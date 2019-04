La manifestation qui s’est déroulée le 7 avril dernier dans les rues de Montréal contre le projet de loi 21 avait quelque chose de sidérant. Non pas parce qu’on n’avait jamais vu de telles scènes. Au contraire. Ces démonstrations de force organisées par des islamistes au son d’« Allah Akbar » sont devenues courantes un peu partout dans le monde. Qu’on pense notamment aux nombreuses manifestations contre Charlie Hebdo. En France, il arrive de plus en plus souvent qu’on entende les mêmes mots d’ordre dans les rassemblements contre Israël. Disons tout de même que le Québec ne nous avait pas habitués à de telles manifestations d’intégrisme.

Car, il faut bien parler ici d’intégrisme. On ne s’étonnera pas que les intégristes s’en prennent à la laïcité. Rien de plus naturel, puisque c’est au début du XXe siècle que le mot fut emprunté à l’espagnol (integrista). Or, dans cette langue, nous apprend Le Robert, il désignait justement les membres d’un parti politique revendiquant la subordination de l’État à l’Église.

Plus généralement, on peut dire qu’un intégriste est quelqu’un qui a une vision intégrale de l’être (integer : entier, sans restrictions). Il perçoit celui-ci comme assigné à son identité et ne fait plus de distinctions entre les divers moments de la vie familiale, intime, professionnelle ou citoyenne. Peu importe le lieu et le moment, l’intégriste marxiste réglera jusqu’à sa vie amoureuse selon les préceptes de la lutte des classes. Peu importe qu’il soit à la mosquée ou juge à la Cour suprême, l’intégriste religieux affirmera que les lois de Dieu doivent avoir partout préséance.

Or, l’identité moderne, on l’a souvent dit, est multiple. Elle ne permet pas seulement aux divers groupes de cohabiter, mais aussi à l’individu d’être pluriel. La laïcité participe justement de cette idée selon laquelle l’individu n’est pas assigné à une identité. Elle suppose en effet que chacun puisse, à certains moments, non pas renier sa foi ou ses convictions, mais tout simplement s’abstenir de les manifester dans l’intérêt de la majorité.

C’est justement cette souplesse, cette versatilité de l’individu que les intégristes détestent. Peu importe ce que l’on pense du voile, les intégristes religieux voudraient que ces femmes le portent 24 heures par jour. À l’inverse, les intégristes laïques voudraient l’interdire partout.

C’est pourquoi on pourrait en déduire que les femmes sont tout particulièrement concernées par la laïcité. Non pas parce qu’il s’agirait d’une panacée, mais parce qu’elles sont souvent les premières à subir cette forme d’assignation à résidence.

Il est étrange d’entendre certaines féministes laisser penser que les femmes n’ont guère d’intérêt à la laïcité. Tout cela, dit-on, parce que les patriotes auraient privé, en 1834, de leur droit de vote les rares femmes qui participaient au vote censitaire. Ou parce qu’en France, certains partisans de la laïcité se sont opposés au vote des femmes de peur qu’elles soutiennent l’Église. Deux exemples évoqués notamment par l’historienne québécoise Micheline Dumont.

Faut-il rappeler que la laïcité et le droit de vote des femmes ont été des combats séparés ? À moins de tout examiner à travers la lorgnette du présent, il est difficile de reprocher aux hommes du XIXe siècle d’avoir eu une conception de la famille qui était celle de leur époque. La laïcité n’est évidemment pas une garantie d’émancipation des femmes. Mais nier son importance pour les femmes serait faire peu de cas de réformes aussi fondamentales que l’instauration du mariage civil et de l’école publique obligatoire. Des combats qui ont tous été gagnés en affirmant la primauté de la loi des Hommes sur celle de Dieu, et de l’État sur les Églises et les organisations religieuses.

C’est la création de l’état civil, arraché de haute lutte à l’Église, qui fit du mariage un contrat de droit civil qui devait donc pouvoir être rompu librement. Ce qui ouvrit largement la porte au divorce malgré les hauts et les bas que celui-ci connaîtra selon les époques. C’est aussi la création de l’école publique obligatoire qui favorisa l’accession des femmes à l’éducation. On peut probablement reprocher beaucoup de choses au père de l’école publique française, Jules Ferry, c’est tout de même lui qui affirmait dès 1870 :

« Réclamer l’égalité d’éducation pour toutes les classes, ce n’est faire que la moitié de l’oeuvre, que la moitié du nécessaire, que la moitié de ce qui est dû ; cette égalité, je la réclame, je la revendique pour les deux sexes. »

Note : Certains lecteurs ont prétendu sur les réseaux sociaux qu’il était faux d’affirmer, comme je l’ai fait la semaine dernière, que trois musulmans sur quatre étaient favorables à la loi de 1905, qui fonde en France l’interdiction des signes religieux chez les fonctionnaires et les enseignants. C’est pourtant ce qu’affirme la Fondation Jean Jaurès, qui a réalisé avec l’IFOP une enquête auprès de 2500 personnes. Quelques lecteurs ont aussi confondu cette loi avec celle de 2004, qui ne concerne que le port de signes religieux par les élèves. Celle-ci est tout de même approuvée par 83 % des Français et 41 % des musulmans.