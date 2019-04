Un allié qui devient gênant

L’élection de Jason Kenney en Alberta semble avoir eu pour effet de décomplexer le discours du Parti conservateur sur le pétrole, qui commence à être embarrassant pour le gouvernement Legault. « Tout le monde connaît notre position par rapport aux ressources naturelles de l’Ouest canadien ; on est pour l’exploitation », a déclaré le lieutenant d’Andrew Scheer au Québec, Alain Rayes. « C’est clair que c’est un discours qui n’est peut-être pas sexy pour certaines personnes, mais nous, on a décidé de faire le discours de la réalité et du pragmatisme. »

M. Rayes convient que cela va imposer un « exercice de pédagogie » d’ici l’élection du 21 octobre. L’ancien chef du Bloc québécois, Michel Gauthier, qui s’est mis au service du PC, en a donné un aperçu en accusant les groupes environnementalistes d’avoir pris le débat en otage.

M. Gauthier n’a jamais été particulièrement vert, mais il est tout de même étonnant de le voir reprendre à son compte le chantage à la péréquation en rappelant que le pétrole de l’Ouest « contribue puissamment à nous envoyer un chèque de 13 milliards à chaque début d’année ».

Quand Andrew Scheer promet d’être « le champion du secteur énergétique », on comprend qu’un gouvernement conservateur serait surtout le champion de l’industrie pétrolière. Sa rencontre secrète avec ses dirigeants, dévoilée récemment par le Globe and Mail, est plutôt de mauvais augure pour le plan qu’il a promis de présenter avant la dissolution de la Chambre des communes.

Les conservateurs n’ont jamais caché les grands espoirs que l’élection du gouvernement Legault a fait naître. M. Rayes a affirmé d’emblée que le PC souhaitait marcher dans ses traces. M. Scheer lui-même n’a pas mis de temps à venir courtiser le nouveau premier ministre en flattant son ego nationaliste. Devant les délégués au conseil général de son parti, réunis à Victoriaville en fin de semaine dernière, il a encore déclaré qu’il avait besoin de la « nation québécoise ».

Sans s’engager officiellement, le chef conservateur avait manifesté une ouverture à plusieurs des demandes formulées par la CAQ, que le gouvernement Trudeau s’est empressé d’écarter : déclaration de revenus unique administrée par le Québec, pouvoirs accrus en matière d’immigration, etc.

Il n’a jamais été question que ces concessions soient liées au passage du pétrole sur le territoire québécois, mais on peut penser qu’un gouvernement Scheer fortement influencé par Jason Kenney ne manquerait pas d’intensifier la pression.

Certes, le projet de pipeline Énergie Est n’est plus sur la table, mais il pourrait très bien être ressuscité. M. Legault répète à qui veut l’entendre qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale, mais il serait temps qu’il dise ce qu’il en pense personnellement. Est-il simplement à la remorque de l’opinion publique ou croit-il sincèrement que les inconvénients l’emportent sur les éventuels avantages ? On peut reprocher bien des choses à Philippe Couillard, mais il semblait sincèrement convaincu que l’île d’Anticosti était un joyau qu’il ne fallait saccager à aucun prix.

Il faut reconnaître aux conservateurs le mérite de la franchise. Ce sont des pollueurs qui s’assument, alors que la contradiction entre le discours et l’action — ou l’inaction — des libéraux de Justin Trudeau confine à l’hypocrisie.

Bien sûr, l’environnement ne sera pas le seul enjeu de l’élection, mais l’inquiétude provoquée par les changements climatiques, dont la récurrence des inondations démontre dramatiquement les effets, est clairement en hausse.

Il est évidemment plus facile de condamner le pétrole quand on n’en produit pas. La protection de l’environnement n’en est devenue que plus rapidement une « valeur » québécoise, que M. Legault semble avoir compris ne plus pouvoir ignorer, même si la preuve de sa détermination à agir reste à faire.

À en croire les sondages, les conservateurs n’auront pas nécessairement besoin qu’une « vague bleue » déferle sur le Québec pour être en mesure de former un gouvernement. Pour faire l’appoint, il suffira d’un certain nombre de circonscriptions aient résisté à la fièvre de l’environnement.

Ils ont cependant intérêt à ne pas exagérer dans leur exercice de pédagogie pétrolière. M. Legault préférerait certainement demeurer à l’écart de la campagne fédérale, mais, s’il fallait qu’elle prenne l’allure d’un référendum sur la construction d’un pipeline, même imaginaire, il deviendrait difficile de ne pas s’en mêler.