Le chevalier de l’Apocalypse

Être visionnaire, c’est risquer la potence ou la croix selon la religion qui s’oppose à nous. Celle du fric n’a jamais fait dans la dentelle, elle tire à vue. On l’a personnifié en Robin des Bois, en Don Quichotte, en Cyrano ; on le taxe d’être baveux, fat, égomaniaque, alors que je perçois plutôt un gars avec du panache, pugnace, flamboyant, un coup en avant, un érudit qui a étudié les guerres dont il peut parler passionnément.

Il a aussi fait un doctorat en sociopolitique avant de se lancer dans l’arène municipale. Luc Ferrandez, l’ex-maire du Plateau-Mont-Royal, est une rock star du pissenlit de macadam dans les ruelles reverdies de l’arrondissement qui l’a porté au pouvoir durant dix ans.

Si la guerre doit se livrer à coups de « Fuck you, nous autres » — injonction spontanée qui l’a rendu instantanément populaire sur les t-shirts —, allons-y pour la joute verbale et retroussons-nous les manches.

L’idéaliste déçu vient de jouer son va-tout en démissionnant de son poste la semaine dernière, mais il a reçu des offres à la pelle depuis, tous médias confondus. Je lui fais remarquer qu’on n’entend plus Nicolas Hulot en France, à qui on l’a comparé dans ce coup d’éclat justifié par la liberté de parole et la cohérence : « Moi, on va m’entendre. Partout ! Attache ta tuque », décrète celui qui ne craint pas de polariser les opinions et de jouer de l’épée. Et, comme Cyrano, à la fin de l’envoi… il touche !

Ce n’est pas un signe de bonne santé que d’être adapté à une société profondément malade

Luc Ferrandez n’a jamais fait dans l’immobilisme, le statu quo ni la langue de bois ; c’est ce qu’on admire, ou ce qu’on lui reproche. Il revêt le chapeau du despote bienveillant, celui qui nous freine devant le plat de bonbons du consumérisme et du confort. Pour le bien commun.

Je l’ai invité vendredi dernier à aller marcher avec les jeunes pour le futur de la planète. Il les regarde passer, admiratif, par la fenêtre du café où nous sommes attablés : « Bra-vo ! C’est-tu beau. » À 56 ans, Ferrandez s’émerveille encore de cette capacité à s’indigner sans reçu d’impôt.

Une lutte humaniste

Dans ce combat de rue escorté par des policiers à vélo, Ferrandez voit une continuité avec Mai 68, le mouvement pour l’indépendance du Québec, le Vietnam, toutes les luttes anticapitalistes et sociales depuis le début du siècle dernier. « C’est le même mouvement éternel qui oppose la volonté humaniste et le consumérisme, l’enrichissement à tout prix. »

Est-ce qu’une poignée de jeunes inspirés par la Suédoise Greta Thunberg fera basculer la tendance ? « Non. Entre nous, c’est fini. Mais il reste la résilience. Les jeunes sentent quelque chose, comme les artistes. Après, ça prend le power, la connaissance, l’expérimentation, les ministères qui y mettent les ressources. Ils vont mettre la pression sur les élus », constate le papa d’un Henri de sept ans.

À quoi bon soulever des montagnes quand il est si simple de passer par-dessus

Malheureusement, ce ne sera pas assez pour qu’un projet de mégacentre commercial comme le Royalmount aille mourir au cimetière des idées décadentes. Nous préférons encore une dictature économique à une dictature verte. Et le thermostat continuera de grimper.

Si Ferrandez constate que la prise de conscience environnementale a récemment fait un pas de géant, il n’en reste pas moins que la planète, elle, n’attendra pas le réveil collectif. Citant l’écologiste de longue date Harvey Mead : « On ne pourra pas lutter en un ou deux ans contre des phénomènes qui se construisent depuis 70, 80, 100 ans ! »

En outre, se sortir du piège doré de la consommation ne se fera pas facilement : « Ça fait partie de l’expression de nos valeurs positives », dit le cycliste le plus connu du Plateau. Quant au mirage de la technologie qui sauvera la donne sans douleur, il se fait cassant : « Arrêtez de nous faire chier avec le photovoltaïque, vos voitures autonomes pis vos éoliennes. Ça prend des tarifs douaniers, des taxes sur le carbone. Le changement ne passera pas par le politique que je viens d’abandonner. Mais le politique que je viens d’abandonner va changer. Il est perméable aux pressions qui se font. »

Urbanisme intelligent

Même s’il demeure imprécis sur la voie à suivre, Ferrandez croit que le changement passera en partie par les villes, citant Miami qui se noie déjà, New York qui va investir 10 milliards pour protéger Manhattan des inondations, vantant Copenhague, Amsterdam ou San Francisco et son zéro déchet. « Les villes, ce sont les seuls endroits où tu peux lutter contre les GES et les changements climatiques en redonnant du positif immédiatement. Ça peut tout de suite se traduire en beauté et en plaisir de vivre. Mais les grandes décisions passent par les États au final. »

Dans la rue, où nous emboîtons le pas à la marche, les jeunes scandent leurs slogans sans faire attention à lui. Il ne fait pas partie de leurs réseaux. Sa compagne des dernières années, la conseillère d’arrondissement Marie Plourde, nous accompagne et se désole de la décision de son chum de quitter le bateau de Projet Montréal.

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait

La comédienne et animatrice Maripier Morin, résidente du Plateau, vient nous piquer une jasette : « Moi, on m’a sortie du Pacte parce que je faisais une pub pour Buick. Luc a mauvaise presse. C’est un bon bouc émissaire. I relate… »

Ferrandez me souligne tout en marchant que Ford a abandonné sa production de voitures en 2018 pour se concentrer sur les VUS et les camionnettes, qui représentent 75 % des véhicules vendus au Québec. « La congestion automobile n’arrête jamais ! Et malgré le dilemme moral devant les pays sous-développés et le fait que nous serons entourés par des mers de gens désespérés, on va réussir à maintenir notre mode de vie. Est-ce qu’on va tolérer de voir des migrants, qui sont des réfugiés climatiques, couler à pic ? La réponse, c’est oui ! Quatre des pays qui vont souffrir le plus du manque d’eau dans les prochaines années sont tous voisins d’Israël. La Syrie, c’était une guerre de l’eau au départ. »

Non, les solutions ne seront pas agréables. Il faudra peut-être amputer à froid si la gangrène se poursuit. « La politique en temps de paix, y’a rien à espérer de ça », pense Ferrandez.

Autour de nous, la rumeur gronde sous un ciel gris. Ils ont 16 ans, ils piaffent, leur avenir est plombé. Ils sont « plus chauds, plus chauds que le climat ». Et la paix, une bien fragile acquisition, pourrait basculer à tout moment à coups de « Fuck you… vous autres ».

Lu l’enquête menée par deux journalistes allemands, Wilfried Bommert et Marianne Landzettel, « La fin de l’alimentation », ou « Comment les changements climatiques vont bouleverser ce que nous mangeons ». Ils se sont déplacés pour rencontrer des agriculteurs, des chercheurs, des viticulteurs, en Afrique, en Californie, en Europe, en Inde, au Brésil. Ils en sont revenus avec des nouvelles du terrain : les pénuries d’eau, les prix qui grimpent en flèche, la recherche pour changer les méthodes agressives. Des produits courants comme le café, le thé et les oranges pourraient devenir des aliments de luxe dans un futur proche. Il faut un gallon d’eau pour produire une seule amande et la Californie flambe (pas seulement les prix). Luc Ferrandez mentionnait au Téléjournal la semaine dernière que de 12 à 20 % de l’agriculture s’est effondrée aux États-Unis et qu’à 1,5 °C de réchauffement, ce sera 40 %… Un livre qui nous incite à manger local et à revoir notre alimentation mondialisée. Aimé En route vers l’extinction finale !Et si on misait plutôt sur la biodiversité ? de Gilles Macagno. Cette bédé humoristique et cinglante ne fait pas dans la demi-mesure et permet de saisir en un coup d’oeil l’état des lieux. À l’heure où l’ONU nous apprend qu’un million d’espèces sont menacées d’extinction, ce livre traite autant de chasse et pêche ultraperformante, d’agriculture intensive, de glyphosate, d’abeilles, que du fait de donner une valeur à la nature puisqu’elle ne semble être bonne qu’à servir nos ambitions démesurées. Un livre à mettre entre toutes les mains, petites ou grandes. Très bien fait pour illustrer le « toute est dans toute ». Commandé mon t-shirt « Fuck you, nous autres » à la mercerie Roger. Un article très populaire et un message fort.