Rappelez plus tard

Selon un rapport du vérificateur général du Canada publié en début de semaine, il devient de plus en plus difficile pour les contribuables de joindre un agent du gouvernement fédéral au téléphone. Non seulement il faut se perdre dans les dédales du service automatisé, mais 40 % des appels ne sont même pas acheminés.

On a l’impression que le gouvernement du Québec — et sans doute ceux des autres provinces — a le même problème quand il tente de communiquer avec Ottawa. Comme c’est apparemment le cas au ministère de l’Immigration, il semble se buter à un message enregistré l’invitant à rappeler plus tard.

Depuis l’élection du 1er octobre dernier, le financement du tramway de Québec, dont le coût est évalué à 3 milliards de dollars, a pris l’allure d’un casse-tête impossible à assembler. L’entente intervenue avec le gouvernement Couillard prévoyait une participation fédérale de 1,2 milliard, mais Ottawa insiste toujours pour que 800 millions proviennent du Fonds pour l’infrastructure verte, alors que le gouvernement Legault refuse sous prétexte que ce projet monopoliserait l’enveloppe destinée à l’ensemble des municipalités du Québec.

Il y a un mois, une rencontre entre le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, avait fait naître l’espoir d’un déblocage. « On est vraiment en mode solution », avait déclaré M. Champagne, qui se disait prêt à examiner « toutes les solutions possibles ».

Manifestement, cet examen n’a pas été concluant. Jeudi, le premier ministre Legault a pris tout le monde par surprise en annonçant que le projet devrait être réduit pour le rendre moins coûteux, au grand mécontentement de l’administration Labeaume, qui refuse de faire les frais de cette chicane entre les gouvernements des ordres supérieurs.

Les adversaires du gouvernement Legault n’ont pas mis de temps à lui jeter la pierre. Le député libéral de Jean-Talon, Sébastien Proulx, l’accuse de « jouer à la roulette russe », et il craint que la campagne fédérale ait pour effet de remiser le tramway sur une voie de garage, tandis que sa collègue solidaire de Taschereau,Catherine Dorion, dénonce les « magouilles politiques » du premier ministre.

À Ottawa, on soupçonne ce dernier de faire traîner les choses pour favoriser l’élection des conservateurs, mais rien n’assure qu’un changement de gouvernement à Ottawa faciliterait un règlement. Lors de son passage à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec à la fin de mars, le chef conservateur, Andrew Scheer, a déclaré que sa priorité était le « troisième lien ». Il a été nettement moins catégorique en ce qui concerne le tramway.

Rien n’est jamais simple dans le merveilleux monde des relations fédérales-provinciales canadiennes. Selon le réseau TVA, Québec bloque à son tour deux projets du Service de l’eau de la Ville de Montréal, auxquels Ottawa serait prêt à participer à hauteur de 52 millions de dollars, de même que le prolongement de l’autoroute 19, dont le gouvernement Trudeau serait impatient de faire l’annonce. La participation fédérale est conditionnelle à celle du gouvernement Legault, qui prétend ne pas avoir les moyens.

À Ottawa comme à Québec, les gouvernements passent, mais les différends à propos des infrastructures se multiplient, malgré les protestations de bonne foi des protagonistes. Il est tout simplement impossible de concilier les intérêts politiques des uns et des autres. Même le gouvernement Couillard se plaignait de l’attitude d’Ottawa, c’est dire.

Sa ferveur fédéraliste n’avait d’ailleurs pas réussi à convaincre le gouvernement Trudeau d’installer le siège social de la nouvelle Banque de l’infrastructure du Canada à Montréal plutôt qu’à Toronto, à la grande indignation de François Legault. « On a tout fait », avait plaidé le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, Jean-Marc Fournier. Le pire est que c’est probablement vrai. Le Québec n’avait tout simplement aucune chance.

Quand on parle de rapatrier des pouvoirs, on pense généralement à des domaines plus nobles, comme l’immigration, la langue ou la culture, qui font périodiquement l’objet de revendications, mais il ne faudrait pas négliger les « vraies affaires ».

Les infrastructures font partie du « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec », que la CAQ a rendu public en novembre 2015. On peut y lire que le Québec doit être « le maître d’oeuvre dans le choix des priorités en matière d’infrastructure, ce qui implique le transfert en bloc des budgets provenant du Fonds Chantiers Canada plutôt qu’à travers plusieurs ententes administratives ».

Il est vrai que le nouveau gouvernement a eu beaucoup à faire au cours des premiers mois de son mandat et que les Relations canadiennes ne sont qu’un des nombreux dossiers dont a hérité la ministre de la Justice, Sonia LeBel, également responsable de la réforme du mode de scrutin.

Il est cependant évident qu’Ottawa n’a aucune intention de renoncer aux avantages que lui procure son contrôle sur des projets totalisant des dizaines de milliards, qui lui donnent une grande visibilité. Si jamais vous appelez à Québec pour savoir comment le gouvernement Legault compte s’y prendre pour l’amener à jeter du lest, il vaut mieux vous armer de patience. On vous invitera sans doute à rappeler plus tard.