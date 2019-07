La sagesse de Comte-Sponville

Le philosophe français André Comte-Sponville n’est pas qu’un essayiste raffiné ; il est aussi un excellent chroniqueur qui s’efforce, dans cette partie de son oeuvre, de « chercher un peu d’éternité dans l’histoire en train de se faire ». Collaborateur, depuis plusieurs années, du magazine économique Challenges (tendance libérale) et du Monde des religions, Comte-Sponville traite principalement, dans ses chroniques, d’économie, de politique et de spiritualité. Dans Contre la peur (Albin Michel, 2019, 432 pages), il a réuni 101 de ses « propos » des dix dernières années sur ces sujets.

Militant communiste dans sa jeunesse, le philosophe se réclame aujourd’hui d’une social-démocratie inspirée par les idées de John Rawls. En 2012, par exemple, il a voté pour le socialiste François Hollande, dont le gouvernement l’a toutefois déçu par ses atermoiements réformistes. Comte-Sponville, au fond, au nom du réalisme, est devenu un social-libéral, c’est-à-dire un social-démocrate plus près du centre que de la gauche.

Athéisme et modestie

Ses propos sur la religion, toujours pénétrants et très élégamment formulés, constituent le sel de ce recueil. Catholique fervent pendant son enfance et son adolescence, Comte-Sponville a perdu la foi en entrant dans l’âge adulte. Lors des événements de mai 1968, la passion politique s’empare de lui et fait perdre, à ses yeux, du lustre à la religion, qui lui semble soudain « terne, vieillie, ennuyeuse ». Ses fréquentations littéraires jouent aussi un rôle dans cette apostasie. Quand on dévore Sartre, Camus, Malraux et Aragon, « tous athées ou agnostiques », note le philosophe, la foi chambranle. La découverte de la philosophie, enfin, avec Épicure, Spinoza, Marx et Freud, confirmera sa sortie de la religion.

Parcours relativement banal pour un penseur de sa génération, dira-t-on. C’est vrai. Ce qui l’est moins, toutefois, c’est la fidélité et la modestie qui accompagnent cette conversion à l’athéisme. « Cela ne m’empêche pas de garder pour l’homme Jésus, tel que la tradition le présente, beaucoup de tendresse et d’admiration, écrit d’abord le philosophe. Je ne regrette rien de ma jeunesse pieuse : je suis un athée fidèle. » La modestie, ensuite. Comte-Sponville, contrairement à bien des dégrisés de la foi, ne plastronne pas. L’athéisme, affirme-t-il, « n’est jamais qu’une croyance parmi d’autres, aussi douteuse que toutes ». C’est la sienne, qu’il défend avec brio dans L’esprit de l’athéisme (Albin Michel, 2006), mais il reconnaît son caractère incertain.

Jésus est le plus faible de tous les dieux, le plus humain ; c’est pourquoi c’est le seul vrai, qui n’en est plus un — parce qu’aucune puissance n’est Dieu, mais l’amour seul. C’est ce que symbolise la Croix : que l’amour, même vaincu, vaut mieux qu’une victoire qui serait sans amour.

En cette matière, explique-t-il dans une thèse originale, pour l’athée comme pour le croyant, la raison et l’argumentation arrivent toujours après, « moins pour adopter une position que pour justifier celle qu’on constate être sienne ». Si les intervenants dans la joute séculaire opposant la foi et l’athéisme reconnaissaient cette vérité, la discussion serait plus agréable.

Le message de Jésus

Pour les croyants, Comte-Sponville n’est d’ailleurs pas qu’un athée fidèle ; c’est un athée modèle. Il parle en effet de Jésus mieux que bien des dévots. Dans une chronique consacrée à Noël, il se livre d’abord à une charge contre l’événement, qu’il qualifie de « fête des cadeaux et des marchands de jouets, de l’égoïsme familial et de l’avidité, de la convoitise, de l’enfant roi et consommateur […], enfin du marché infantilisant et de l’infantilisme consumériste ». Au mensonge que constitue le père Noël, ce vieillard riche, spectaculaire et déguisé, il oppose justement Jésus, un enfant pauvre, caché, nu, « qui n’a rien à vendre, ni même rien à donner […] que sa vie et son amour », et il en est ému. Pour l’athée qu’il est, Noël, par Jésus, devient la fête de l’humanité fragile, celle de « la primauté de l’amour, même faible ».

Si Jésus ressuscite à Pâques, sa puissance et sa divinité s’imposent. Or, Comte-Sponville, on le sait, n’y croit pas. Il s’attache plutôt à l’enfant dans la crèche et à l’homme mort sur la croix. La crucifixion, dans cette perspective, dit néanmoins « quelque chose d’essentiel sur la condition humaine, qui est la défaite ultime de l’amour et sa grandeur pourtant inentamée, même vaincu, même crucifié, même mourant ». Le Christ qui se sent abandonné, sur la croix, « est notre frère vraiment », et sa mort donne une raison de vivre avec sagesse. « Que l’amour à la fin soit vaincu, écrit Comte-Sponville, ce n’est pas une raison pour cesser d’aimer. Que toute vie meure, ce n’est pas une raison pour cesser de vivre. Contradiction ? Au contraire. Ce n’est pas la victoire, que nous aimons, mais l’amour. Pas la mort que nous craignons, mais la peur, la lâcheté, le reniement. »

Inquiétude et sérénité

Allergique à tout dogmatisme et à tout fondamentalisme – il appelle d’ailleurs les démocrates musulmans à un travail critique sur leur tradition —, Comte-Sponville, dans cet ouvrage, plaide pour « une spiritualité pacifiée, lucide, et pour cela tolérante » parce que, note-t-il en adaptant une formule évangélique, « il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, y compris pour les orphelins, peut-être, que nous sommes tous ».

Philosophe en quête de la vie bonne, Comte-Sponville est souvent regardé de haut par certains de ses collègues universitaires parce qu’il a choisi de penser « pour changer sa vie plutôt que pour faire joujou avec les concepts ». Dans ce livre, il franchit un pas supplémentaire en admettant que sa quête a pu être entachée par l’esprit de sérieux. Il ne renie rien et continue de croire que le bonheur, la sérénité et la sagesse valent mieux que leurs contraires, mais il reconnaît maintenant que tout cela « importe moins que la quantité d’amour et de courage dont nous sommes capables » et que la vie, heureuse ou malheureuse, « même inquiète, est plus précieuse que la sérénité ».

Son vrai maître, aujourd’hui, est Montaigne, l’allègre sceptique qui philosophait avec désinvolture. « Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher », écrivait Pascal. « Se moquer de la sagesse, ajoute Comte-Sponville, c’est la sagesse vraie. » Quand l’exercice s’accompagne de profondeur, de mélancolie et de délicatesse, comme c’est le cas ici, il s’avère lumineux.