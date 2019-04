Hauts et bas de la démocratie

La démocratie va mal : elle est battue en brèche, déconsidérée. À travers ses propres procédures éprouvées, elle accouche de personnages qui y semblent étrangers et hostiles. Le « système » en place — avec ses mécanismes, son arithmétique et ses principes — est assimilé en bloc, et injustement, à une fumisterie.

Arrive le cortège de démagogues qui, avec un discours hostile aux « élites », promettent mer et monde du simple fait de leur élection et du départ — cul botté par le « vrai peuple » — de la vieille élite : c’est ce que fait un Donald Trump, c’est ce que font les 5 étoiles en Italie.

Aujourd’hui, en Ukraine, la démocratie électorale s’apprête à élire au sommet un humoriste, Volodymyr Zelensky, dont le programme politique est inconnu. Un jeune homme que le public connaît et acclame… essentiellement pour le rôle qu’il a tenu, à la télévision, d’un quidam qui soudain devient président !

Dans les pays qui en sont privés, le rêve démocratique existe toujours. En 2011 dans le monde arabe, on a voulu arracher une réforme substantielle à des dictatures monarchistes, militaires ou familiales. Mais la réaction a triomphé — en Syrie, au Yémen, en Égypte — à la suite de putschs, de guerres ou d’interventions étrangères qui ont détourné le sens du sursaut démocratique initial.

Pourquoi cet état de fait ? Les explications sont diverses : ou bien la démocratie, là où elle a connu ses grandes heures au XXe siècle, arrive en fin de course, épuisée. Interprétation radicale et pessimiste. Ou bien — autre explication — elle serait étrangère à la culture locale (ou régionale) : c’est ce qu’on entend souvent, concernant par exemple des pays arabo-musulmans présumés irrécupérables, tant et aussi longtemps que pèsera l’hypothèque islamiste.

Pour autant, la procédure démocratique — pouvoirs et contre-pouvoirs, liberté d’expression et d’association, élections libres et crédibles — reste une pratique appréciée et défendue, là où elle existe. Même les démagogues et les populistes l’utilisent.

La démocratie reste une aspiration souvent profonde. Cela reste vrai, même si le spectacle d’un Trump qui dénonce — sous les applaudissements de 40 % de ses concitoyens — les journalistes comme « ennemis du peuple », et les juges comme empêcheurs de tourner en rond, ne constitue pas une bonne publicité pour l’idéal pluraliste.

Quant à l’actuel chaos politique britannique, dans le pays qui a inventé la démocratie moderne, il alimente toute une réflexion pessimiste sur ce qu’il est advenu, au XXIe siècle, du débat, de la représentation et du vote populaire.

(Pourtant, l’impasse du Brexit en dit davantage sur les particularismes britanniques et la difficulté de prendre des décisions sur des questions vitales, dans un contexte de division à « 50-50 »… que sur les défauts inhérents au parlementarisme ou à la démocratie moderne.)

Une flopée de régimes autoritaires — ceux de Poutine, d’Erdogan et compagnie — peuvent dire à l’adresse des Européens et des Nord-Américains : « C’est ça, votre démocratie ? Vous pouvez la garder et cesser de nous faire la leçon ! »

Et la Chine, qui, elle, ne fait même pas semblant d’être démocratique, profite de ce désarroi pour mettre en avant sa force, son efficacité, avec un « contre-modèle » qui ne se cache plus et trouve des clients.

L’Ukraine et l’Algérie fournissent, malgré tout, des raisons d’espérer. Dans un coin du monde où la démocratie est relativement neuve, la campagne ukrainienne a donné à voir une vraie compétition. Avec un résultat incertain, une liberté d’expression affirmée, une opposition présente à la télévision, un président sortant qui reconnaît qu’il peut perdre au second tour, des procédures de vote relativement « propres »… Toutes choses inimaginables dans la Russie voisine de Vladimir Poutine.

En Algérie, le mouvement populaire n’est pas tombé dans le piège que lui tendait le général Gaïd Salah : un changement en trompe-l’oeil au sommet, assorti de vagues promesses de réformes.

Les aspects partiellement démocratiques du système, dans un pays où on laisse volontiers quelques journaux d’opposition chialer (ce qu’ils font avec talent), et où on peut manifester en masse, ne suffisent plus… Dans leur idéalisme, les Algériens réclament désormais le droit tout simple de pouvoir pacifiquement congédier leurs dirigeants. Comment ça s’appelle déjà ?



François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.