Nomade chic

Visionné plusieurs vidéos et films de Ma vie en van sur YouTube. C’est ici que Florent Conti exerce vraiment son métier de producteur de contenu muni de son drone et de ses caméras. Ses reportages sont également très intéressants. Celui sur Gerry et Céline qui mettent les bouts à 57 ans et passent d’un 11 pièces à un 72 pieds carrés surnommé « Tiki Motel » est assez hilarant. Florent jette un regard tendre et complice sur ses sujets et arrive à nous faire vivre ses aventures comme si on y était.

Reçu Vie de van, les récits et itinéraires de Julien Roussin Côté, du blogue Go-Van. Un autre trentenaire qui a tout plaqué pour aller suivre les vagues de surf à bord de son Safari Condo, plus étroit que le condo qu’il venait d’acquérir en ville. Le livre, très pratico-pratique, est bourré de photos ; le Canada d’un bout à l’autre, mais aussi des destinations plus exotiques (Panama, Pérou) ; la route en famille et une foule d’adresses et de lieux à connaître. J’imagine que les meilleures ne sont jamais dévoilées et à découvrir par soi-même.

Adoré le livre d’enquête Nomadland de Jessica Bruder, une journaliste new-yorkaise qui a passé trois ans à côtoyer et à rouler (22 000 kilomètres) en compagnie des nouveaux nomades largués par le système économique, qui ont élu domicile dans leur campeur après la crise économique de 2008. Cet ouvrage est fascinant et nous présente une grappe de personnages comme seule l’Amérique des inégalités en fabrique encore. Et en fabriquera en série : « Si l’un d’eux a une panne de moteur, tous font tourner le chapeau pour l’aider. Un sentiment contagieux les anime : il se passe quelque chose. Ce pays est en train de changer, les structures anciennes s’écroulent et ils se trouvent à l’épicentre de ce mouvement. Autour du feu de camp, au coeur de la nuit, ils se prennent à construire l’utopie. » À lire absolument.