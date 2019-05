La main dans le sac russe

Comme beaucoup de ses homologues qui se sont réunis samedi à Milan pour célébrer les vertus de « l’internationale nationaliste » à la veille des élections européennes, l’ex-vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache, héraut de l’extrême droite dans son pays, a des tendresses pour la Russie et ses dirigeants.

Ceux-ci le lui rendent bien. Et Strache n’est pas le seul dans ce cas, puisqu’il s’agit d’une véritable tendance, de l’esquisse d’un tournant stratégique de l’extrême droite européenne depuis une dizaine d’années.

Une scandaleuse séquence vidéo l’a forcé — Strache, puis tous les ministres d’extrême droite en poste à Vienne — à démissionner du gouvernement autrichien. C’était le jour même où l’Italien Matteo Salvini, la Française Marine Le Pen et une dizaine d’autres leaders de l’extrême droite européenne se réunissaient à Milan pour donner une impulsion au vote nationaliste dans les 28 États de l’Union.

Dans cette vidéo d’il y a deux ans, Strache, l’une des figures les plus importantes du FPÖ (Parti de la liberté autrichien), qui allait devenir en octobre 2017 numéro deux du gouvernement, est vu en train de discuter ouvertement de la possibilité d’échanger l’octroi de contrats publics contre le financement « sale » de son parti par un oligarque russe. D’une façon explicite, il exprime aussi son désir d’étouffer la presse indépendante « sur le modèle Orbán en Hongrie ».

Viktor Orbán, sorte de parrain et d’allié informel de ce « groupe de Milan », est pour beaucoup d’entre eux un modèle, même s’il brillait samedi par son absence dans la métropole italienne. Que ce soit dans sa défense d’une Europe chrétienne et assiégée, dans son refus de l’immigration et des « diktats » de Bruxelles, le premier ministre hongrois est une référence pour les nationalistes radicaux d’Europe.

Il l’est également pour son modèle de « démocratie non libérale », dont le vice-chancelier autrichien, dans la vidéo incriminante, chante justement les louanges à son interlocutrice russe.

Que cette vidéo et sa diffusion — tout juste à la veille des élections européennes — soient le résultat d’un coup monté et bien minuté, cela ne fait pas de doute. Les adversaires libéraux des Le Pen et autres Salvini s’en sont bien sûr emparés, à la veille d’une élection continentale où ils se font sérieusement « chauffer »…

Il est également possible que ce qu’y raconte l’interlocutrice russe soit faux (l’offre financière au FPÖ ou son lien de parenté prétendu avec un oligarque). Mais les procédés douteux n’enlèvent rien au caractère explosif et terriblement révélateur de cet épisode.

Un épisode qui éclabousse bien au-delà de l’Autriche et du FPÖ, et dont on peut tirer quelques généralisations. Il montre qu’au-delà de l’idéologie, ces partis (ou beaucoup d’entre eux) ont d’autres choses en commun…

D’abord, une forte « sensibilité russe » : plusieurs ténors du Rassemblement national ne sont ni plus ni moins que des fans de Vladimir Poutine… qui le leur retourne la faveur.

Thierry Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy et désormais proche de Marine Le Pen, s’est rendu le mois dernier à Sébastopol pour y fêter, en compagnie du président russe, le cinquième anniversaire de l’annexion de la Crimée.

Deux ans plus tôt, en pleine campagne présidentielle française, Poutine recevait chaleureusement Le Pen au Kremlin, déclarant : « Je sais que vous représentez un spectre politique en Europe qui croît rapidement. »

C’est encore plus vrai pour Matteo Salvini, dont les nombreux voyages à Moscou depuis trois ans — certains plus ou moins cachés — ont alimenté les soupçons de financement clandestin au profit de la Ligue, son parti politique.

Ce qui montre également qu’en matière de « pureté » (pour les moeurs politiques et le rapport à l’argent), la posture des leaders ultranationalistes (« les autres sont des pourris, nous, nous sommes des purs ») n’est qu’un discours vide.

Cette démonstration sur la vraie nature des leaders populistes dans plusieurs pays du Vieux Continent — avec comme corollaire leur possible dévaluation électorale — ne vaut pas un programme positif pour l’Europe. L’épisode permettra à un Emmanuel Macron de s’en tirer avec des discours faciles et négatifs sur la « lèpre populiste »…

Mais au moins, voilà un épisode extrêmement révélateur sur l’opportunisme et l’hypocrisie des populistes d’Europe dont la « vague » est tout sauf irrésistible.

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.