Affronter le réel

Il n’y a pas si longtemps, il n’y avait pas de mots pour nommer le viol conjugal, le harcèlement sexuel ou la violence familiale. On y voyait des « chicanes » privées ou des techniques disciplinaires nécessaires au maintien de l’ordre. Il a fallu que des générations de femmes se lèvent et dénoncent le patriarcat pour que les lois et les moeurs commencent à changer. Des mobilisations semblables ont été nécessaires pour qu’on apprenne aussi à nommer l’homophobie, le génocide envers les peuples autochtones, ou même les changements climatiques.

Comme le disait l’écrivain James Baldwin : on ne peut pas changer tout ce qu’on affronte. Mais rien ne peut changer tant qu’on ne l’affronte pas. Le mouvement antiraciste québécois se bâtit autour de la même prémisse. Depuis des décennies, des groupes cherchent à mettre en lumière leurs réalités : criminalisation abusive, profilage racial, discrimination à l’emploi, exclusion de plusieurs milieux professionnels, décrochage scolaire, iniquités d’accès aux soins de santé et aux services sociaux. Un mot a été lancé pour nommer le phénomène : racisme systémique.

Il faut dire, transparence oblige, que je fais partie des personnes qui ont amorcé, en 2016, le mouvement pour que le gouvernement du Québec tienne une commission sur le racisme systémique. Le but : libérer la parole, pour que la réalité soit affrontée et puisse enfin commencer à changer. L’an dernier, Balarama Holness et le mouvement Montréal en action ont saisi la balle au bond et amassé plus de 20 000 signatures pour forcer l’Office de consultation publique de Montréal à tenir une telle démarche dans le cadre des compétences de la Ville. L’exercice doit être lancé le 15 mai, et les Montréalais seront invités à s’exprimer sous différentes formes d’ici à la fin de l’automne.

En quoi peut-on parler de racisme systémique à la Ville de Montréal ? M. Holness me parle d’écarts importants entre les arrondissements pour le financement des infrastructures et des programmes, du peu d’espaces verts dans les quartiers défavorisés, de déserts alimentaires. Il me relate les inquiétudes des intervenants pour les personnes racisées disproportionnellement évincées des logements sociaux, ou pour les personnes vulnérables laissées à elles-mêmes pendant les vagues de chaleur. Il évoque les tensions autour du zonage pour les lieux de culte, des communautés mal desservies par la STM, des citoyens harcelés, malmenés par la police, dans certains cas jusqu’au décès. Il dénonce l’homogénéité des directions de service, des conseils d’administration et des élus.

Tout mouvement qui cherche à braquer les projecteurs sur un phénomène gênant fait face à des résistances majeures. Celui-ci ne fait pas exception. Chargée de préparer un « document de consultation » pour guider les séances à venir, la Ville de Montréal a raté l’occasion de faire un portrait honnête des iniquités que subissent les personnes racisées dans ses champs de compétence. Le texte de 66 pages se lit plutôt comme un grand catalogue publicitaire des programmes en place.

Par exemple, sur la question du profilage racial et social, on ne cite aucune donnée qui mesure le problème. On vante les différents plans d’action du SPVM, sans mentionner quelque indicateur de leur succès, ou de leur inefficacité. Sur d’autres enjeux, on a choisi de ne fournir que les statistiques qui faisaient le mieux paraître la réalité. On fait une liste d’initiatives et de projets subventionnés, sans les évaluer.

Pourquoi ? À l’automne dernier, Serge Lamontagne, directeur général de la Ville, a affirmé dans une note à l’intention de la direction des services municipaux que la consultation « sera[it] un espace privilégié pour témoigner des efforts faits en termes d’inclusion et d’égalité ». Les fonctionnaires ont ainsi été invités à recenser leurs « meilleures pratiques » en vue de la rédaction du document de référence. Avec une méthodologie aussi incomplète, le résultat ne pouvait qu’être décevant.

La consultation a pourtant pour objectif de documenter le racisme et la discrimination systémiques, et non de louanger les « efforts » d’une administration. Encore heureux que l’Office de consultation publique soit chargé du processus, et qu’il ait aussi rendu publique la synthèse de sa démarche indépendante de préconsultation, qui laisse entrevoir un souci de vérité et d’écoute autrement plus équilibré. On ne peut qu’espérer qu’il n’y ait pas trop d’ingérence politique indue de la Ville — ou du SPVM, pour ne pas le nommer — dans le travail de l’Office, et que de telles tentatives seraient ouvertement dénoncées.

Malgré ses frustrations face aux préparatifs de la Ville, M. Holness reste optimiste. « Montréal, ce n’est pas quelques personnes à l’Hôtel de Ville qui nuisent au dialogue », me confie-t-il. « Le vrai visage de la métropole est formé de gens de bonne foi, dans l’administration, à l’Office et dans la population en général. » Certes. Mais la réalité du racisme systémique ne sera pas battue en brèche sans effort.

Il faudra que les Montréalais se mobilisent, participent et s’approprient les résultats de l’exercice. En s’engageant à y prendre part malgré ses inévitables défauts, les citoyens ont une occasion de contribuer à nommer les violences et les iniquités qui les affectent. Et c’est seulement en forçant les regards qu’on peut arriver — avec de l’endurance et de la patience — à transformer les injustices en priorités collectives.