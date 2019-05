Le vert pâle de la CAQ

Depuis Robert Bourassa, les pèlerinages des premiers ministres du Québec aux États-Unis pour faire la promotion de l’hydroélectricité sont devenus une sorte de rituel. François Legault a l’âme d’un commis voyageur et il est certainement à espérer qu’il réussisse à transformer les bonnes intentions du maire de New York, Bill de Blasio, en contrat en bonne et due forme, même si crier sur tous les toits qu’il est prêt à brader les surplus d’Hydro-Québec semble une bien curieuse façon de négocier.

Outre les avantages économiques que le Québec en tirera, il va de soi que plus vite l’hydroélectricité remplacera les énergies fossiles chez nos voisins, mieux l’environnement se portera des deux côtés de la frontière. L’appel qu’il a lancé à Washington pour un élargissement de la Bourse sur le carbone est également une excellente initiative.

Il ne faudrait cependant pas que M. Legault s’estime dispensé pour autant d’adopter ici des politiques musclées de lutte contre les changements climatiques. Au lendemain de l’élection du 1er octobre dernier, il se disait habité par une « sincère préoccupation pour les défis environnementaux », mais on n’en a pas encore vu la manifestation concrète.

Le premier ministre est rapidement arrivé à la conclusion que celle qu’il avait choisie au départ pour communiquer cette nouvelle préoccupation, MarieEve Chassé, n’avait pas les dispositions requises, mais on ne peut pas dire que son remplaçant, Benoît Charette, a été très convaincant jusqu’à présent.

À moins d’être prêt à démissionner, un ministre de l’Environnement peut difficilement prendre le contre-pied des positions de son patron, et M. Charette est visiblement trop heureux d’avoir enfin accédé au saint des saints pour jouer les « trouble-développement ».

D’entrée de jeu, M. Legault a manifesté un grand enthousiasme pour le projet de gazoduc qui aboutirait à une nouvelle usine de liquéfaction au Saguenay, qui émettrait chaque année plus de 7,8 millions de tonnes de GES, soit près de quatre fois les émissions générées par la controversée cimenterie de Port-Daniel.

Dans un premier temps, M. Charette a dit que l’évaluation environnementale du projet prendrait en compte les GES émis en amont, c’est-à-dire avant que le gaz extrait en Alberta arrive en territoire québécois, mais il est rapidement rentré dans le rang. Qui plus est, le projet de gazoduc et celui de l’usine de liquéfaction seront évalués séparément, même si le promoteur est le même.

M. Legault profitera du conseil général de la CAQ, qui se tiendra en fin de semaine sur le thème « Pour une économie verte », pour exposer sa vision des choses. Si elle est de la même eau que les propositions qui y seront débattues, elle ne suscitera pas un grand enthousiasme à l’extérieur de la mouvance caquiste.

Le metteur en scène Dominic Champagne, qui parraine le « Pacte pour la transition », s’adressera aux délégués, mais il risque de trouver tout cela d’un vert bien pâle. Ce dont on discutera est très loin de l’engagement de réduction des GES que le Pacte exige et du projet de loi sur le climat « clés en main » que M. Champagne a offert au premier ministre en décembre dernier. Manifestement, on n’a pas voulu imposer au gouvernement la moindre contrainte dans l’élaboration de « l’approche bonifiée » qu’il a promis de présenter « au cours de la prochaine année ».

Dans son introduction, le cahier de propositions proclame qu’« il est urgent d’agir », mais le mot « interdire » n’apparaît nulle part, qu’il s’agisse des véhicules à essence ou même des pailles en plastique. Les intentions sont louables, mais on s’en tient essentiellement à des mesures d’ordre incitatif.

Certes, on y propose « d’accroître de façon significative l’offre, la qualité et l’utilisation du transport collectif », mais le gouvernement n’a pas encore donné la preuve qu’il est réellement convaincu de cette nécessité. Alors qu’il souffle le chaud et le froid sur le projet de tramway de Québec et boude la ligne rose, il s’entête à établir un « troisième lien » entre les deux rives du fleuve sans qu’on sache d’où viendra l’argent, ni même si ce lien est réellement nécessaire.

Il est sans doute souhaitable de réduire l’utilisation des circulaires destinées au secteur résidentiel ou encore de trouver des solutions de rechange au sel qu’on répand sur les routes durant l’hiver, mais on aurait espéré que la CAQ se montre un peu plus énergique en ce qui concerne les énergies fossiles.

La semaine dernière, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, est revenu sur son idée d’un « corridor énergétique » traversant le Canada d’un océan à l’autre, idée qu’il avait déjà évoquée dans une entrevue accordée à La Presse en janvier dernier.

« Le Québec a de l’hydroélectricité. Il veut avoir un corridor pour exporter de l’électricité vers d’autres provinces. Très bien. Nous avons besoin de trouver de nouveaux marchés pour l’énergie venant de l’ouest du Canada. On peut trouver un terrain commun », expliquait-il. M. Legault pourrait peut-être profiter du conseil général de la fin de semaine pour répondre à la proposition de M. Scheer.