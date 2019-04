Reconstruire Notre-Dame™

Devant nos écrans lundi, nous regardions Notre-Dame brûler, absorbant à mesure la narration de l’improbable catastrophe qui se déroulait sous nos yeux incrédules. Un de ces moments étranges où l’on sait l’histoire en train de s’écrire, sans néanmoins arriver, dans l’immédiat, à dégager le sens des événements qui s’enchaînent, les émotions et les formalités confondues dans une étrange cacophonie.Puisque nous sommes de notre temps, nous avons tous eu pour réflexe de sortir de nos archives personnelles une photo de la cathédrale chérie, captée dans un moment qui nous appartient à nous et nous seul pour le partager avec le monde ; un hommage à la fois humble et éclatant d’égocentrisme. Ou, à tout le moins, un geste exemplairement contemporain, alors que notre rapport au monde est plus que jamais médiatisé par la subjectivité et ses sensibilités particulières. Ironique, tout de même, pour se consoler de la destruction d’un monument qui, de par l’esprit présidant à sa construction, incarne précisément la dissolution du « je » dans l’ensemble.La cathédrale du Moyen Âge se pose, tout au long de sa construction, comme le cœur de la collectivité. C’est une œuvre commune, où s’accumulent, en strates, le travail et l’expertise. On érige donc les cathédrales à la gloire du peuple, alors que la notion même de sujet n’existe pas tellement, ce qui témoigne somme toute d’un sens du social assez fort.« L’homme, l’artiste, l’individu s’effacent sur ces grandes masses sans nom d’auteur ; l’intelligence humaine s’y résume et s’y totalise. Le temps est l’architecte, le peuple est le maçon », écrit Victor Hugo — à lui aussi, nous y sommes retournés.Au hasard du Web, je suis tombée sur une discussion intrigante entre des Compagnons charpentiers atterrés par la destruction de la forêt de charpentes du toit et de la flèche de Notre-Dame, une pièce d’anthologie de leur discipline. Leurs échanges, aussi techniques qu’émotifs, étaient d’une beauté singulière : une ode au métier, des promesses de transmission des savoir-faire, du patrimoine immatériel. À travers le temps, les murmures persistants des petites mains des cathédrales, qu’on a pourtant exclues de la mémoire.Cette semaine, les pierres étaient encore brûlantes que déjà, les grands mécènes se précipitaient pour financer la reconstruction de Notre-Dame : Pinault, LVMH, Bouygues, L’Oréal, le géant pétrolier Total, même — qui visiblement ne s’intéresse pas aux pierres seulement lorsqu’elles ont la forme d’un sédiment carboné. La cagnotte grossit et frise désormais le milliard d’euros, sous le regard encourageant de l’État, qui applaudit et bonifie les exonérations fiscales sur les dons destinés à la Reconstruction de Notre-Dame™. D’ici cinq ans, promet-on, Notre-Dame sera refaite à l’identique. Avec tout cet argent, pourquoi ne pas en profiter pour en construire une autre, à Dubaï ou Las Vegas, tiens. Tous les philanthropes méritent leur monument.Allez, les gens sérieux ne font pas de mauvais esprit sur le mécénat, direz-vous. Ils font la part des choses, comprennent l’équilibre délicat qui existe entre la portion gracieuse et la portion intéressée du don. Les grandes entreprises ne carburent pas qu’au cynisme, ceux qui siègent au sommet ont eu, eux aussi, la larme à l’œil en voyant la flèche de Notre-Dame s’effondrer comme une quille. La mauvaise foi n’a pas sa place lorsqu’il faut sauver un joyau patrimonial. Après tout, la construction des cathédrales a toujours nourri les hommes, perpétuons la tradition. Et n’oublions jamais la dette du travail salarié envers les fortunes méritoires qui le génèrent. Pas de redistribution sans labeur !À la gloire de qui, donc, réérigera-t-on Notre-Dame ?À la fin du XIXe siècle, au moment où se déploie la puissance de l’entreprise, on appelle « barons voleurs » les titulaires de grandes fortunes parfois mécènes, évoquant le prolongement de l’ordre féodal par d’autres moyens, sous le capitalisme monopolistique. Curieux relent de cette imagerie féodale alors que les gilets jaunes sont justement dans la rue en France ou que, chez nous, les chauffeurs de taxi paient le prix de la servilité du gouvernement face aux caprices d’Uber.La Notre-Dame à l’abandon décrite par Victor Hugo dans son chef-d’œuvre y tient aussi lieu de figure du peuple, lui-même abandonné à sa misère. Le Quasimodo, terré dans l’ombre des voûtes, incarne la masse populaire qu’on frappe et humilie. La cathédrale est plantée dans les rapports sociaux et les symbolise.Emmanuel Macron n’a de cesse de parler de la reconstruction de Notre-Dame comme d’une occasion inédite de réunifier la France, « ce peuple de bâtisseurs », sous une bannière solidaire. « Chacun a donné ce qu’il a pu, chacun à sa place, chacun dans son rôle », déclarait-il à la nation au lendemain de l’incendie. Voilà en effet ce qu’il faut comprendre : le peuple à sa place, alors que la cathédrale s’effondre sur les pieds des travailleurs, qui croulent eux aussi sous le poids des géants de ce monde.