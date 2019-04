Le Rwanda des Québécois

Le 6 avril 1994 fut une date funeste pour le Rwanda, petit pays d’Afrique de l’Est d’environ sept millions d’habitants à l’époque. Ce soir-là, à Kigali, l’avion du président Habyarimana était abattu dans un attentat marquant le début du génocide, qui fera un million de morts en quelques mois. 25 ans plus tard, la tragédie continue de susciter la polémique.

Dans une remarquable analyse du rôle ambigu joué par les États-Unis dans cette affaire, la professeure américaine Helen C. Epstein note, dans The Guardian (12 septembre 2017), que peu de sujets sont aussi clivants que l’histoire moderne du Rwanda. On débat encore avec virulence, par exemple, pour établir la responsabilité de l’attentat contre l’avion présidentiel. Plusieurs enquêtes accusent le Front patriotique rwandais (FPR), l’armée rebelle tutsie, mais l’actuel président autoritaire du pays, Paul Kagame, issu des rangs du FPR, criminalise ceux qui adhèrent à cette conclusion.

Échos québécois

Le Rwanda a beau être très loin d’ici, son drame a eu de forts échos au Québec. D’abord, des milliers de coopérants québécois oeuvrent dans ce pays à partir des années 1960. De plus, la mission de l’ONU pour le maintien de la paix au Rwanda en 1993 était sous la direction militaire du général Roméo Dallaire. Ce dernier a su raconter, avec émotion, l’horreur du génocide et ses remords quant à l’échec de sa mission, contribuant ainsi à la prise de conscience québécoise de la tragédie. En 1997, le Québec, où vivait déjà le controversé Léon Mugesera, accueillait Corneille, rescapé du génocide, dont la chanson Seul au monde a donné un visage intime à la catastrophe.

En 2000, dans son roman Un dimanche à la piscine à Kigali (Boréal), Gil Courtemanche racontait puissamment l’horreur rwandaise. Trois ans plus tard, dans son brûlot Ça ne s’est pas passé comme ça à Kigali (Les Intouchables), Robin Philpot créait une commotion en contestant la version officielle des événements. Selon le journaliste, la thèse résumant l’affaire à un génocide perpétré par de méchants barbares hutus, avec l’aide de la France, contre de bons Tutsis innocents était inexacte. La principale responsabilité des événements, plaidait-il, revenait à l’armée rebelle tutsie dirigée par Kagame et à ses alliés américains. Philpot, pour avoir tenu de tels propos, a été injustement accusé de négationnisme, notamment par Courtemanche.

J’ai lu des dizaines de livres et vu plusieurs films sur le sujet depuis 25 ans. Deux raisons expliquent cet intérêt : le puissant sentiment d’horreur ressenti devant les massacres et un désir de vérité. Je n’ai, dans cette affaire, ni amis ni camps à défendre. Je ne m’intéresse à cet écheveau inextricable que par humanité. Le devoir de mémoire qui s’applique à la Shoah concerne aussi ce qu’on a appelé le « dernier génocide du XXe siècle ».

Analyse sobre

Le meilleur éclairage sur toute l’affaire se trouve, pour autant que je puisse en juger, dans Le génocide des Tutsi au Rwanda (PUF, « Que sais-je ? », 2017), un petit livre-synthèse du constitutionnaliste belge Filip Reyntjens, spécialiste internationalement reconnu de l’histoire rwandaise, soucieux de proposer « une analyse et une interprétation plus sobres de ce drame ».

La réalité du génocide contre les Tutsis ne fait pas de doute, explique-t-il, et les principaux responsables en « sont évidemment ceux qui l’ont commis, c’est-à-dire les extrémistes hutu et les milliers d’individus qu’ils ont entraînés à commettre le crime ». Ces tueurs, précise toutefois Reyntjens, ont souvent été motivés par la peur. De qui ? De l’armée rebelle tutsie (FPR), qui, en multipliant les attaques, les attentats et les meurtres de masse à partir de l’Ouganda et en faisant capoter le processus de paix pour mieux s’emparer du pouvoir, savait que ses actions mettaient « en péril de façon aiguë les Tutsi de l’intérieur ».

La vérité est pourtant aussi simple que tragique. Les Tutsi rwandais ont été victimes d’un génocide perpétré par des extrémistes hutu, suivis dans leur entreprise criminelle par un très grand nombre de Hutu ordinaires. Pour sa part, le FPR a commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au Rwanda en 1994 et, peut-être, un génocide au Zaïre/Congo en 1996 et 1997. L’interdiction de dire toute la vérité, y compris la vérité judiciaire, contribue aux ressentiments et aux haines qui continuent de hanter le Rwanda.

Le FPR, au pouvoir depuis, porte donc lui aussi une lourde responsabilité dans la tragédie — dans son autobiographie, Corneille l’accuse d’avoir tué les membres de sa famille —, même si, contrairement aux tueurs hutus, il bénéficie « d’une impunité totale » depuis 25 ans.

La communauté internationale, enfin, particulièrement la Belgique, la France et les États-Unis, mérite le blâme pour son inaction, alors que la possibilité d’empêcher le carnage existait.

Ceux qui tentent de relativiser le génocide des Tutsis sont condamnables, écrit Reyntjens, mais ceux qui réduisent l’affaire à « une histoire de bons et de méchants » font aussi fausse route. « L’interdiction de dire toute la vérité, y compris la vérité judiciaire, contribue aux ressentiments et aux haines qui continuent de hanter le Rwanda », conclut Reyntjens, en visant notamment les dirigeants actuels du pays. Cette histoire, qui est un peu la nôtre, devrait nous intéresser.