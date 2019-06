Heureux qui comme Alexandre...

On a envie de le suivre aveuglément en refermant Le roman vrai d’Alexandre. Se laisser entraîner nous aussi sur la pente libératrice de la vérité, faire mentir l’adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ».

On voudrait oser emprunter les mêmes sentes qu’Alexandre Jardin, y aller franchement, balancer toute la gomme. Allez : me voici, tel que tel. Sans artifices, sans le personnage. C’est ce qu’il vient de faire sur 300 pages, une mise à nu, des aveux « impudiques » pour ceux qui ont encore à coeur de travestir le réel. Pour l’Alexandre que j’ai connu, il y a une dizaine d’années, personnage fantasque, mais clown triste sous son masque jovial, il n’y a plus qu’une seule voie, celle de l’authenticité d’un quinqua requinqué par l’audace.

Sur la terrasse d’une brasserie des Gobelins, nous nous retrouvons pour jaser de nos amours, de nos divorces, de nos emmerdes. Et de son dernier livre. L’écrivain est à la fois soucieux et nerveux, affranchi et heureux. Toutes les contradictions l’assaillent. On le qualifiera de courageux ou d’affabulateur (voire de romancier !), mais c’est plutôt la nécessité de se dire, le besoin vital qui le propulse vers ce rendez-vous inévitable avec lui-même.

C’est l’effet Zanne surtout. J’ai rencontré sa nouvelle compagne chez moi l’été dernier, à la campagne, un midi de juillet qui fleurait bon l’amitié et la joie pure de s’y laisser couler. J’ai aussi fait la connaissance d’un Alexandre follement amoureux de cette Asiatique calme et magnétique, belle comme le soleil levant et couchant. Cette femme de 36 ans l’a acculé à sa vérité et à son revers, à sa mythomanie, ce besoin névrotique de repeindre la vie avec des couleurs vives.

Sachant la vie courte et la tâche grande, je laisse faire et je continue mon œuvre au-dessus des polémiques

Comme il l’écrit, sa maladie avait un nom : Alexandre Jardin. Son père, sa mère, sa vie amoureuse, sa tribu hors norme ; il a beaucoup enjolivé, inventé comme on respire, repris à son compte des scènes romanesques, caché du moins joli, l’abus sexuel d’un frère, une vie maritale lénifiante, la douleur de ne pas avoir vraiment connu son père, Pascal Jardin, décédé lorsqu’il était adolescent. Pour le grand-père collabo, Jean Jardin, il maintient.

Son éditeur de toujours (Grasset) a refusé de publier ce dernier opus d’autolynchage, redoutant l’autodafé. Il s’est tourné vers une autre imprimante pour faire le saut dans la littérature-choc dont il a le secret. Par nécessité vitale, dans un geste chevaleresque jusqu’au-boutiste, il se jette en pâture aux urubus.

Peut-on tout dire ?

J’ai lu ce livre en y percevant une longue déclaration d’amour, celle d’un homme désireux d’être digne d’une femme qui ne fait aucune concession. Le véritable amour n’est que cela, être vu, accepté. Et par effet rebond, Alexandre nous donne à voir beaucoup dans cet élan héroïque d’amant éperdu se jetant dans le vide : « Représenter l’amour au lieu de le déguster avec générosité est folie. »

La véritable histoire du monde est celle de nos évitements

« J’ai découvert l’amour avec quelqu’un de vrai », me confie l’amoureux en gerbes. Et on le savoure tout en étant indulgent, car on ne peut que pardonner aux accents de vérité. « Dans Ma mère avait raison, il y a plein de passages faux », me confie l’écrivain populaire de Fanfan et du Zèbre, dont plus un jardin n’est tenu secret. « Le réel était insoutenable pour moi, la fiction avait une fonction protectrice, mais c’était une vraie prison. Ça t’interdit l’accès à ta propre vie. »

Il en a énervé plus d’un et d’une avec ses excès lyriques, ses élans démesurés, sorte de Gargantua romantique au buffet de la séduction, faisant du trop et de l’inattendu son leitmotiv littéraire. Et le client (surtout la cliente), embobiné par ce « baratineur compulsif », en redemandait.

D’ailleurs, Alexandre interpelle la responsabilité du lecteur dans son mythe sur plusieurs décennies accompagné d’une dépression latente. « J’ai tant aimé recourir à la littérature pour moins pleurer […] Mais la question majeure reste : pourquoi les lecteurs aiment-ils à ce point être dupés ? Ils veulent être bernés autant que les écrivains ont besoin de s’illusionner. »

Responsabilité partagée, certes. On le voulait plus dingo que nature. Je connais. Les lecteurs vivent par procuration ce qu’ils n’osent eux-mêmes mettre en place dans leur propre vie. Parfois, on les inspire. La plupart du temps, on les amuse confortablement.

Notre fiction collective

C’est également par son action civique et citoyenne (Bleu blanc zèbre) qu’Alexandre s’est colleté au réel sur le terrain ces dernières années, en tentant même de se présenter comme candidat aux présidentielles. « Je suis devenu amoureux de la réalité. C’était plus goûteux que ce que j’avais prévu. » Pour lui, notre vie collective a atteint un paroxysme de fiction à cause de la communication politique. « Qui peut croire que Macron existe ! Quand René Lévesque pleurait, c’était pas de la “communication”. On avait quelqu’un en face de nous ! »

Dis quelquefois la vérité, afin qu’on te croie quand tu mentiras

Jardin perçoit bien le ras-le-bol populaire (notamment avec les gilets jaunes) face au mensonge global tartiné sur une biscotte de plus en plus mince. « Nous sommes dans un pur monde de représentation, on le sait ! Instragram, Tinder, c’est la fiction dont vous êtes le héros. »

Et il espère une contagion d’aveux, laissant même deux pages blanches à la fin de l’ouvrage pour nous inciter à écrire l’impensable à notre tour. « Je pensais être lynché par mes lecteurs, mais pas du tout ! » Il me fait lire des commentaires sur les réseaux sociaux : « Ne vous dérobez pas. Aidez-nous à vivre ! » ; « Pas encore fini le tour de votre jardin. On a tous été faux » ; « Ça va nous libérer, monsieur ! Écrire, c’est se livrer. »

Robinson, Hugo, Roma, Virgile, Liberté, son livre est dédié à ses cinq enfants, de 28 à 7 ans, qui lui ont dit : « Enfin ! »

« C’est un soulagement pour eux. Ils voyaient bien l’écart ! » Il leur offre un père réel là où le sien est resté une fiction. Ce qu’il appelle désormais « la comédie des Jardin » ne lui sert plus à rien. Mais il rêve d’agrandir son arrière-cour :

« Je l’ai dit à Zanne la seconde fois que je l’ai vue : je veux lui faire un enfant », me lance l’Alexandre épris.

Je me permets de le semoncer vertement : « Mais même moi, je voudrais lui faire un enfant ! C’est pas très original. Et comme dit mon amie Jo, il va falloir mettre un “s” à Jardin si tu continues. Ça suf-fit ! On se cotise pour ta vasectomie ! »

Parfois, il n’y a que des amis pour nous servir nos quatre vérités.