Sur l’évaluation

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a annoncé cette semaine qu’aux examens ministériels on n’arrondirait plus automatiquement à 60 % — ce qui est la note de passage — les notes de 58 % ou 59 %. La chose se faisait et, en 2017, 5312 élèves auraient bénéficié de cette pratique. Le précédent ministre, lui, la justifiait comme une acceptable correction statistique. Je pense que c’est ce dernier qui a raison.

Quoi qu’il en soit, le terrain de l’évaluation est particulièrement délicat en éducation.

Évaluer est d’abord, pour beaucoup d’enseignants, une part lourde et fastidieuse de leur tâche ; pour l’élève, l’enjeu tend à devenir progressivement de plus en plus grand tout au long de son parcours ; enfin, pour la collectivité dans son ensemble, et en particulier pour le système scolaire lui-même, les résultats de l’évaluation peuvent être hautement significatifs et ont de toute façon de nombreux et importants usages.

Pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne peux entrer ici, il s’est de tout temps trouvé non seulement des critiques sévères de l’évaluation telle qu’elle est pratiquée, mais aussi des partisans de son abolition. De nombreux philosophes de l’éducation ont tendu à être en profond désaccord avec cette dernière proposition.

Leur argumentaire demande qu’on se rappelle ce que signifie enseigner.

Enseigner et évaluer

Si vous enseignez quelque chose à quelqu’un, alors, par définition, vous avez l’intention de lui faire apprendre ce quelque chose ; vous aurez donc, pour cela, pris des moyens dont il vous a semblé raisonnable de penser qu’ils permettront d’atteindre ce but ; et vous l’avez fait dans le respect des normes éthiques qui s’appliquent à cette activité. (Des lecteurs auront reconnu ici les trois critères de la célèbre définition de l’enseignement proposée par Israel Scheffler.)

Admettant ce qui précède, on voit immédiatement le lien conceptuel qui relie enseigner et évaluer. Si vous êtes sérieux, vous voudrez en effet savoir si vous avez réussi à faire apprendre et si les moyens que vous avez pris étaient bons. Et vous prendrez les mesures qui s’imposent si ce n’est pas le cas.

On le voit : l’évaluation évalue non seulement ceux à qui l’enseignement a été donné, mais aussi ceux qui l’ont dispensé et les moyens qui ont été préconisés. Et on comprend dès lors pourquoi il pourrait se faire qu’un système d’éducation soit, par diverses formes de tripatouillage des notes, tenté de masquer une certaine inefficacité des moyens préconisés pour faire apprendre.

Cela dit, de vastes et complexes ensembles de questions restent posées, dont traitent des spécialistes appelés docimologues. Il est crucial que la formation donnée aux enseignants leur fasse connaître et maîtriser tout ce qui se joue ici. Par exemple, sur quoi devrait porter l’évaluation ; quels moyens permettent d’évaluer correctement (la validité et la fidélité des instruments de mesure sont ici cruciales) ; et ainsi de suite.

Vaste programme pour la formation des maîtres.

Mais je voudrais rappeler ici un autre important sens du concept d’évaluation et dire un mot des pratiques qu’il commande.

Évaluation et enseignement réactif

On comprend en effet désormais mieux, notamment depuis les travaux de Dylan William et Paul Black, à quel point évaluer ne se limite pas à des tests ou à des examens que l’on passe ou fait passer et pour lesquels on attribue des notes. C’est aussi un processus plus vaste, qui est au coeur même de l’activité d’enseigner, qui lui est en fait consubstantiel.

L’enseignant, qui est en interaction avec ses élèves, cherche constamment par elle à distinguer ce qui va et ce qui ne va pas dans son enseignement, et cela lui permet de moduler, d’ajuster celui-ci et de faire des rétroactions (des feedbacks), selon ce qui pose problème.

Assigner une note est bien une forme de feedback, mais ce n’est pas la seule. Cette évaluation consubstantielle à l’enseignement est une manière, une occasion, pour l’élève et aussi pour l’enseignant, de s’améliorer. On a joliment comparé l’évaluation au sens usuel du terme (donner une note) et cette autre forme d’évaluation à la différence entre une autopsie et un examen médical.

William et Black avaient utilisé l’expression « évaluation formative » pour désigner ce qu’ils avaient en tête, mais le premier avouera que s’il avait su le désolant usage qu’il en serait souvent fait, il aurait plutôt nommé ce qu’ils préconisaient de l’enseignement réactif (responsive teaching).

Par lui, on ne se contente pas de dire ce qui ne va pas dans tel ou tel travail, que de toute façon l’élève ne pourra typiquement pas reprendre, mais on indique comment améliorer ce qui pose problème.

C’est tout un art.

Il demande de décider quand et à quelle fréquence donner ces rétroactions et quelles formes elles doivent prendre, tout cela dans le but de donner aux élèves le goût et les moyens de s’améliorer et la conviction qu’ils peuvent y arriver.

L’enseignant est au coeur de ces évaluations. Mais leur mise en oeuvre, cette fois encore, demande qu’on l’ait soigneusement préparé à les pratiquer et que l’enseignement qu’il dispense soit suffisamment structuré pour qu’il ne s’en remette pas exclusivement à ses intuitions pour faire ces évaluations et correctement donner ces feedbacks.

Un autre vaste programme pour la formation des maîtres.