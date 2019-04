Des cadavres sous la neige

Une histoire rapportée récemment par l’Agence France-Presse m’obsède : le réchauffement climatique fait fondre les neiges sur l’Everest et on découvre par dizaines des cadavres engloutis. Depuis les années cinquante, 300 personnes auraient perdu la vie en tentant de conquérir le plus haut sommet du monde, et les deux tiers des corps seraient toujours ensevelis. Mais à mesure qu’on lui dérobe son manteau, la montagne recrache ses cadavres, symbole glauque de l’autodestruction d’une civilisation. Ces corps illustrent aussi la cause de cette ruine : la passion mortifère des hommes, surtout les plus riches, pour l’intensité et la conquête, leur mépris pour tout sens des limites.

Gravir l’Everest parce qu’il faut viser toujours plus haut, plus loin, et embrasser le culte du dépassement individuel, qui anime la bêtise de l’exploit vain. La Fosse des Mariannes, au large de l’île de Guam, descend plus bas que l’Everest ne s’élève. Il ne s’y est pourtant pas développé un business proposant aux sportifs occidentaux avides de sensations fortes de plonger jusqu’en bas. Aller au fond des choses excite moins que le fantasme d’observer le monde entier en surplomb.

Un rapport publié cette semaine révèle que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, ce qui est directement lié à l’activité humaine et surtout à l’exploitation des hydrocarbures. Les écosystèmes en souffrent déjà et la hausse des températures prévue sera irréversible.

Pourtant, et comme d’habitude, rien ne fait mine de bouger sur le front politique. Autant à Ottawa qu’à Québec, on fait preuve d’une redoutable constance dans l’inertie.

À preuve, le gouvernement Legault annonçait hier qu’on reportait à 2022 l’adoption d’une stratégie pour protéger le caribou forestier, qu’on sait menacé depuis quinze ans. Le ministre de l’Environnement a fait valoir qu’il fallait respecter « les étapes visant à poursuivre les travaux devant mener au dépôt de la stratégie », ce qui prendra trois ans.

C’est dans cet esprit visiblement entiché des étapes et de la planification que ce même ministre a accueilli récemment les porte-paroles du mouvement La planète s’invite à l’Université.

En marge de la rencontre, l’un des porte-paroles du mouvement, Louis Couillard, rapportait que le ministre avait soutenu qu’il est « possiblement dans les plans de faire un plan » pour forcer l’atteinte des cibles de réduction de gaz à effets de serre. Étrangement, cette ambivalence n’est pas de mise lorsque vient le temps d’épauler l’industrie des hydrocarbures. On a même prévu 7,5 millions de dollars au dernier budget pour soutenir le développement du projet QcRail, un tronçon ferroviaire appelé à connecter Mistassini et Baie-Comeau afin de charrier annuellement des millions de tonnes de charbon et d’hydrocarbures de l’Ouest canadien, destinés à l’exportation. On nous promet qu’il ne s’agit pour l’instant que de permettre une étude de faisabilité, et que le projet sera de toute façon soumis au BAPE. On semble cependant incapable de comprendre que le projet lui-même, peu importe sa faisabilité ou sa rentabilité, est incompatible avec l’atteinte des cibles climatiques.

Lorsqu’il est question d’environnement et de transition énergétique, il n’est plus approprié de réfléchir en termes de rentabilité, ce qui confine à la recherche perpétuelle d’une croissance abstraite qui mène à la destruction. Comment comprendre la notion même de limites dans une société obsédé par leur dépassement ?

Le cinéaste Kim Nguyen, dans son plus récent film, Le projet Hummingbird, propose une réflexion habile sur les délires d’abstraction portés par le capitalisme financier. Mus par une ambition de mégalomane, un courtier financier et son physicien prodige de cousin se lancent dans la construction d’une ligne de fibre optique parfaitement droite entre Kansas City et New York, pour permettre à des investisseurs d’effectuer des transactions financières en moins de seize millisecondes, doublant tous les autres acheteurs sur le marché. Dans leur quête éperdue de générer une valeur abstraite plus vite que quiconque, les protagonistes se heurtent aux contraintes du monde physique — la nature, la maladie, les liens sociaux fondés sur autre chose que la propriété et la rentabilité — dont le fantasme de la croissance illimitée cherche à s’abstraire. Évidemment, le projet tourne au fiasco, révélant l’écart vertigineux entre l’abstraction délirante de l’économie et le monde réel.

On peut sans doute s’entêter à courir plus vite, à monter plus haut, à générer plus de profits en sublimant perpétuellement les contraintes du réel. Sauf qu’elles finiront toujours par resurgir, pour rappeler la vérité de la destruction qui se cache derrière ces lubies expansionnistes. Comme les cadavres sous la neige.