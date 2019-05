« L’Europe est à la croisée des chemins. » Expression passe-partout, banale et archi-rebattue — googlez-la, juste pour voir, avec les guillemets —, mais qui énonce pour autant une vérité fondamentale de l’état du monde en 2019. Après les élections, fin mai, au Parlement de Strasbourg, l’Union européenne poursuivra-t-elle sa descente aux enfers, son chemin vers l’insignifiance politique, en route vers un divorce de plus en plus accentué entre les élites de Bruxelles et des nations en révolte ?

Ou au contraire, comme l’espère un Emmanuel Macron qui s’élève — non sans excès rhétorique — contre « la lèpre nationaliste », assistera-t-on à un sursaut de ceux pour qui, malgré tout, l’idée européenne vaut d’être sauvée, et pour qui il s’agit même d’une question vitale ?

En Grande-Bretagne, l’extrême exaspération autour du Brexit a redonné vie, notamment à travers le mouvement « People’s Vote », à l’affection pour l’idée européenne et à ceux qui la portent.

Les récentes élections municipales ont fait voir un désaveu des deux vieux partis (l’un massivement pour le Brexit, l’autre mollement contre). Et à l’inverse, une percée des verts et des libéraux-démocrates (tous deux nettement pro-Europe).

Le Brexit et ses vicissitudes auraient-ils donc changé la donne en faveur de l’Union européenne, en Grande-Bretagne et même au-delà ? Superficiellement et à court terme : possible. Sur le fond et à long terme : douteux.

La semaine dernière, le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, a reçu à Budapest Matteo Salvini, officiellement numéro deux en Italie, mais en réalité le « vrai » patron à Rome… Deux « faucons » qui font aujourd’hui cause commune en dénonçant « la gauche européenne, uniformément pro-immigration », selon leurs dires (ce qui est inexact).

Paradoxe de 2019 : alors que les entrées irrégulières de migrants ont radicalement baissé depuis plus d’un an, la question reste au premier plan dans de nombreux pays. Y compris dans des pays — comme la Pologne et la Hongrie — qui n’en ont pratiquement pas accueilli.

En matière d’entrées et d’installations massives dans la période 2014-2019, seuls trois ou quatre États sont réellement concernés en Europe. L’Allemagne et l’Italie surtout.

Orbán et Salvini, qui connaissent des situations très différentes (600 000 réfugiés en Italie, proche de zéro en Hongrie), appellent à une mobilisation sur cette question, et à l’union des forces nationalistes de droite de différents pays, en vue des élections au Parlement européen.

Pourtant, ces nationalistes, qui ont la dent très dure contre Bruxelles — on peut en inclure d’autres, comme Marine Le Pen en France —, n’appellent plus aujourd’hui à une sortie de l’Union européenne, à la sauce « Fralexit » ou « Italexit »…

Le lamentable spectacle britannique des deux dernières années a eu pour effet de refroidir leur ardeur anti-européenne — en tout cas, dans sa dimension « séparatiste ».

Ils sont toujours, bien entendu, critiques de Bruxelles, du pouvoir des bureaucrates, de l’idéologie « européiste » qui prétend dépasser l’État-nation pour aller vers une sorte de grande fédération européenne (l’« union toujours plus étroite » préconisée par les textes officiels)… Mais pour ce qui est de quitter l’Europe purement et simplement, la majorité de ces partis et de ces politiciens n’en parlent plus pour l’instant, que ce soit à Rome, à Budapest ou à Varsovie.

Attention ! La contrepartie n’est pas pour autant une adhésion à l’Europe telle qu’elle est, ou une résignation à l’état actuel des choses.

Pas besoin de divorce théâtral — techniquement archi-compliqué, on le sait maintenant — pour vider graduellement de son contenu ou de sa légitimité un ordre politique dont on ne veut plus.

Dans la plupart des pays membres de l’Union, des forces politiques anti-Europe progressent (à 15, 20, 25 %). Elles sont même déjà au pouvoir, seules ou en coalition, en Italie, en Pologne, en Hongrie, en Autriche…

Et même sans avoir de programme explicite de séparation — à la façon de l’UKIP, Parti indépendantiste du Royaume-Uni, ou de la droite du Parti conservateur britannique —, tous ces partis, peu ou pas coordonnés entre eux, enverront fin mai des cohortes importantes au Parlement européen. Leur objectif sera de vider de son contenu l’ordre existant, pour renverser la tendance historique de l’Union européenne.

En face, est-ce que la riposte s’organise ?

(à suivre la semaine prochaine)