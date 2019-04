Sánchez, le survivant

Pedro Sánchez, qui a conduit hier à la victoire le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE, appellation très « XXe siècle » qui n’a jamais été révisée), est un professionnel et un survivant de la politique en Espagne. Devenu l’an dernier, presque par accident, premier ministre (presidente del gobierno, selon l’appellation locale) à la suite d’une révolution de palais (ou d’un jeu de chaises musicales) aux Cortès de Madrid, l’homme avait fait l’objet d’une purge, deux ans plus tôt, par les vieux barons de sa formation, à la suite de la déroute du PSOE aux élections de 2015… Mais il était revenu quelques mois plus tard, à l’occasion d’une primaire serrée décidée par les militants, pour en reprendre les rênes.

Aujourd’hui, le jeune phénix de 47 ans accède au pouvoir, « aidé » par un scandale de corruption qui a emporté ses adversaires du Parti populaire (le PP, second parti espagnol, qui s’est effondré hier avec moins de 17 % des suffrages), et par l’émergence spectaculaire de l’extrême droite (plus de 10 % pour le parti Vox, xénophobe et violemment anticatalan, qui était proche de zéro aux élections précédentes).

Le PSOE conquiert — ou reconquiert — le pouvoir, investi cette fois d’un vrai mandat populaire, même s’il ne s’agit que d’une majorité relative (environ 35 % des sièges, avec un peu moins de 30 % des voix).

Longtemps marqué par un fort bipartisme gauche-droite, le paysage politique est aujourd’hui fragmenté : pas moins de cinq formations ont obtenu des scores significatifs, sans compter les députations non négligeables des nationalistes catalans et basques.

Le PSOE pourra compter sur l’appui de la gauche radicale (Unidos Podemos, le « Québec solidaire » espagnol), en forte baisse à 14 %. Mais même avec cette addition, il manquera encore une poignée de sièges pour décrocher une majorité. Une fois de plus, les députés nationalistes des « autonomies » pourraient être appelés à la rescousse par la gauche.

Le panorama partisan espagnol — avec cinq formations nationales obtenant respectivement 29, 17, 16, 14 et 10 % des suffrages, sans oublier un vote important pour d’autres partis, en Catalogne et au Pays basque — est véritablement « explosé ».

Mais en même temps, l’Espagne politique est « polarisée » sur des questions binaires, comme l’immigration, la question nationale et l’étendue des autonomies.

Par exemple, des partis comme l’extrémiste Vox, mais aussi comme le « centriste » Ciudadanos (centriste en économie et sur les moeurs), sont partisans d’une ligne dure, absolument intransigeante face à Barcelone. Le PP également, à qui ces deux derniers ont d’ailleurs « siphonné » la moitié de ses voix de 2016… en le blâmant de n’avoir pas tapé assez fort sur les séparatistes catalans, vus par ces gens comme le « cancer absolu » de l’Espagne.

Pedro Sánchez, au contraire, tout en étant lui aussi partisan de l’unité de l’Espagne, et hostile à un référendum d’indépendance en Catalogne (au contraire de Pablo Iglesias, défavorable à la séparation, mais favorable au droit à l’autodétermination), se dit prêt à élargir l’autonomie régionale.

En Catalogne, le camp indépendantiste a confirmé sa position dominante, avec un arbitrage très intéressant, survenu entre les deux principales formations nationalistes.

Pour la première fois, le parti indépendantiste ERC (Esquerra republicana de Catalunya, 15 députés) émerge clairement comme premier parti de Catalogne (y compris à l’échelle de la députation aux Cortès de Madrid), au détriment de son rival Junts per Catalunya (7 députés). Une inversion des tendances antérieures.

Dans cette opposition interne des nationalistes, on retrouve le parti du leader emprisonné et en procès (Oriol Junqueras, ERC), contre celui du leader auto-exilé en Belgique (Carles Puigdemont, Junts per Catalunya).

Mais plus encore, bien que l’un et l’autre demeurent résolument indépendantistes, le premier — après un an et demi en prison — s’est montré récemment frappé par la grâce du pragmatisme, prêt à mettre son projet « sur la glace »… et à soutenir un gouvernement Sánchez qui se montrerait lui-même ouvert, modéré et pragmatique.

Tandis que le second (dont le correspondant local à Barcelone est l’actuel président Quim Torra) reste muré dans son exigence immédiate d’un référendum décisionnel, dans les plus brefs délais.

Peut-on enfin rêver de l’ouverture d’un dialogue pragmatique entre Madrid et Barcelone ?



François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada