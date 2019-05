Mères de tout poil

C’est l’Arche de Noée avec un « e ». Couplée à un centre de jour, un hôpital, une garderie, un orphelinat, un CHSLD, des soins palliatifs et l’aide médicale à mourir sur demande, une « DPJ » avec une dizaine d’inspectrices qui enquêtent, une pouponnière et des bénévoles (400) qui viennent faire marcher les chiens, changer la litière des chats, nourrir les chatons au biberon, jeter du pain aux pigeons qui tirent de l’aile, parler aux lapins, apprivoiser le cochon vietnamien et caresser les tortues. J’exagère, elles ont une bonne carapace et pas tant besoin d’affection.

Je ne parle pas des coqs qui cocoricotent, des rats qui se cherchent un drummer de punk-rock et des cochons d’Inde qui s’adoptent par paire sous peine de crever d’ennui. Le couple, y’en a qui ne peuvent vivre sans.

On nous annonce par l’entremise de l’ONU qu’un million d’espèces d’animaux, d’oiseaux et d’autres bibites vivantes sont menacées à cause des humains. On s’en doutait un peu depuis les explorations médiatisées de l’amiral Jean Lemire, mais ça nous prenait un autre rapport scientifique pour lever le drapeau.

J’en ajoute une, d’espèce, l’homme, en quasi-voie d’extinction, du moins à la SPCA de Montréal, où près de 90 % des effectifs sont féminins. De toute façon, à la vitesse où l’on stérilise 40 animaux par jour — deux salles d’op et quatre vets —, j’y songerais à deux fois avant d’aller me la jouer « sauveur de l’humanité » ici. Des plans pour qu’on te castre définitivement. D’ailleurs, on parle d’animaux « non humains » dans ce lieu où la cage règne faute de mieux.

Le langage antispéciste, c’est un peu grâce à leur directrice, Élise Desaulniers. Cette végane féministe militante de longue date a été propulsée à la tête de cet OSBL à un moment de crise et ne l’a pas quitté depuis deux ans. Une femme, une première en 150 années d’existence : « Quand on met une femme à un poste de direction, c’est parce que tout chie. »

Une autre femme à un poste de direction, Valérie Plante, a reçu Élise et son coq Tomy à l’hôtel de ville récemment. Bouchées véganes au cocktail en prime. Tomy adore se pavaner et il est très sociable. « Y’a pas de différence entre Tomy et un chat. Il est même plus intelligent que mes deux chats », confie la directrice, qui a déjà écrit un livre sur les vaches et l’industrie laitière. « Mais qui prend le temps de connaître un coq ? » Un harem de poules, et au risque d’y perdre des plumes…

Du Barreau au bien-être animal

En incluant les pussy patrols qui sillonnent les rues pour amener des chats errants à soigner et stériliser avant de les retourner dans leur « milieu », les familles d’accueil qui adoptent temporairement, les animaux de ferme et exotiques dont elle a aussi la charge, la SPCA s’occupe de 15 000 non-humains par an. Et plus de 90 % d’entre eux finissent par trouver l’amour.

Élise gère 125 employé-es, surtout « es », et un budget de huit millions de dollars dont sept proviennent de petits dons de madames minous qui s’émeuvent en revisionnant le film Chacun cherche son chat.

« J’avais réfléchi sur le pouvoir et les femmes et je me disais que ça ne pouvait pas être pire que ceux qui étaient là avant », dit la d.g. historique. « J’essaie de transmettre ça aux filles qui travaillent ici. Y’a des études sur le confidence gap. Les femmes attendent d’être surqualifiées, n’osent pas négocier. Les gars, non. Si t’es capable de faire ton barreau, tu peux faire n’importe quoi. »

La cause des animaux passe avant le souci de me ridiculiser

De fait, la directrice du bien-être animal, Amélie Martel, 27 ans, est avocate et a étudié en droit médical et d’immigration. Elle supervise une équipe de 30 animaux humains : « Aucun rapport avec ma formation, mais j’étais bénévole ici ! »

Amélie est typique des filles qui travaillent dans les vieux murs de l’édifice de la rue Jean-Talon, pour la plupart mamans d’animaux, dans la vingtaine ou la jeune trentaine, tatouées, piercées, véganes, ou les trois, avec un instinct maternel exacerbé pour tout ce qui miaule, aboie, caquette et couine.

Ça ne prend pas l’intelligence d’un hamster (mes excuses, mais tourner sept kilomètres par nuit dans une roue, ça laisse dubitatif) pour comprendre que ce job n’a jamais de fin, qu’il y a toujours des problèmes et des feux à éteindre, que vous pouvez vous sentir dépassée par la détresse et déprimée par l’impuissance même si vous ne dépendez pas de la compassion de Gaétan Barrette.

Tout comme l’homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur

« Jake et Ulysse m’inquiètent, informe Amélie en réunion. Ah oui, et ça nous prend des candidats à présenter pour le gala du 150e, le 12 juin. »

Elle repasse avec ses assistantes les cas de dépression et d’anxiété (aussi nombreux que chez les maîtres, au final), les « qui mangent pas », les « qui sont agressifs », les « qui sont prêts pour l’adoption », les « sans médailles mais aimants », les « obèses », les pitbulls… passons.

Tofu et 69

Cela n’étonnera personne, les filles travaillent pour des pinottes et se brûlent à l’ouvrage, même la comptable au « CV hallucinant » qui a préféré un p’tit salaire dans ce refuge pour animaux sans pedigree. Et elle sait compter. « C’est une shoppe de filles. Ça vient du coeur, c’est pas rationnel, travailler ici ! » confirme la d.g.

Ce ne l’était pas davantage au XIXe siècle, et le care a toujours été le propre d’un certain élan féminin : « En fait, les militantes qui s’insurgeaient contre la vivisection, les féministes suffragettes, se projetaient dans la cause animale, explique Élise. Elles se sentaient des citoyennes de seconde classe elles aussi. Le masculin l’emporte encore sur le féminin. »

C’est parce que les animaux ne causent pas qu’il faut plaider leur cause

Élise est la seule directrice de tous les refuges animaux au monde à avoir écrit un texte dans un livre de réflexions écoféministes sur le « Steak and Blowjob Day », le 14 mars, un mois après la Saint-Valentin, où madame a reçu chocolats et roses. « L’idée, c’est qu’il n’y a pas mieux qu’une entrecôte et une pipe pour rendre un homme heureux. » L’essai s’intitule Donnez-leur des pipes et du steak et il vaut le détour. Elle y explique l’amalgame indécrottable établi entre la virilité et la viande.

Elle termine en écrivant : « Et si on célébrait plutôt le tofu et les 69 ? » Sur son bureau, une étiquette est collée : « Tofu never screams. » On la croit sur parole.



JOBLOG La « femme de » Que j’ai aimé ce film, The Wife, avec Glenn Close et Jonathan Pryce, qui met en lumière toute la difficulté de la création, le rôle de muse, de « femme de », de la légende fabriquée. Joe gagne le Nobel de littérature et Joan le soutiendra en tout… jusqu’au coup de théâtre final. Une grosse balloune qui pète. En location sur iTunes. bit.ly/2HnJVPT