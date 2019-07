Construction navale: le ping-pong politique

En 2010, le gouvernement conservateur de l’époque annonça que le Canada allait enfin se doter d’une Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale. L’un des objectifs de ladite stratégie était de mieux planifier les achats publics, afin d’éliminer les cycles de croissance et de ralentissement que connaissaient les chantiers navals du pays. L’histoire de ces derniers était parsemée de longues périodes d’inactivité au fil des décennies, laissant des milliers de travailleurs au chômage et les installations dans la décrépitude en attendant la prochaine ronde de contrats fédéraux. Ce cycle laissait tout le monde sur sa faim.

Pour le Québec, toutefois, l’annonce du gouvernement de Stephen Harper était tombée à un bien mauvais moment. Le chantier naval Davie de Lévis, la plus grande installation de la sorte au pays, vivait alors dans l’incertitude en raison des difficultés financières de son propriétaire norvégien. Incapable de remplir les critères d’admissibilité imposés par Ottawa, « la Davie » fut ainsi exclue de la Stratégie nationale, menaçant la survie même du chantier naval.

Lors des élections fédérales de 2011, alors que les troupes de M. Harper balayaient le Canada anglais, les conservateurs ont perdu trois des quatre sièges qu’ils détenaient à Québec, les députés Josée Verner, Sylvie Boucher et Daniel Petit ayant été emportés par la vague néodémocrate dans la région. Si les raisons de leur défaite furent multiples, la décision des conservateurs d’exclure la Davie de la Stratégie nationale n’y était pas étrangère.

Ce n’était pas donc pas un hasard si, à la veille des élections de 2015, le gouvernement Harper a octroyé un contrat de gré à gré à la Davie pour la conversion d’un navire de ravitaillement pour la marine canadienne. Les conservateurs ont invoqué l’urgent besoin de la marine pour justifier la décision de ne pas lancer un appel d’offres pour le contrat de 667 millions de dollars. Surprise ! Lors du scrutin, les conservateurs ont gagné cinq des sept sièges dans la région de la Capitale-Nationale. Mme Boucher a été élue dans une circonscription avoisinant son ancien fief de Beauport–Limoilou. Les libéraux, majoritaires au pays, ont gagné deux sièges à Québec.

Une fois élus, toutefois, les libéraux ont remis en question ce même contrat accordé à la Davie. Les ministres Dominic LeBlanc et Scott Brison, proches de la famille Irving au Nouveau-Brunswick, auraient demandé une réévaluation du contrat pour voir si les intérêts des contribuables auraient été mieux servis en l’octroyant au chantier naval Irving de Saint John. C’est la fuite de ces informations qui a mené à ce qui est devenu l’affaire Mark Norman. Le vice-amiral de la marine canadienne, soupçonné d’avoir éventé les machinations des ministres, a vu une accusation d’abus de confiance contre lui retirée ce printemps. Ayant été victime d’une campagne de salissage mené par l’entourage du premier ministre Justin Trudeau, l’amiral Norman a pris sa retraite le mois dernier après être arrivé à une entente avec le gouvernement.

À moins de cent jours du scrutin fédéral de 2019, les deux députés libéraux de la région de Québec, le ministre Jean-Yves Duclos et l’étoile montante Joël Lightbound, n’ont pas été peu fiers, cette semaine, d’annoncer un contrat de 500 millions de dollars à la Davie pour effectuer des travaux d’entretien sur trois frégates de classe Halifax appartenant à la Marine royale canadienne. Un autre contrat de 500 millions a été accordé en même temps au chantier naval Seaspan Victoria Shipyards sur la côte ouest, et les négociations sont en cours avec Irving pour que son chantier de Saint John ait aussi sa part du gâteau. En tout, c’est un minimum de deux milliards en contrats sur 20 ans que les libéraux ont promis à la Davie dans le cadre du programme d’entretien des frégates de classe Halifax. Et ce n’est pas tout, les libéraux font miroiter le gros lot, promettant une annonce bientôt sur l’inclusion du chantier Davie dans la Stratégie nationale de construction navale, un programme évalué à au moins 60 milliards de dollars sur cinq ans pour renouveler les flottes de la Marine et de la Garde côtière canadiennes.

Il reste à voir si cette annonce surviendra avant les élections. MM. Duclos et Lightbound sont menacés dans leurs circonscriptions respectives de Québec et de Louis-Hébert. M. Duclos, qui a gagné par moins de mille voix en 2015, fera face à l’ancienne députée bloquiste Christiane Gagnon, qui effectue un retour en politique après avoir mordu la poussière en 2011. Dans Louis-Hébert, où l’avance de M. Lightbound sur son adversaire conservateur fut plus confortable, le député sortant serait talonné par la candidate conservatrice Marie-Josée Guérette.

Le chef conservateur a dénoncé l’annonce libérale de l’octroi du dernier contrat à la Davie comme « une cynique manoeuvre électorale par un gouvernement qui est prêt à tout pour s’accrocher au pouvoir ». Comme si ce jeu de ping-pong politique était nouveau.