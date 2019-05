Une certaine arrogance

Il y avait de l’euphorie dans l’air au conseil général de la CAQ en fin de semaine dernière. Près de huit mois après la victoire du 1er octobre, plusieurs semblaient même se pincer pour être certains qu’ils ne rêvaient pas.

Les caquistes ont toutes les raisons d’être heureux. Les derniers sondages indiquent que la popularité du parti et celle du premier ministre ont encore augmenté au cours des derniers mois. La CAQ est pratiquement seule sur la glace et il faudra manifestement du temps avant que le PLQ et le PQ retrouvent une identité, sans parler d’un chef.

Le pouvoir peut cependant monter à la tête, surtout quand on n’en a pas l’habitude. Il est facile de penser que les vaincus ont nécessairement tort. Si la CAQ a toute la légitimité pour gouverner, il n’en demeure pas moins qu’aucun parti dans l’histoire du Québec n’avait encore formé un gouvernement majoritaire avec un aussi faible pourcentage des voix (37,4 %). Cela devrait lui inspirer une certaine modestie.

Depuis sa nomination, on ne peut certainement pas reprocher au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, de se traîner les pieds. Dans un petit livre intitulé Et si on réinventait l’école ?, cet ancien enseignant au primaire avait démontré qu’il avait des idées bien arrêtées sur la question, qu’il s’emploie aujourd’hui à mettre en pratique. On peut cependant faire preuve de détermination sans verser dans l’arrogance.

M. Roberge a une fâcheuse tendance à ignorer superbement ceux qui ne pensent pas comme lui, y compris ceux qui sont concernés au premier chef par ses projets de réforme. De toute évidence, le ministre n’aime pas les commissions scolaires, mais rien ne justifie que la CSDM ait été exclue des consultations sur le projet de loi sur la maternelle 4 ans.

Dans notre système parlementaire, le rôle de l’opposition est précisément d’empêcher le gouvernement de tout faire à sa guise. Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, n’a pas à se scandaliser qu’elle s’efforce de retarder l’adoption du projet de loi 9, qui comportait un vice de forme si grossier que la Cour supérieure a dû rappeler le ministre à l’ordre.

Cela n’a cependant pas corrigé le problème de fond. Même si le ministère de l’Immigration a dû reprendre le traitement des 18 000 demandes en attente jusqu’à l’adoption du projet de loi, la décision de les envoyer à la déchiqueteuse moyennant un remboursement de 1000 $ demeure toujours aussi inacceptable.

Il en va de même de l’obligation de se soumettre à un test de langue et de valeurs pour être admissible au statut de résident permanent. Là encore, M. Jolin-Barrette se serait facilité la vie en ayant la modestie de reconnaître que cette tracasserie est aussi inapplicable qu’inutile.

Le premier ministre Legault avait été averti qu’en confiant le dossier de l’immigration et celui de la laïcité à la même personne, il prenait le risque qu’ils se confondent dans l’esprit de certains. À sa décharge, il n’avait pas l’embarras du choix. Plus de la moitié de ses ministres n’avaient aucune expérience parlementaire et seule Marguerite Blais avait fait partie d’un gouvernement. Les deux dossiers s’annonçaient explosifs et M. Jolin-Barrette avait démontré un bon sens politique dans l’opposition.

Ce double chapeau ne signifie pas cependant qu’il a le don d’ubiquité. Il ne peut pas étudier en même temps deux projets de loi dans deux commissions parlementaires différentes et l’opposition ne fera certainement rien pour lui faciliter les choses.

Il ne faut pas se faire d’illusions : la politique étant ce qu’elle est, la partisanerie sera toujours une tentation. Raison de plus pour la mettre de côté quand cela est possible. Dans le mouvement d’indignation provoqué par le drame de Granby, on s’accordait à dire qu’une commission d’enquête sur la protection de la jeunesse devait y échapper. C’était manifestement trop demander. Avant même d’être constituée, elle est déjà l’objet de chicanes entre les partis.

Personne ne conteste la compétence de l’ancienne présidente de la FIQ, Régine Laurent, que le premier ministre a choisie pour présider la commission sans consulter l’opposition, mais ce dernier aurait très bien pu opter pour une présidence bicéphale, comme dans le cas de la commission Bouchard-Taylor.

Dans le cas de l’aide médicale à mourir, qui est devenue le modèle de collaboration entre les partis, les parlementaires partaient de zéro. La question était éminemment délicate, dans la mesure où elle pouvait poser un problème de conscience, mais il n’était pas possible de transformer la commission en procès de « l’ancien gouvernement ».

Au contraire, la protection de la jeunesse a un lourd historique dont il n’est pas possible de faire abstraction. Déjà, plusieurs pointent du doigt les réformes de Gaétan Barrette. Il est donc indispensable que l’opposition ait confiance dans l’impartialité des membres de la future commission. Et que le gouvernement accepte de ne pas tout contrôler.