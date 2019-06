Élections fédérales: un chef en sursis

Deux sondages sortis cette semaine sur les intentions de vote au niveau fédéral ne feront rien pour calmer le mécontentement grandissant de plusieurs libéraux à l’gard de leur chef. Plus la date des élections approche, plus la nervosité gagne les rangs du Parti libéral du Canada.

Après l’Institut Angus Reid, c’était au tour vendredi de la firme Léger de déceler la tendance. Alors que les libéraux comptaient faire des gains au Québec en octobre afin de compenser une perte de sièges ailleurs au Canada, le PLC risquerait plutôt d’être balayé de la carte à l’extérieur de grande région de Montréal, à quelques exceptions près.

Bien sûr, à plus de quatre mois des élections, rien n’est coulé dans le béton. Si les campagnes de 2011 et de 2015 nous ont appris une chose, c’est que les Québécois sont les électeurs les plus « mobiles » au pays. Alors, il est impossible de prévoir où ils se caseront le 21 octobre.

C’est une autre histoire ailleurs au Canada, où l’électorat semble de plus en plus décidé. En quelques mois à peine, l’image de M. Trudeau en tant que premier ministre progressiste et généreux s’est transformée en celle d’un chef arrogant et poseur qui manque terriblement de substance. L’affaire Jody Wilson-Raybould y est pour quelque chose. Mais c’est loin d’être la seule raison qui explique le désenchantement de plus en plus de Canadiens envers M. Trudeau.

Sa gestion de l’affaire Meng Wanzhou, arrêtée à Vancouver en décembre dernier à la demande des États-Unis, a mené à une sérieuse détérioration des relations entre le Canada et la Chine. Le comportement de M. Trudeau dans ce dossier a miné la confiance de nombreux Canadiens, surtout dans la communauté d’affaires et dans les sphères diplomatiques.

Au niveau national, les sondages Angus Reid et Léger accordent une avance respective de onze et de neuf points de pourcentage au Parti conservateur d’Andrew Scheer sur les troupes de M. Trudeau. Le PCC serait même en avance au Québec, bien que (comme nous avons souligné ci-dessus) l’électorat québécois puisse toujours réserver des surprises. Mais l’avance des conservateurs dans les banlieues de Toronto et de Vancouver, là où les élections fédérales se décident souvent, se confirme de sondage en sondage. De quoi inquiéter les stratèges du PLC.

Or, il y a deux semaines, la chroniqueuse du Toronto Star Chantal Hébert écrivait qu’un groupe de libéraux influents avait discuté, lors d’une conférence téléphonique récente, du remplacement de M. Trudeau par l’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney. Ce dernier, dont l’actuel mandat comme gouverneur de la Banque d’Angleterre se termine en janvier prochain, serait recruté pour devenir chef du PLC non seulement advenant une défaite électorale, mais aussi si M. Trudeau ne réussissait qu’à former un gouvernement minoritaire en octobre. Les troupes libérales ne tarderaient pas à le limoger en faveur de M. Carney en vue d’élections précipitées.

Les ministres libéraux ont vite cherché à discréditer cette hypothèse. Il n’empêche que la cote de M. Trudeau a chuté au sein de son propre parti, y compris chez les députés libéraux qui peinent à avoir l’oreille de leur chef. En privé, d’anciens hauts gradés du PLC sous Jean Chrétien et Paul Martin sont de plus en plus critiques envers M. Trudeau. Et depuis le départ de Gerald Butts comme secrétaire principal en février dernier, M. Trudeau manque sérieusement de mains expérimentées au bureau du premier ministre.

C’est ainsi que M. Chrétien serait lui-même intervenu pour recommander que le gouvernement Trudeau abandonne les démarches d’extradition concernant Mme Meng, la chef financière du géant chinois des télécommunications Huawei, qui est accusée par les États-Unis d’avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran. Mme Meng est actuellement en attente de son procès, mais selon le Globe and Mail, M. Chrétien aurait recommandé que le ministre de la Justice, David Lametti, se prévale de son pouvoir décisionnel pour mettre fin au processus d’extradition [est-que c’est la même chose qu’un pouvoir discrétionnaire?], afin de réparer les relations avec la Chine, qui détient deux Canadiens en guise de représailles pour l’arrestation de Mme Meng et bloque les importations canadiennes du canola de du porc.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a immédiatement rejeté cette recommandation — avec raison. Le gouvernement Trudeau est déjà accusé d’avoir essayé d’influencer les affaires judiciaires concernant SNC-Lavalin et le vice-amiral Mark Norman. Et il a toujours maintenu que le procès de Mme Meng doit être mené indépendamment de toute pression politique. Mais les critiques, dont M. Chrétien fait partie, croient que le Canada est tombé dans le piège du président Donald Trump en arrêtant Mme Meng et que les conséquences — dont une guerre froide avec la Chine — coûteront très cher à l’économie canadienne.

Selon plusieurs libéraux, un chef plus futé ne se retrouverait pas dans un tel pétrin. C’est pourquoi, à la veille des élections fédérales, M. Trudeau est plus que jamais un chef en sursis.