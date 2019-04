L’actualité avec Bertrand Russell

Périodiquement, je vous proposerai un texte dans lequel, partant d’un événement de l’actualité en éducation, je rappellerai des idées et des concepts d’un penseur important qui me semblent apporter sur ce type d’événement un intéressant éclairage. J’espère que cela nourrira votre propre réflexion.

Je convoque cette fois celui qui a été un des plus grands philosophes du XXe siècle : Bertrand Russell (1872-1970).

L’événement dont je partirai vient tout juste de se produire et vous en avez sans doute entendu parler. Il a en effet donné lieu à beaucoup de débats, et pour cause. Qu’on en juge : un professeur de biochimie de l’Université du Québec à Trois-Rivières multipliait sur sa page Facebook personnelle des propos négatifs et controversés sur la vaccination.

Devrait-il être sanctionné pour cela ? Perdre son emploi ? Ou, au contraire, ce geste et ces propos sont-ils légitimes et n’appellent aucune réaction, pas même de l’Université ? Les avis sont partagés. Notez cependant que je ne veux aucunement traiter de ce cas en particulier, dont je ne sais pas grand-chose. Mais Russell a eu, sur une part de ce qui se joue ici, d’intéressantes réflexions.

Peines de prison et congédiements

Il faut savoir que cet éminent logicien et philosophe a toute sa vie été un militant qui a lutté pour des causes souvent impopulaires, voire très impopulaires, et il en a payé le prix.

C’est ainsi que par deux fois Russell a été renvoyé de l’université où il était embauché.

De Trinity College, d’abord, en 1916, par ses collègues et dans la foulée de ses activités de pacifiste.

Puis du College of the City of New York ensuite, en 1940, à la suite d’un procès où son embauche comme professeur de logique et de philosophie des sciences était contestée en raison de ses opinions controversées en matière de moralité, de religion et de sexualité.

L’affaire fit grand bruit et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Charlie Chaplin, John Dewey, Albert Einstein et Aldous Huxleym, prirent en vain sa défense. C’est en partie en réaction à cette affaire que l’American Association of University Professors (AAUP) a adopté ses principes relatifs à la liberté académique et à la titularisation.

Par deux fois, également, Russell a fait de la prison pour avoir publiquement défendu certaines idées.

La première peine, de six mois, lui a été infligée en 1918 pour ses activités pacifistes durant la guerre en cours ; la deuxième, de deux mois, date de 1961 : il avait alors 89 ans. Elle fut finalement réduite à une semaine à l’hôpital de la prison. Cette fois, sa condamnation était pour avoir pris la parole à Hyde Park en souvenir du bombardement d’Hiroshima, ce qu’on lui avait interdit de faire.

Liberté d’expression et liberté académique

Tous ces événements inspirent à Russell une fervente défense de la liberté d’expression, de ce droit (diversement balisé selon les juridictions, mais oublions cela ici) de librement, et sans craindre de représailles, pouvoir exprimer et défendre ses opinions.

Russell insistera cependant toujours pour distinguer cette liberté d’expression de la liberté académique.

La liberté d’expression est une liberté dont chacun, y compris les professeurs, jouit ; la liberté académique, elle, est propre à l’institution universitaire : elle est celle dont jouissent ses membres, qui composent cette institution particulière et qui la gèrent.

Ce sont les normes universitaires qui circonscrivent la liberté académique, et c’est en fonction d’elles, et d’elles seules, que l’on doit, ou du moins que l’on devrait, embaucher, promouvoir et, le cas échéant, sanctionner les professeurs. Russell écrit : « L’essence de la liberté académique est que les professeurs devraient être sélectionnés en raison de leur expertise dans le domaine dans lequel ils devront enseigner et que les juges de cette expertise devraient être eux-mêmes des experts. Qu’une personne soit, ou non, un bon mathématicien, un bon physicien ou un bon chimiste ne peut être décidé que par d’autres mathématiciens, physiciens ou chimistes. »

En congédiant Russell pour ses idées sur la guerre, la sexualité ou la morale, on a non seulement porté atteinte à sa liberté d’expression, mais aussi occulté cette distinction entre liberté d’expression et liberté académique.

Je lui donne à nouveau la parole, alors qu’il revient sur son congédiement de 1940 : « Pas un seul instant l’idée ne m’est venue d’exiger le droit de parler d’éthique sexuelle quand on me paie pour parler de logique ou de sémantique. […] Je réclame seulement deux choses : 1) que les nominations à des postes universitaires soient faites par des gens ayant compétence pour juger les qualifications du candidat ; 2) que pendant les heures qu’il ne doit pas à sa profession, un enseignant ait le droit d’exprimer ses opinions, de quelque nature qu’elles puissent être. »

Russell ne pouvait bien entendu rien savoir de Facebook et des médias sociaux, ni de leur rôle hautement probable dans ce fulgurant retour des choses comme la croyance que la Terre est plate, que le réchauffement climatique n’a pas lieu, et de tant d’autres négations du savoir scientifique que l’on a créé un mot nouveau pour les désigner : le dénialisme.

Mais son propos ne me semble pas moins fournir une riche matière à réflexion.