Caterina Rosa se trouve à sa fenêtre. Elle n’a rien à faire. Elle regarde les environs, guettant ce qui pourrait finir par nourrir une aussi maigre journée. À la considérer ainsi, les yeux accrochés au vide du temps qui passe, je l’imagine bayer aux corneilles, jusqu’à ce moment où elle se transforme elle-même en oiseau noir, c’est-à-dire lorsque, dans la rue, elle aperçoit un passant à l’air sombre.

L’homme qui passe sous sa fenêtre rase les murs, dans l’idée instinctive, sans doute, qu’il parviendra ainsi, ne serait-ce qu’un tout petit peu, à se protéger de la pluie. Un homme de rien que voilà, n’importe qui, un passant, anonyme. Il est en quelque sorte cette représentation de l’homme qui marche de Giacometti, un long fil de chair tendu entre ciel et terre, un mouvement, un allant. Caterina Rosa le regarde. Elle le trouve étrange. Peut-être parce qu’il est comme tous les autres hommes ? Le sentiment de cette étrangeté, en tout cas, s’imprime dans le cerveau de Caterina.

La pluie terminée, on trouve sur les murs, en certains endroits de la rue, une substance pâteuse, jaunâtre, luisante. Caterina Rosa se demande d’où vient cette pâte qu’elle imagine mortifère. C’est cet homme, pense-t-elle, qui l’a déposée là. Mais pourquoi ? Elle suppute et fabule. Caterina Rosa dit : cet homme-là, sûrement, a voulu empoisonner le pays. Tout aussi inquiet qu’elle, le pays malmené par les maladies se prend volontiers à fabuler à son tour, puisque cela lui donne matière à expliquer ses malheurs du moment. L’inconnu se voit identifié. Il est traqué, retrouvé, arrêté, puis accusé. Mais accusé de quoi, au juste ? Qu’a-t-il fait ?

Pas de preuve, pas le moindre indice de quelque chose qui le relie à un crime. Rien. Des accusations, tout de même, sont portées contre le malheureux qui ne comprend pas ce qu’on peut bien lui reprocher. Une fouille en règle de son domicile n’a rien décelé d’anormal. Bref, aucune accusation ne colle. Raison de plus pour se méfier de cet homme ! Du moins, c’est ce que croit une justice qui prend le mors aux dents dans un élan d’affabulations contagieuses. On se trouve devant une sorte de procès de Joseph K., le personnage de Kafka, à la différence notable que celui-ci a vraiment existé.

Si ces souillures jaunâtres, supposées toxiques, proviennent de sa main, pourquoi serait-il épargné de leurs effets après les avoir manipulées sous la pluie ? Qui d’ailleurs peut témoigner l’avoir vu oindre les murs de la cité ? Pas même Caterina…

Plus le malheureux nie sa responsabilité à des accusations indéfinies, plus sa société se montre convaincue qu’il est coupable. À la suite de quels faits peut-on l’accuser ? Personne ne croit bon de se questionner sur ceux-ci. Bientôt, on se prend même à penser que cet homme, qui n’est qu’un simple barbier, a ourdi un complot avec, entre autres, le commissaire de la santé publique. Les malheureux vont être marqués au fer rouge, amputés de la main droite, broyés sur un instrument de torture, puis brûlés. Leurs cendres sont répandues au hasard, leurs biens confisqués. La maison du barbier se voit rasée pour que soit élevé là, à la demande du Sénat, un monument « infâme », afin que jamais on n’oublie que l’État ne pardonne pas à ceux qui veulent le tromper… Évidemment, les deux hommes n’ont rien fait. Il faudra plus d’un siècle pour en convenir et détruire la colonne. Mais Milan, en cette année 1630, souffrait de la peste et cherchait, dans pareils boucs émissaires, matière à se soulager de ses souffrances au point de sécréter des illusions.

Alessandro Manzoni, le grand écrivain italien, a raconté cette triste épopée. À l’inverse des pratiques du journalisme, qui reposent en bonne partie sur des techniques du compactage rapide des faits, Manzoni mettra vingt ans à rassembler les éléments de ce récit. Il reprit sans cesse son livre, toujours insatisfait du résultat, comme l’était d’ailleurs un Giacometti ou d’autres grands artistes devant chacune de leurs oeuvres. L’écrivain savait en tout cas que, pour faire penser en largeur, il importe d’émouvoir en profondeur. Son Histoire de la colonne infâme vient, par les soins de Christophe Mileschi, d’être retraduite. Ni roman ni livre d’histoire, c’est là un document exceptionnel sur l’immortelle folie humaine, qui sait nous rappeler que chaque époque se nourrit de boucs émissaires.

Lorsqu’une société ne tourne pas rond, sans qu’elle soit pour autant capable de s’arrêter pour comprendre pourquoi, elle trouve d’ordinaire les moyens de se mettre des bâtons dans les roues pour s’offrir au moins l’illusion d’une explication. Au nom de la bonne marche immédiate de la collectivité, tout peut alors lui être sacrifié, à commencer par le bon sens et la paix sociale. Qu’on charge du poids d’une condamnation des innocents, cela s’est vu souvent, dès lors que cela promettait d’alléger le poids du présent. Autrement dit, la grande peste que craignaient les Milanais en 1630, quitte à en accuser un simple barbier, ils en sécrétaient eux-mêmes les sous-produits du malheur. Il en va ainsi de tout temps, comme l’avait compris Camus dans La peste.

Les « faits alternatifs », hier comme aujourd’hui, ont la dent dure. Ils dévorent jusqu’au bon sens de ceux qui, coûte que coûte, cherchent à vivre sur le crédit des erreurs de leur temps avant, heureusement, de finir par mourir avec leur époque.

Nos téléphones sont désormais décrétés intelligents. Avons-nous pour autant beaucoup plus de jugement qu’avant ? Quelles sont, dans le brouillard du présent, les erreurs de notre époque que nous nous préparons gaiement à commettre, sourds aux avertissements au point d’aveugler jusqu’à notre sens de l’avenir ? Je vous laisse en dresser la liste.