionner à ne se voir qu’à travers la réussite de ceux qui les exploitent. Au beau milieu de la ville de Baie-Comeau, on trouve encore une immense statue de bronze froid du colonel McCormick, qui trône au beau milieu d’un long canot, comme si sa vie avait eu la légèreté et l’élégance de ces fragiles embarcations portées par les flots.

Je me souviens bien des funérailles de monsieur Sinotte, même si j’étais encore petit. Il était lié à ma famille par quelques portes de côté qu’il est inutile d’ouvrir ici. Combien de monsieur Sinotte sont-ils morts, restés attachés jusqu’au bout à la laisse de leur maigre salaire ?

La semaine dernière, dans les pages de La Tribune de Sherbrooke, je tombe sur un fait divers qui annonce, encore, la mort d’un ouvrier. À cause d’une machine, lit-on. Un bouchon, sous l’effet peut-être d’une haute pression, a cédé. Le contenu s’est vidé et l’a tué. Il avait 59 ans.

Depuis un moment, je collige des histoires pareilles. Toutes sont présentées dans des formes condensées, toujours en marge de l’actualité, dans de petites colonnes, celles des faits divers. On ne dit presque jamais rien de la vie de ces victimes, ramenée d’un coup plus ou moins à celle des objets auxquels ils s’affairaient. Que lire dans l’existence de ces morts, dans un monde qui ne fait mention d’eux qu’à titre de simples parenthèses placées au beau milieu de la vie qui continue de battre son cours ?

À Nouvelle, en Gaspésie, la police confirme, le 8 juillet, l’identité d’un homme, originaire de là, frappé mortellement à la tête par une pince hydraulique. L’homme est transporté à l’hôpital, où son décès est constaté. Il a 29 ans.

En juin, à Charlesbourg, dans un garage municipal de cet arrondissement de Québec, un homme perd la vie parce que des tuyaux de fonte tombent sur lui. Il a 35 ans.

À Dolbeau-Mistassini, en avril, un jeune homme est heurté par une immense pièce de métal dans un garage d’une industrie forestière. Il a 19 ans.

En mars, dans le quartier Lebourgneuf à Québec, un ouvrier meurt, après avoir chuté depuis le troisième étage d’un autre de ces immeubles en copropriété en construction. Il a 26 ans.

Dans la municipalité de Normétal, une poutre d’acier tombe sur un ouvrier en avril dernier. Mort, à 56 ans.

Drame, terrible tragédie, accident de travail : c’est sous ces titres qu’année après année, comme si c’était là chose normale, on expédie du côté de l’oubli ceux qui meurent ainsi.

En 2017, année des dernières données disponibles au Québec, 62 personnes ont perdu la vie lors d’un accident de travail. Ce sont par ailleurs 86 223 personnes, cette année-là toujours, qui en ont subi un. D’ordinaire, on fait mention de ces chiffres, sur un ton un peu dépité, le jour où la CNESST fait paraître son rapport annuel. Ensuite, à nouveau, le silence : nous ne songeons pas, dirait-on, à considérer ces événements, même en plein coeur de l’été, autrement que comme une fatalité.

Et si c’était le travail lui-même, dans les conditions où il est vécu, qui était à considérer comme un accident présent au milieu de nos vies ? Car par quel tour de l’esprit peut-on encore concevoir raisonnable d’être obligé de risquer ou de perdre sa vie dans l’espoir de toucher son petit pécule hebdomadaire ?

Le ministre Jean Boulet a affirmé, en janvier dernier, que la situation est devenue impossible, que le Québec a beaucoup de retard en matière de législation du travail, notamment par rapport aux autres provinces. C’est bien le moins qu’on puisse dire. Les lois québécoises étaient déjà arriérées quand, entre 1979 et 1985 essentiellement, elles ont été enfin un peu modernisées sous le gouvernement de René Lévesque.

Jean Boulet espère déposer un projet de loi de réforme à l’automne prochain. Ce sera certainement un des sujets sociaux les plus importants. En parlerons-nous ? Vous y intéresserez-vous ? Nous sommes doués, parfois, pour ignorer collectivement des sujets parmi les plus importants. Avez-vous remarqué, pour donner un autre exemple, à quel point on ne dit rien chez nous de l’AECG, l’accord économique avec l’Europe qui s’avance à grands pas ? À croire, parfois, que ce demi-pays n’est après tout qu’un lobby.

Cette chronique, à compter de la semaine prochaine, fait relâche. Tout comme le chroniqueur, d’ailleurs. Restez bien vivants, chers lecteurs. Et vigilants.