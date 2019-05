D’autorité (bis)

Dans une précédente chronique, j’ai traité de la délicate question de l’autorité en éducation et avancé un argument (inspiré de Hegel) voulant que l’école, institution médiane et médiatrice entre l’État et la société civile d’une part et la famille de l’autre, soit un lieu obéissant à des normes précises.

Là, l’enfant entre dans un univers où il se définit de manière autre que par ces relations affectives vécues au sein de la famille dont il provient, un lieu où, sans être encore ce citoyen défini par des relations contractuelles, abstraites et formalisées qu’il sera demain, il commence à se forger une personnalité propre, notamment par son entrée dans le domaine du savoir et de ses exigences d’objectivité.

Cet argumentaire contribue à défendre la laïcité de l’école et il a en effet été important, historiquement, dans le développement de cette idée. On peut notamment, par lui, rappeler l’importance de la liberté de conscience des enfants. Notez que je parle d’un argumentaire en faveur de cette position et non d’une preuve : dans ce genre de sujet, on ne peut, au sens strict, prouver des choses.

Mais la question de l’autorité en éducation se pose aussi sur un autre plan, et elle est là aussi cruciale.

L’autorité d’éduquer

Cette fois, la question posée demande de décider à qui revient l’autorité d’éduquer.

Les parents peuvent bien entendu la revendiquer. Le fait de faire soi-même ou de confier à des tuteurs privés l’éducation de ses enfants a ainsi longtemps été une pratique courante, entre autres chez les plus fortunés ou les plus éduqués.

De nos jours, un peu partout, y compris chez nous, l’éducation à domicile devient d’ailleurs de plus en plus populaire. Sa pratique soulève des questionnements et est présumée, ici et là, demander des justifications, des garanties, des encadrements.

Une autre manière de donner une grande, voire, en certains cas, décisive importance aux parents est de privatiser l’école. Cette option peut bien entendu se décliner de diverses façons, que vous connaissez, et notamment par des écoles confessionnelles.

Il est encore une autre manière d’en un sens privatiser l’éducation. Elle est moins connue ici, où elle n’est pas pratiquée, mais je veux tout de même la rappeler puisqu’elle a déjà été au programme d’un parti politique. Elle a été imaginée par l’économiste Milton Friedman et consiste, pour l’État, à donner aux parents des bons annuels correspondant à la valeur de la scolarité de leur enfant et de les laisser ensuite libres de les dépenser à leur guise sur le marché de l’éducation ainsi créé.

Mais un autre candidat au titre de détenteur de l’autorité d’éduquer est bien entendu l’État. Un argumentaire en sa faveur insiste sur son droit à pouvoir compter sur des citoyens dans l’exercice de la démocratie, des citoyens éclairés par le savoir, et il rappelle la forte tension possible entre cette exigence et la privatisation par les parents de l’autorité d’éduquer.

La transmission de savoirs par l’État est alors présentée comme un compromis acceptable laissant aux parents une part légitime de leur autorité. Dans la modernité, c’est chez Condorcet que ce type d’argument va exemplairement être déployé, en faveur de ce qu’il appelait l’instruction publique.

Un autre argumentaire en faveur de l’État peut être, et a été, invoqué, un argumentaire qui fait cette fois valoir le droit de l’enfant à un avenir ouvert. Cela exige cette ouverture vers le monde du savoir permettant de se forger une personnalité qui pourra fort bien être en tension avec celle qu’il a reçue au sein de sa famille. L’école est le lieu où un choix devient possible pour l’enfant, un lieu qui contribue à faire en sorte que son avenir soit ouvert.

On aura deviné qu’il s’agit ici encore d’un argument en faveur de la laïcité de l’école, et ce n’est pas un hasard si l’idée française de laïcité se trouve, elle aussi, chez Condorcet.

Ces idées nous invitent à rappeler, dans les débats actuels, certaines exigences à mon avis incontournables de la laïcité en éducation.

Quelques conséquences de ce qui précède

Si on prend ces arguments au sérieux, notamment ceux concernant le droit de l’enfant à un avenir ouvert et le droit de l’État à avoir des citoyens éclairés, il ne saurait alors être question pour l’État de subventionner des écoles privées, et encore moins des écoles confessionnelles.

Plus encore, il ne saurait être question de dispenser les personnes enseignant dans de telles écoles de l’interdiction faite à celles enseignant dans les autres écoles de porter des signes religieux.

Enfin, on devrait s’assurer que ces écoles, privées ou confessionnelles, qui ne seraient plus subventionnées, suivent néanmoins, et à la lettre, le programme de formation de l’école québécoise.

Il va de soi que ce que j’ai rappelé est loin de clore le sujet de l’autorité d’éduquer. En particulier, je n’ai rien dit de cette importante réalité que les enfants ne sont pas seulement éduqués dans la famille et à l’école : ils le sont aussi par la société tout entière, sur les terrains de jeu, dans les centres commerciaux, par leurs fréquentations, par la publicité, par les écrans, par les jeux vidéo, et ainsi de suite, par quoi la socialisation se fait. Alain disait joliment que les enfants sont éduqués par la famille et par l’école, certes, mais aussi par ce qu’ils croisent sur le chemin qui les conduit de l’école à la maison.

Pour ma part, j’y vois une raison de plus pour souhaiter une véritable instruction publique et pour vouloir qu’une part de la socialisation se fasse à l’école publique et laïque, justement dans le contexte et à travers le savoir qui s’y transmet, qui est la mission propre de l’école, et qui la définit.