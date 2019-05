Le choc électrique

Aux abords des poutres d’acier illuminées du pont Jacques-Cartier, Hydro-Québec assure en grand sa publicité. Ses panneaux réclame vantent les mérites de son « énergie propre ». Depuis ces célébrations de Montréal, orchestrées à sa façon par Gilbert Rozon, des pastilles de lumière courent désormais, au coût de 37 millions de dollars, tout le long de la structure du pont. Leurs couleurs varient au fil des nuits, selon des motifs vite répétitifs. Le tout n’indique finalement que la voie à suivre pour en arriver à la banlieue.

À l’extrémité du pont, une ultime enseigne géante le répète avec des lettres géantes : l’électricité est « une énergie propre à nous ».

Mais sous nos ponts, dans les zones noires de l’existence, quelle est la situation de ceux qui, jamais éclairés autrement que par de la mauvaise publicité, se retrouvent la tête sous l’eau ?

Depuis un mois déjà, malgré le mauvais temps persistant, Hydro-Québec est autorisée, en vertu de la loi, à débrancher les gens qui ne l’ont pas dûment payée.

Il est possible de s’entendre avec Hydro-Québec pour différer ses paiements, les étaler selon l’échelle de ses revenus défaillants. Depuis 2012, le nombre d’ententes conclues entre des citoyens incapables de payer et Hydro-Québec n’a cessé d’augmenter. Chemin faisant, plusieurs débranchements ne sont pas évités.

Pour moduler les paiements à la condition des gens, Hydro peut exiger des preuves de revenus, des reçus de prestations, des précisions sur les montants des allocations familiales, enfin beaucoup de documents pour des gens dont l’horizon patauge dans des brouillards assombris. Souvent, les gens n’appellent pas, incapables de rassembler tous les documents demandés. Ils sont alors débranchés du réseau. Et pour être rebranché, il faut d’abord payer.

Cette année, ce sont environ 50 000 foyers qui, au minimum pour une journée, risquent de se retrouver sans électricité. Imaginez une ville de la taille de Shawinigan ou de Victoriaville plongée soudain dans le noir. Dans 10 % des cas environ, les débranchés le seront pour plus d’une semaine. Avec les nouveaux compteurs intelligents, il est plus facile et rapide que jamais de débrancher les foyers. Cela n’en ressemble pas moins à des punitions dignes d’un temps passé, comme lorsqu’un propriétaire insatisfait se décidait à couper l’eau.

En 2018, Hydro-Québec prévoyait perdre, encore une fois, autour de 100 millions de dollars à cause de ses « mauvais payeurs ». Un programme de recouvrement de factures, implanté précédemment, promettait de serrer la vis à ces gens-là, au nom d’une « nouvelle stratégie d’affaires ». Il n’en fallait pas plus pour qu’un journal de Québec, ravi comme d’autres à l’idée de manger du pauvre, annonce que « la récréation est terminée ». Car ceux qui n’arrivent pas à payer même l’électricité sont sûrement en train de s’amuser : c’est tout entendu.

Malgré ces 100 millions qui lui ont glissé sous le nez, Hydro-Québec, la pauvrette, a tout de même réussi, pour l’année 2018, à dégager un bénéfice net de 3,2 milliards.

Sans électricité, même en plein été, la conservation des aliments est mise à mal, tout comme leur cuisson. À la campagne, l’eau pompée grâce à l’électricité se trouve d’un coup à manquer. Sans parler des questions liées au chauffage, à la santé, à la sécurité publique et aux communications.

Pour parvenir à payer leurs dettes à la société d’État, certains se passent la corde au cou. Ils n’ont plus dès lors d’autres choix que de croiser les doigts et d’espérer ne pas tomber plus bas.

Pareilles déconvenues ne font pas de ces expériences des catalyseurs qui conduisent ensuite à goûter une vie meilleure, par un effet de rebond. Cela apparaît en fait comme un indicateur social de situations humaines qui se détériorent.

On pourrait se demander ce que gagne une société à débrancher chaque année de plus en plus de foyers. Pour éclairer cette pauvreté de l’intérieur, peut-être faudrait-il faire un pas de côté et envisager aussi ceux qui tiennent les projecteurs.

Pratiquement un employé sur trois d’Hydro-Québec gagne plus de 100 000 $ par année. Selon les plus récents chiffres révélés à l’occasion de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale, les employés d’Hydro-Québec, au nombre de près de 20 000, ont obtenu une augmentation de 14 % de leurs « primes au rendement ». En 2018, ils ont cumulé des primes de plus de 29 millions. L’année précédente, ces primes s’élevaient à 25,8 millions.

Du côté des cadres de cette puissante société d’État, ce sont 11,4 millions en extra qui ont été partagés. Chez les 180 cadres de la haute direction, les primes au salaire avoisinent les 7 millions. Éric Martel, le patron venu de chez Bombardier aéronautique, empoche ainsi un salaire de 559 866 $, sur lequel est saupoudré un « boni de performance » de 257 538 $.

L’électricité vient-elle jamais à être coupée chez ces gens, je veux dire autrement qu’à l’occasion de pannes liées aux aléas du climat ? La pauvreté, elle, ne dépend pas de la météo : des gens se retrouvent dans le noir parce que nous les y laissons.

L’an passé, Darren McGarvey a reçu le prix Orwell pour un livre qui vient d’être traduit en français sous le titre de Fauchés, vivre et mourir pauvre. De ce système financier qui règne sur nos vies, McGarvey n’est pas un admirateur fervent. Il dit : « J’ai toujours cru qu’éradiquer la misère était une priorité d’État. » À l’évidence, constate-t-il lui aussi, ce n’est pas le cas.

Quand l’égoïsme d’un État devient à peine moins laid que celui d’un individu tout crochu, que peut-on encore espérer d’autre, pour le réveiller, qu’un puissant électrochoc ?