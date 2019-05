Droits des Noirs: un forum nécessaire

À l’automne 2016, un groupe d’experts des Nations unies s’est arrêté à Montréal afin de faire la lumière sur les violations des droits fondamentaux des Noirs au Canada. Son rapport, publié quelques mois plus tard dans l’indifférence générale, s’est ajouté aux portraits accablants dressés par l’ONU lors de visites aux États-Unis, en Amérique latine et dans l’Union européenne depuis de début de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024). Et maintenant, la cadence des actions onusiennes s’accélère.

Vendredi dernier, j’ai assisté à Genève à une consultation du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la création d’un forum permanent des Nations unies pour les peuples d’ascendance africaine. Le forum travaillerait notamment à l’adoption d’une déclaration internationale pour les droits de ces personnes et rassemblerait annuellement des organismes de la société civile de partout dans le monde.

Un processus similaire a déjà permis aux peuples autochtones de faire entendre leur voix dans les instances internationales. Grâce à une mobilisation internationale soutenue, un forum permanent a été mis sur pied en 2002 afin de rassembler annuellement des représentants autochtones à New York pendant 10 jours. C’est à travers ce forum que la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones a été élaborée, puis adoptée. L’an dernier, à Ottawa, le député néodémocrate et leader cri Romeo Saganash a déposé le projet de loi C-262 afin que toutes les législations canadiennes concordent avec le texte de cette Déclaration. Aujourd’hui même, on saura si le caucus conservateur du Sénat mettra finalement fin à son obstruction et permettra que la loi puisse être adoptée avant la fin de la session parlementaire.

Comme pour les peuples autochtones, l’avancement des droits des populations noires de la diaspora implique des réformes politiques importantes dans plusieurs pays. Au Brésil, les violences policières dans les favelas atteignent les dimensions de massacres organisés. En Colombie, des compagnies minières — souvent canadiennes — polluent l’environnement de plusieurs communautés et les forcent à l’exil. Aux États-Unis comme au Canada, il y a plus de Noirs incarcérés qu’il n’y avait d’esclaves au XIXe siècle. En Europe de l’Est, des migrants d’origine africaine sont régulièrement assassinés dans l’impunité. Au Maghreb, la discrimination envers les populations noires est endémique, et le commerce d’esclaves a même cours en Libye. Et au Moyen-Orient, le travail domestique des femmes africaines prend aussi souvent l’allure d’un esclavage moderne.

Un forum des Nations unies attirerait l’attention sur toutes ces réalités, et bien d’autres. En Europe et aux États-Unis, on craint particulièrement qu’une mobilisation noire internationale donne un élan aux demandes de réparation pour les descendants des personnes mises en esclavage dans les Amériques. Par exemple, au lendemain de l’indépendance d’Haïti, la France a exigé de la nouvelle république le paiement de l’équivalent de 28 milliards de dollars en compensation pour ses « propriétés » perdues. Le gouvernement haïtien a mis plus d’un siècle à rembourser l’ancienne métropole, ce qui a grandement contribué à la pauvreté actuelle du pays. Et si une évolution du droit international permettait qu’on se penche sur cette injustice ? Les gentils discours sur l’Occident-berceau-des-droits-de-la-personne sont plus difficiles à tenir lorsqu’ils s’accompagnent de conséquences tangibles.

Lors du dernier vote tenu à l’Assemblée générale sur la question du forum, presque tous les pays présents ont décidé d’appuyer la démarche — sauf en Occident. S’y sont opposés : l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, les Îles Marshall, Israël, le Japon, le Royaume-Uni et la Tchéquie. Les autres pays membres de l’Union européenne se sont abstenus en bloc. Durant la consultation de la semaine dernière, la délégation de l’UE a déclaré appuyer la création d’un forum, mais dans une forme qui le rendrait de facto le plus insignifiant et inopérant possible. Le Canada était aussi présent, s’en tenant à observer en silence.

Si tout se déroule comme prévu, les États membres doivent s’entendre sur les modalités d’un tel forum en juin, afin que sa première session puisse se tenir dès l’automne. Il faudra que le plus grand nombre de pays possible s’engagent dans la discussion afin de faire contrepoids à ceux qui ne souhaitent pas qu’une telle institution voie le jour, ou qui la préfèrent faible et sans ressources. Une campagne mondiale s’engage actuellement afin de faire pression sur différents États en ce sens.

Et le Canada dans tout ça ? Le gouvernement de Stephen Harper s’était formellement opposé à la Déclaration pour les droits des peuples autochtones. C’est le gouvernement Trudeau qui a finalement accepté de la ratifier près de 10 ans plus tard, en 2016. Trudeau a aussi décidé de reconnaître officiellement la Décennie pour les personnes d’ascendance africaine l’an dernier, et a attribué des fonds consacrés à la question dans son dernier budget. Pourquoi, alors, s’opposer à la création d’un forum et à la préparation d’une déclaration, puis s’en tenir à un statut d’observateur passif ? On patauge ici dans l’inconséquence.

Le gouvernement Trudeau a quelques semaines pour faire son choix. S’il persiste à agir à l’international en flagrante contradiction avec ses politiques intérieures, il ne peut s’imaginer que personne ne le verra, et ne le décriera.