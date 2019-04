D’accord, mais où pourra-t-on vivre?

Lors des inondations du printemps 2017, on n’osait pas encore, en toute rigueur scientifique, tracer un lien entre le débordement des rivières et les changements climatiques. L’événement avait encore des airs d’exception. Mais cette année, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, était prêt à laisser entendre un rapport de causalité. Mercredi, il soulignait dans ces pages que si auparavant on estimait les risques d’inondation à une ou deux occurrences par siècle ou par demi-siècle, la tendance est vraisemblablement en train de changer. L’affirmation demeure très prudente alors que quiconque suit l’actualité (ou met parfois le nez dehors) est à même d’observer la fréquence alarmante des phénomènes météorologiques extrêmes, des incendies ravageurs aux crues ruineuses.

Dimanche, le premier ministre François Legault, alors qu’il tentait de réconforter les sinistrés, a suscité la grogne en déclarant que si son gouvernement comptait ajuster les programmes d’indemnisation pour répondre aux besoins immédiats, « il faut être lucide : si c’est nécessaire de forcer des gens à se déplacer, ben il faudra le faire ». Sans plus d’égards à ce que cela signifie d’être déraciné de chez soi.

On conçoit que l’objectif n’était pas de manquer d’empathie. Reste que la déclaration dérange parce qu’elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Jamais n’a-t-on pensé à prévenir le coup, et un ton si péremptoire ne laisse pas non plus présager un quelconque suivi. Ce pragmatisme étroit — allez, on fait les boîtes et on s’en va ! — ressemble à un aveu du fait que, pour ce gouvernement, il suffit de courir perpétuellement devant la vague pour affronter la crise climatique.

Monsieur Legault a ensuite tempéré son propos, se montrant ouvert à la construction de digues permanentes dans certaines zones à risque, afin de préserver les quartiers riverains. Puis, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a pris le relais médiatique, afin de rassurer la population et d’expliquer son programme d’indemnisation.

On propose donc aux sinistrés un droit de réclamation pouvant atteindre 50 % du coût neuf de la maison, jusqu’à concurrence de 100 000 $, ou la possibilité d’opter pour un dédommagement de 200 000 $ pour le rachat de la propriété, ce à quoi peuvent s’ajouter 50 000 $ pour la valeur du terrain. Un montant fondé sur la valeur moyenne des propriétés au Québec, sans égard aux disparités régionales. Une solution parfois juste, parfois injuste, mais somme toute un bon compromis, a-t-on dit, avant de rappeler que le plus important, c’est l’accompagnement humain des citoyens, pour les relocaliser dans une zone non inondable.

En entrevue mercredi, le journaliste Michel C. Auger, qui tentait d’expliquer à la ministre Guilbault que cette solution en taille unique manquait de flexibilité, et qu’on semblait indifférent à la possibilité qu’une partie des sinistrés se retrouvent sans maison, avec néanmoins une hypothèque à payer, s’est énervé : « Ça n’a pas l’air de vous déranger ! » La ministre s’est défendue, assurant qu’elle poursuivait ses discussions avec les citoyens. « Quand il est question de gros bon sens, j’y suis toujours, a-t-elle promis. Je serai toujours là, moi, pour discuter de gros bon sens. » Le gros bon sens, c’est bien connu, est un horizon politique d’une belle envergure.

Le gouvernement du Québec semble ainsi raisonner en assureur plus qu’en institution dépositaire du bien commun. En préconisant l’indemnisation fondée sur un calcul statistique, on individualise au possible le fardeau du risque posé par la crise climatique. Cela présage un avenir tressé d’inquiétudes pour les citoyens, alors que le risque ne fera que croître — bien au-delà, sans doute, de ce que peut supporter un individu au revenu moyen. Et pendant ce temps, le secteur financier, par l’entremise, justement, des mécanismes de l’assurance, spécule déjà sur la catastrophe environnementale…

Une question semble donc rester perpétuellement en suspens : d’accord, mais où devrait-on vivre, s’il faut à tout prix mitiger le risque, sous peine d’en assumer seul les conséquences ? Les zones résidentielles en bordure de l’eau sont aujourd’hui compromises, mais ce n’est qu’un prélude aux défis qui s’insinuent à l’horizon, en matière d’aménagement du territoire. La ville, par exemple, ne semble pas du tout prête à se densifier. Cette semaine encore, on apprenait que la pénurie de logements s’aggrave à Montréal. Les loyers augmentent, et les petits propriétaires ne sont pas non plus en mesure d’entreprendre des travaux de construction ou de réfection. Quant aux grands logements, adaptés aux besoins des familles, le taux d’inoccupation frise les 0,5 %. C’est un réel problème.

S’il faut parler de gros bon sens, donc, peut-être faudrait-il d’abord tenter de répondre à cette question élémentaire, mais qui deviendra toujours plus complexe à mesure que la portion habitable du territoire se ratatine : où pourra-t-on vivre ?