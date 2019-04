Allo, ici la Terre!

François Hétu - Inscrit 2 avril 2019 00 h 59

Peu solide

QS ne fait pas dans le realpolitik ou l'art du compromis. L'idéologie parfois, chez eux, se mord ainsi la queue: prise de position en regard de Maduro-la-ligne-dure au nom du droit à l'auto-détermination des peuples, rejet de tout nationalisme (même celui de gauche) jusqu'à l'évidement de soi, port de la burqua comme signe de liberté.



Quand pourra-t-on leur faire comprendre que ce tout petit pays de rien, à rive gauche/rive droite et pas beaucoup plus, pourrait devenir un lieu attractif pour tous les libertaires qui se méfient des antiques dérives déistes sur fond de croix sanglantes et autres djihads? Un tout petit pays de rien qui a su, sans un seul coup de feu tiré et en moins de dix ans, s'affranchir de la bure après des siècles de soumission?



QS n'a pas de perspective historique québécoise, et lave son discours politique dans une eau trop claire, bénite et javelisante.



Dieu n'aime pas les républiques. C'est pourquoi il en faut une ici. Pour y attirer ceux qui aiment la liberté plus que la superstition.