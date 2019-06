Je ne vais pas vous faire un dessin : l’annonce inattendue du départ de Garnotte à la retraite m’a fait l’effet d’un coup sur la tête. Un coup dur. Je ne crois pas, après y avoir bien réfléchi, que je puisse parler ici d’autre chose que de lui pour aujourd’hui.

À son bureau de la rue De Bleury, dans l’ancien immeuble du journal, les murs étaient couverts de dessins. Chaque fois que j’y passais, de nouveaux dessins jonchaient son plan de travail incliné. Garnotte produisait des sketchs en série. Une dizaine, voire davantage, pouvaient servir à éprouver la solidité d’une seule idée.

Ses esquisses à la main, il partait assez souvent consulter l’un ou l’autre d’entre nous. « Que penses-tu de celui-ci ? Et de celui-là ? » Si je souriais faiblement, il m’en montrait un autre, puis un autre, tous fruits d’associations d’idées loufoques, inattendues, joyeuses au possible. Sur la base de quelques commentaires, les nôtres comme ceux qu’il se faisait en lui-même, il se relançait, retravaillait à n’en plus finir. Un effort n’est jamais perdu. Il le savait. Sisyphe se faisait des muscles. Et Garnotte des dents. Je crois bien qu’il a dû faire autant de dessins qu’il y a d’étoiles dans le ciel. J’exagère ? Mais non : c’est la vie, parfois, qui exagère. À vous en rompre le coeur.

Garnotte n’a jamais déménagé dans les nouveaux locaux du journal, désormais situés près de la place Émilie-Gamelin. Sa table à dessin n’a pas suivi non plus. Tout cela est resté derrière nous et appartient désormais au passé composé de nos souvenirs. Depuis qu’il est parti, ce rapport direct à un dessin quotidien en train de se faire me manque toujours beaucoup. Garnotte, lui, a profité de ce changement de lieu pour prendre une semi-retraite. Même si, ces dernières années, il publiait encore dans le journal quelques fois par semaine, on ne l’y voyait plus comme avant.

Je vais vous faire une confidence : j’aurais aimé savoir dessiner, être en mesure de donner, comme Garnotte, comme d’autres aussi, des formes colorées aux idées, afin d’ouvrir une nouvelle fenêtre, chaque matin, pour laisser entrer l’imagination du lecteur par une ouverture chaque fois inattendue. Voici sans doute pourquoi, dans les journaux où j’ai laissé une partie de ma vie, j’ai toujours eu une affection toute particulière pour les caricaturistes, ces êtres sans cesse occupés à griffonner sur le moindre bout de papier, incapables de ne pas le faire, où qu’ils se trouvent. Je me souviens de l’ami Charb, à l’occasion de réunions. Comme tous les autres dessinateurs de presse, il ne cessait de couvrir le moindre espace de papier de ses personnages, au point que les conversations finissaient par dévier sur le sens qu’imposaient ses dessins, puisqu’on ne pouvait évidemment pas s’empêcher de les regarder.

Les caricaturistes ont ceci de particulier qu’ils ne sont pas tant voués à nous faire voir le monde qu’à nous le faire mieux comprendre. Pour cette raison, je ne suis pas le seul à me passionner pour ces gens qui, pour peu qu’ils aient un minimum de talent, vous offrent un dépassement brusque de l’actualité grâce à un simple coup de crayon.

Depuis le XIXe siècle, au temps où le dessin éditorial s’impose dans les journaux, la caricature y compte toujours pour ce qu’il y a de plus vu et apprécié. À l’évidence, un trait qui se déroule puis s’enroule a souvent plus de force que les signes patiemment alignés d’un texte bien composé. Depuis des temps reculés, l’image domine le texte. Faut-il, pour cette raison, voir à mieux l’encadrer ?

En 1968, lorsque des esprits fâcheux avaient proposé d’arrêter Jean-Paul Sartre, le président de la République, Charles de Gaulle, avait laissé tomber qu’« on n’arrête pas Voltaire ». Il avait raison. On n’arrête pas les idées, sinon au prix d’une illusion dont on finit par payer le gros prix. Aussi n’ai-je jamais cru qu’un caricaturiste puisse être muselé, sinon au risque de finir par voir ses idées continuer de plus belle, de les voir ainsi exploser encore davantage.

Du côté de Charlie Hebdo, décimé comme on le sait pour avoir voulu rester fidèle à un principe de liberté, on ne s’est pas laissé abattre par une morale d’éteignoir qui tend à écraser désormais notre rapport aux images. L’hebdomadaire satirique vient de faire paraître, en guise de couverture, une grande vulve avec, en lieu et place du clitoris, un ballon de football, ceci à l’occasion du lancement de la Coupe du monde féminine. Mauvais goût, exagération, provocation ? Des hauts cris ont en tout cas tout de suite fusé, à croire qu’on se trouve encore au temps où L’origine du monde de Courbet était décriée. A-t-on oublié que la liberté d’expression s’use d’abord et avant tout quand on ne s’en sert pas ? « Sauvons la liberté, disait Victor Hugo, la liberté sauve le reste. »

Dans les limites prescrites par les lois sur la diffamation et la propagation de la haine, la caricature a pour fonction, par définition, de déranger, voire d’offenser. Elle peut servir les puissants, comme les faibles. Les causes justes, comme injustes. Que cela plaise ou non. Quoi qu’en espère par exemple Plantu, le bien gentil caricaturiste du journal Le Monde, la caricature reste une arme plutôt qu’une caresse. Le mot caricature vient d’ailleurs de l’italien caricare : une charge, une saillie.

Personnages affublés de gros nez, d’oreilles d’éléphants ou de cous de girafe ne sont qu’affaires de gribouilleurs, d’une caricature de la caricature. La vraie caricature est tout autre chose que cela. Elle est l’art de condenser, dans des traits simples, la complexité d’un individu, de ses idées. Et cette alliance de l’économie du pamphlet avec celle des traits, Garnotte la connaissait.