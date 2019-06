Les crises de l’été

Prudents contre « va-t-en-guerre ». Américains « poule-sans-tête » contre Iraniens roués… La tension dans le golfe Persique a des chances de devenir « la » crise de l’été. En mai 2018, le gouvernement Trump avait renié la signature apposée à Vienne en juillet 2015, par le gouvernement Obama, à un accord historique à sept, qui contenait efficacement la menace nucléaire de l’Iran.

À Washington, on souligne avec raison le bilan déplorable de Téhéran sur la peine de mort, le traitement des femmes, la fausse démocratie à l’ombre des religieux. Sans oublier les ingérences régionales : Irak, Syrie, Liban…

Mais l’Iran, après 2015, a strictement respecté ses obligations nucléaires. Washington et Riyad lui font aujourd’hui un procès pétri de mauvaise foi. Et puis l’Arabie saoudite — un État meurtrier qui coupe les têtes, découpe les dissidents, bombarde un voisin appauvri — est probablement encore pire que l’Iran des ayatollahs.

Inspiré par l’obsession « obamophobe » de Trump, le retrait américain interloque les Européens, scandalise les Iraniens, fait saliver Saoudiens et Israéliens. Et provoque la séquence menaçante des dernières semaines : six bateaux attaqués, un drone abattu, les menaces du duo Pompeo-Bolton, l’attaque annulée in extremis par Trump…

Une crise profonde, où les dernières escarmouches ne sont peut-être qu’un avant-goût. Tous répètent qu’ils ne veulent pas la guerre. Mais un accident est vite arrivé. Cet antagonisme dans le Golfe vient de loin ; il reste une des grandes fractures géopolitiques de l’époque.

Également à suivre cet été : les hoquets du « modèle chinois », la lutte pour la démocratie au Venezuela, en Turquie, dans le monde arabe…

L’affrontement à Hong Kong a pris une tournure inattendue, lorsque la protestation massive, inouïe, de deux millions de manifestants (pour sept millions d’habitants) est indéniablement devenue un mouvement de refus global devant « la main de Pékin ».

Contre toute attente, ce mouvement a fait reculer Carrie Lam, qui dirige l’exécutif à Hong Kong… mais aussi le régime chinois. Pour une première fois, l’aura d’invincibilité de Xi Jinping, devant qui le monde entier se prosterne, a du plomb dans l’aile.

Dans les prochains mois, les prochaines années, la question du régime chinois — sa nature, ses rapports avec le monde — sera au coeur du devenir de l’humanité.

Alors que de plus en plus d’acteurs nationaux abdiquent devant Pékin, deux grains de sable, en apparence dérisoires, entravent cette marche conquérante : Hong Kong et Taïwan.

La lutte pour la démocratie dans le monde arabe, cause perdue selon certains, est toujours en cours en Algérie et au Soudan. Le « Printemps arabe bis » est-il condamné à l’échec, comme — partout sauf en Tunisie — celui de 2011 ?

À Alger et à Khartoum, un été chaud s’annonce, entre le pouvoir contesté de l’armée et de jeunes idéalistes dans la rue, suivis par de larges pans de la population. Entre l’exigence universelle d’une vraie démocratie, et la tentation « néo-totalitaire » à l’égyptienne…

En Turquie, la victoire de l’opposition, dimanche à l’élection municipale d’Istanbul, est une gifle pour l’autocrate Recep Tayyip Erdogan, qui avait forcé l’annulation de celle du 31 mars dernier.

Son dauphin a perdu, et cette fois très nettement, la mairie de la plus grande ville du pays : l’espoir d’un retour de pendule « démocratique » dans ce pays musulman qui avait versé, depuis 2013, dans l’autoritarisme brutal, l’ultranationalisme agressif et un islamisme menaçant ?

Nul doute que ça jouera dur, à la suite de cette première vraie défaite d’Erdogan depuis son arrivée au pouvoir en 2003.

En Amérique du Sud, on suivra le Venezuela, où l’effondrement social et économique accentue l’exode (plus de trois millions de personnes depuis 2015)… et la fuite en avant autoritaire, violente du régime chaviste de Nicolás Maduro, devenu une véritable dictature militaire.

À l’autre extrême, il faudra également regarder le Brésil, dont le régime fascisant du président Jair Bolsonaro est aujourd’hui ébranlé par les révélations sur son ministre de la Justice. Lorsqu’il était juge-vedette anticorruption, Sergio Moro avait manipulé les tribunaux pour évincer la gauche démocratique au pouvoir.

Démocratie, guerre et paix : les grandes affaires de l’été 2019… Quoi de neuf sous le soleil ?

Cette chronique fait relâche pour l’été. De retour le 19 août.