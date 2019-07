Histoire de miss

En 2017-2018, la population étudiante au collégial était majoritairement composée de filles (57,5 %). La même réalité se retrouvait à l’université, l’année précédente, sauf en sciences appliquées. Selon le Conseil du statut de la femme, les femmes sont majoritaires dans presque tous les domaines d’étude au 1er cycle (58,3 % de l’effectif étudiant). Elles représentent 56,5 % des nouveaux diplômés au 2e cycle et 48,1 % au 3e cycle. En 2018, pour la première fois dans l’histoire du Québec, il y avait plus de femmes médecins (50,1 %) que d’hommes. La tendance n’est pas près de disparaître puisque les facultés de médecine sont actuellement fréquentées par 63 % de femmes.

S’ils revenaient, nos ancêtres n’en reviendraient pas. L’Université Laval à Montréal, qui deviendra l’Université de Montréal (UdeM), a accueilli ses premières étudiantes en 1908, mais, selon l’historien Daniel Poitras, « les femmes ne furent pourtant pas intégrées à part entière, symboliquement et institutionnellement, dans le corps étudiant ». On les cantonne, à l’époque, à un rôle plutôt décoratif. Le journal étudiant Le Quartier latin, fondé en 1919, emploie le mot « poutchinettes » pour en parler. Au milieu des années 1950, elles représentent plus de 20 % de la population étudiante de l’UdeM, mais elles restent très minoritaires dans les facultés de prestige (7,5 % en médecine, 8,5 % en droit, mais 100 % en pédagogie familiale).

Le temps des potiches

Daniel Poitras nous replonge dans la mentalité de ce milieu et de cette époque grâce à une étude très originale publiée dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (hiver 2019). Intitulé « Mettre en scène l’exclusion de l’histoire », son article déterre le concours « Miss Quartier latin », qui s’est tenu à l’UdeM de 1950 à 1963. L’histoire est révélatrice.

L’activité, disait-on, visait à « instituer un formidable concours de perfection entre jeunes filles universitaires ». Les candidates choisies par les facultés se retrouvaient devant un jury entièrement masculin, qui leur posait des questions « allant des arts ménagers à la peinture et à la politique internationale ».

Le concours prétendait mettre en avant l’intelligence des étudiantes et se distinguer, ainsi, de ses équivalents américains axés strictement sur la beauté. En fait, souligne Poitras, il nourrissait le mythe de l’éternel féminin, destiné à exclure les femmes de l’histoire en les enfermant dans une perfection féminine stéréotypée. Aux hommes, disait-on, la quête « égocentrique » de la science et de l’argent et aux femmes, l’incarnation « altérocentrique » de l’amour et de la joie. L’hommage, on le constate, est roublard.

Les candidates au concours avaient droit à une présentation dans Le Quartier latin. « On se serait attendu, note Poitras, à ce que ceux et celles, la plupart du temps des hommes, qui décrivaient leurs consoeurs misent sur l’univers particulier de leur discipline pour promouvoir leur candidate. » Or, ce n’est pas le cas. On évoque plutôt leur charme, leur retenue, leur gaieté, leur esprit et leur dévouement. En 1960, par exemple, Miss Philo, Andrée Morin, est décrite comme « aussi simple qu’aimable, toute déconceptualisée, soyez-en sûrs ». On salue la curiosité intellectuelle de Miss Agronomie, Nicole Fortin, mais on précise qu’elle sait surtout « plaire à tous ». Quand une candidate insistait sur sa volonté de faire carrière, on s’empressait « d’ajouter qu’elle voulait avant tout un mari et des enfants ».

Riposte féminine

Dans cette ère d’avant le féminisme organisé, les étudiantes trouvent malgré tout des moyens de se rebiffer. En 1955-1956, Louise Poirier, Miss Quartier latin de l’année précédente et première étudiante au Québec « à s’être identifiée comme partie prenante du mouvement étudiant », organise le concours Monsieur Quartier latin, qui parodie son pendant féminin en se livrant à un éloge d’une masculinité stéréotypée. « En plus de biceps, [l’élu idéal] devra avoir de l’esprit », écrit Poirier. Le jury, cette fois, se compose entièrement de femmes. En 1958, une étudiante s’amuse, dans le journal, à renverser les préjugés en écrivant que les hommes, au fond, ne viennent pas à l’université pour étudier les sciences, mais pour se trouver une épouse.

Le concours, de plus en plus contesté, s’étiolera, avant de disparaître après une dernière édition impopulaire en 1962-1963. Le mouvement étudiant de ces années prend un virage plus militant et, surtout, note Poitras, les étudiantes sont de plus en plus nombreuses à collaborer au Quartier latin. « La reine est morte, écrit l’historien, vive la journaliste ! »

Il y a là tout un symbole : l’ère des femmes potiches décrites par leurs camarades masculins fait désormais place à celle des femmes accédant au statut d’agents historiques autonomes. Voilà ce qui, sans contredit, s’appelle un progrès.