Les arts et le curriculum

Il y a tout juste cinquante ans paraissait le rapport Rioux, fruit du travail de la Commission d’enquête sur l’enseignement des arts au Québec. Il doit son nom à son président, le sociologue Marcel Rioux (1919-1992).

La question de la place de l’art dans le curriculum n’a jamais vraiment cessé de susciter débats et controverses. L’art en est bien souvent le parent pauvre et le premier à écoper en cas de restrictions budgétaires.

Je vous propose cette fois un éclairage philosophique sur certains de ces débats et controverses.

Vous avez dit « arts » ?

Faire une place à l’art dans le curriculum pose immédiatement la question de savoir ce qu’on entendra par art et lesquelles de ses disciplines (théâtre, littérature, danse, poésie, roman, peinture, sculpture, musique, chanson, architecture, etc.) on y inclura.

La question de la définition de l’art est plus complexe qu’on pourrait le penser et on pourra légitimement demander qu’on justifie, dans un horaire qui n’est pas infiniment extensible, de privilégier telle discipline plutôt que telle autre. Pire encore : on se demandera quoi faire, le cas échéant, avec des formes ou des types d’art dont non seulement la valeur, mais aussi le statut et l’appartenance même à l’art sont controversés. Je ne nommerai rien ni personne, mais chacun pensera sans doute ici à tel ou tel courant ou artiste appartenant à l’art contemporain.

Toutefois, il est aussi plausible que le caractère essentiellement contesté du concept d’art et son perpétuel éclatement (pensez à Marcel Duchamp…) soient des réalités auxquelles devrait initier toute éducation à l’art.

Je propose de mettre tout cela de côté.

Il reste que les questions de savoir ce qu’il faut mettre dans un curriculum consacré à l’art, dans quel ordre y insérer ces éléments et avec quelles finalités, restent posées.

Une première réponse plausible, appelons-la culturelle, consiste à vouloir transmettre progressivement un savoir jugé important sur des arts eux-mêmes jugés culturellement importants.

L’art comme élément de haute culture

Dans cette perspective, si on choisit, comme on devrait le faire, de transmettre, disons, une culture musicale, on ambitionnera de faire en sorte que progressivement, depuis l’apprentissage des notes et de l’harmonie jusqu’à celui des formes et des genres, chacun sorte de l’école en connaissant et en pouvant apprécier et commenter les grandes oeuvres musicales et justifier ses jugements à leur propos.

Vaste programme, pas facile, mais pas impossible non plus à décliner.

Les objections qu’il soulèvera sont faciles à imaginer. Quelle place fait-on à la musique populaire ? Au jazz ? Comment en juger du point de vue, adopté ou récusé, de l’appropriation culturelle ? Est-il élitiste ? Occidentalo-centriste ? Sexiste ?

Mais son bien-fondé me semble aussi bien grand. Il transmet des savoirs, ce qui est le rôle de l’école. Ces savoirs sont souvent nécessaires pour prendre part à la conversation démocratique et même pour que certains des échanges qui s’y tiennent puissent être compris.

Par lui, on sort les enfants de l’ici et maintenant où notre culture commerciale les confine souvent. Cela est précieux pour tous, mais particulièrement pour les enfants provenant de milieux où cette haute culture est largement inconnue et pour lesquels l’école est à peu près la seule porte d’entrée pour y accéder.

Plus subtilement, cette entrée dans le monde de l’art et des discussions qui s’y tiennent est une initiation par l’exemple à ce type d’échanges où on discute, précisément, sans pouvoir trancher de manière absolue, comme dans les domaines où on dispute (en mathématiques, de manière exemplaire). On cultive de la sorte des vertus nécessaires au citoyen.

Mais les plus convaincantes objections contre cette manière de penser l’art en éducation viennent de ceux qui préconisent une approche misant surtout sur la pratique de l’art.

Art et créativité

On mise alors sur la rencontre passionnelle de l’enfant avec une pratique artistique à travers laquelle il s’exprime. Les maîtres mots seraient ici créativité, subjectivité, passion, expression.

Il n’est pas rare de voir ces idées couplées à une certaine vision romantique de l’enfant, à la conviction que l’intérêt est premier et capital pour apprendre, et à une vision de l’école comme tournant autour de l’enfant, plutôt que du curriculum.

Ce modèle n’est pas aussi facile à décrire que le précédent, mais le meilleur exemple que j’en connaisse est celui de l’école fondée à Santiniketan, en Inde, par le poète Tagore (1861-1941) dans laquelle les arts, et parmi eux la danse, occupent une place prépondérante.

Vous aurez déjà compris combien ce modèle est exigeant et deviné ses possibles défauts. Je pense néanmoins qu’il a pour qualité de nous rappeler combien est unique et précieuse l’expérience d’une véritable rencontre avec ce que l’art a de plus profond et d’irremplaçable.

Peut-on combiner ces deux modèles ? Je pense que oui, et le programme du Core Knowledge aux États-Unis, inspiré par E. D. Hirsch, a cette ambition.

Pour moi, quoi qu’il en soit, l’art est un extraordinaire et irremplaçable moyen d’élargir notre compréhension de l’expérience humaine. Sans lui, les enfants ne connaissent pas, et donc n’ont pas même la liberté de refuser, certaines des plus grandes joies qu’on peut ressentir. Cela survient quand nous allons goûter à l’immensité de ce que l’humanité a dit et fait de mieux et que nous sommes bouleversés par un poème, transportés par une musique, émus devant une toile, ou que nous pleurons en regardant un film ou une pièce de théâtre.