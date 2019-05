Une opération délicate

Même si la CAQ avait officiellement annoncé que la souveraineté du Québec ne constituait plus une option envisageable, les électeurs anglophones sont demeurés très méfiants envers un parti qui brandissait son nationalisme comme un étendard. Les majorités du PLQ ont peut-être diminué dans ses châteaux-forts de l’île de Montréal le 1er octobre dernier, mais ils ont quand même résisté.

La communauté anglophone s’inquiétait particulièrement de l’abolition des commissions scolaires promise par la CAQ et de leur remplacement par des centres de service. Le jour où le gouvernement Legault s’y attaquera, elle défendra avec la dernière énergie un des derniers lieux de pouvoir qu’elle a encore le sentiment de contrôler.

Jusqu’à présent, l’application plus rigoureuse de la Charte de la langue française est également demeurée au stade des voeux pieux. Si le premier ministre veut réellement changer les choses, il est clair qu’il devra confier le dossier à quelqu’un d’autre que Nathalie Roy. Le rapport Samson proposait d’ailleurs que la loi 101 relève d’un ministre de l’Immigration et de la Francisation, mais on comprend que Simon Jolin-Barrette a suffisamment de chats à fouetter d’ici la fin de la session.

Il arrive parfois qu’une question locale, quand elle touche une corde sensible soulève, autant de passion qu’une grande réforme. Ce pourrait être le cas du transfert des deux écoles anglaises de Saint-Léonard et d’une autre de Montréal-Nord, qui relèvent du English Montreal School Board (EMSB), et que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, projette de transférer à la Commission scolaire de la Pointe-de-Île, qui souffre d’une grave pénurie de locaux. À l’évidence, cette opération va bien au-delà d’une simple mesure administrative. Elle s’annonce très délicate.

Au cours des dernières années, on a régulièrement fait état d’écoles bondées où on a du sacrifier le local d’informatique, la cafétéria ou la bibliothèque, de classes qu’on a du aménager en catastrophe dans des roulottes ou de services professionnels qui campaient dans les corridors, alors qu’il y avait à proximité une école anglaise à moitié vide. Il manque 3000 places pour la rentrée de septembre 2019.

Vendredi dernier, le EMSB a rendu publique la lettre que M. Roberge, furieux de cette fuite, lui avait adressé pour l’enjoindre de trouver une autre solution d’ici le 10 juin, faute de quoi le transfert sera effectué. La réaction de la communauté anglophone a été immédiate. Chez les parents dont les enfants devraient déménager dans une école plus éloignée, où ils craignent de ne pas retrouver leurs amis, c’est la désolation. Le Quebec Community Groups Network, menace de s’adresser aux tribunaux.

La présidente du EMSB, Angela Mancini, estime que le ministre agit trop vite, mais le EMSB lui-même n’a peut-être pas fait suffisamment d’effort pour trouver un terrain d’entente pendant toutes ces années où il était clair que le problème allait en s’aggravant. Tant que le PLQ était au pouvoir, on peut penser que personne n’imaginait qu’on en arriverait là. On reproche bien des choses à M. Roberge, mais personne ne peut l’accuser de procrastination.

Le député caquiste de Sainte-Rose, Christopher Skeete, qui est l’adjoint parlementaire du premier ministre Legault pour les relations avec la communauté anglophone, espère qu’on n’interprétera pas ce bras-de-fer entre le gouvernement et le EMSB comme un conflit plus large entre anglophones et francophones.

Le risque est malheureusement bien réel. Quand il s’agit du bien-être des enfants, il faut s’attendre à ce que le débat devienne émotif. Il est clair qu’il y a un problème dans la répartition de l’espace et les ressources ne sont pas illimitées, malgré les surplus budgétaires. Si la loi permet au ministre d’imposer sa volonté, il paraît inévitable que la communauté anglophone, déjà inquiète pour l’avenir des commissions scolaires, voit dans son intervention une violation de son droit au contrôle de ses écoles.

Qu’on le veuille ou non, cette situation est la conséquence inéluctable de la Charte de la langue française. À partir du moment où la société québécoise a décidé que sa survie nécessitait que les enfants d’immigrants fréquentent obligatoirement l’école française, sa surcharge devenait prévisible, tout comme le déficit d’élèves des écoles anglaises.

Depuis le début, la communauté anglophone a réclamé que ses écoles puissent accueillir les enfants d’immigrants de langue maternelle anglaise. Se rendre à une telle demande serait tout simplement suicidaire pour le Québec francophone. Aucune gouvernement, même les plus sympathiques aux anglophones, n’a pu s’y résoudre.