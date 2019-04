La mémoire au fond d’un grand trou

J’ai assisté récemment à une projection de Nous sommes gold suivie d’un échange avec son réalisateur, Éric Morin, dans une petite salle bondée du cinéma Beaubien. Ce film raconte les aléas d’un trio de trentenaires déroutés : Marianne (Monia Chokri) laisse en plan une carrière musicale épanouie pour rentrer dans son village natal, dix ans après l’effondrement d’une mine ayant emporté ses deux parents. Elle y retrouve Christopher (Emmanuel Schwartz), devenu enseignant et rockeur en dilettante, et Kevin (Patrick Hivon), le seul ouvrier survivant de l’effondrement, qui porte avec peine son auréole de miraculé.

En filigrane de l’intrigue, les traces de l’activité minière dans la vie des gens, subtiles mais omniprésentes. Les expropriations, le bruit, l’emploi qui arrive et repart. Le cours de la patate frite qui finit par suivre celui du minerai, révélant la fragilité économique des régions développées autour d’une seule industrie. Elles sont nombreuses, au Québec. Et bien sûr, la figure obsédante du trou, planté au milieu d’un paysage majestueux de l’Abitibi ; centre de gravité de toute communauté où l’extraction impose son rythme, de l’exploration à l’effondrement, de la croissance à l’oubli.

Ça, c’est mon interprétation de fille incapable de s’empêcher de plaquer sur l’art toutes sortes d’analyses sociopolitiques. Éric Morin n’avait pas l’intention de faire un film sur l’extraction minière en Abitibi. Il voulait, oui, raconter une histoire enracinée dans sa région natale — où il vit toujours —, mais surtout placer la musique au coeur de son cinéma, chose qu’il a accomplie en faisant appel à l’auteur-compositeur-interprète Philippe B, qui signe la bande sonore du film, présent dès le début du processus créatif. Mais malgré tout, l’art a fini par se heurter au réel de façon curieusement évocatrice.

Durant le tournage, l’équipe s’est vu refuser l’accès aux sites miniers disponibles pour reconstituer l’effondrement de la mine, la prémisse du scénario. L’évocation d’une catastrophe n’a pas passé le test des relations publiques, semble-t-il. Il a fallu, avec les moyens du bord, tourner la scène dans une grotte, à Saint-Léonard. L’anecdote m’obsède sans toutefois m’étonner : le capitalisme extractif repose sur la spéculation, ce qui commande un contrôle scrupuleux de tous les risques. Mais tout de même, j’avais visiblement sous-estimé l’étendue du champ de l’exploitation. Ainsi, il ne suffit pas d’assujettir la nature, le droit, les liens sociaux ; l’imaginaire doit lui aussi être bridé. « Le désastre prend soin de tout », écrit Maurice Blanchot.

S’il est sans doute normal que les créateurs rencontrent certaines contraintes dans leurs démarches, cet interdit est troublant dans un contexte où l’on observe, dans notre cinéma, une vague d’intérêt pour l’imaginaire lié au territoire. Il y a Nous sommes gold, mais on pourrait évoquer Mad Dog Labine, cet étonnant docu-fiction de Jonathan Beaulieu-Cyr, campé dans la région du Pontiac, elle aussi dévitalisée par la fin des activités extractives. Le prochain film de Sophie Dupuis racontera l’histoire de mineurs de l’Abitibi. Et, bien sûr, il y a Répertoire des villes disparues de Denis Côté, dont le scénario est tiré d’un roman de Laurence Olivier, qui explore l’imaginaire des villes périssables, construites autour d’un modèle mono-industriel.

À l’origine de son roman, Laurence Olivier se demandait : qu’est-ce qu’écrire, créer, sous l’influence de l’extractivisme, dans ces villes qui existent seulement pour l’industrie ? Les projets extractifs — les mines, les barrages, la coupe de bois — ont été un moteur important pour développer le territoire québécois. Ils ont fait naître de nombreuses communautés, où les gens mènent effectivement des vies remplies et pleines de sens — il ne s’agit pas de juger qui que ce soit. Mais ces collectivités sont aussi fondées sur un modèle pensé contre la mémoire. « Lorsque les entreprises partent, elles effacent les traces qu’elles laissent, m’explique Laurence. Il faut s’intéresser aux absences sur le territoire, aux trous laissés dans la mémoire. »

Raconter des histoires, donc, permet de résister à l’effacement des lieux et des vies en périphérie de l’extraction. Voilà ce qui pose problème dans le fait qu’une équipe de tournage veuille utiliser un site réel pour incarner une histoire inventée. L’art, on le sait, est un puissant révélateur social, et les récits sont embêtants précisément parce qu’ils refont les traces. Éric Morin m’a confié qu’en marge de la présentation du film à Rouyn, des gens lui ont dit qu’ils s’étaient remis à « voir la mine »…

Lorsque les créateurs s’intéressent à la vie de leur communauté, ils font surgir et immortalisent des récits qu’on aurait préférés volatiles. On ressent ici le poids du legs de l’extractivisme, comme une hypothèque cachée qui grève l’imaginaire, limitant la possibilité même de raconter notre territoire et la vie des gens qui l’habitent.