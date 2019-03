Au bout du bar bondé de millénariaux que je fréquente parfois, il m’interpelle. Ni pour me draguer ni pour m’inviter à danser, mais il veut un conseil. J’ai l’âge d’en donner, et lui d’en recevoir. Le vécu, c’est une lueur dans l’oeil et une dégaine un peu nonchalante devant l’inattendu de la vie. Un peu comme Jean Gabin qui chante Maintenant, je sais qu’on ne sait jamais.

« La fille que tu vois là, je ne sais plus quoi faire pour que le dossier évolue. On dirait qu’elle me niaise depuis des mois. »

Déjà, « dossier », ça part mal les négos. Première question : « Tu veux quoi ? Pour la nuit ou pour la vie ? »

Un joli garçon, drôle, brillant, un condo à son nom, des paiements sur le char, bon danseur (testé), sûrement une collection de vinyles vintage de jazz ou de whiskys rares chez lui.

« Ben, j’ai 33 ans, une job, j’imagine qu’un moment donné on trouve la fille avec qui on va faire des bébés dans une maison en banlieue avant de s’acheter un chalet… Y’a-tu un autre plan que ça ? »

Oui, mais ça demande l’effort de se poser des questions. Tu vois, y’a le plan « je reste adulescent jusqu’à 50 ans, juste avant d’entamer l’andropause, et je coche les entailles sur le case de mon cell chaque fois que je score avec une fille ». Ça vient avec toutes sortes de variantes, de la mauvaise baise au plan cul avec une fuck friend, en passant par le zigonnage simili-amoureux « je te fuis, tu me suis ; tu me fuis, je te suis » typique du branlage mental qui découle direct de la peur de l’engagement.

Y’a aussi le plan « fuck toute pis je pars avec mon coloc en food truck reconverti en camion à tartes véganes ». Faut juste apprendre à faire des tartes, mais tu as vu un tutoriel, c’est pas si compliqué, et tu te la joueras Jack Kerouac direction Virginia Beach en écoutant du math punk les fenêtres ouvertes. Sur la route traîne justement sur ta table de chevet.

Par contre, le coloc ronfle quand il abuse du gin-tonic. À bien y penser, tu ferais peut-être mieux de partir avec un golden retriever, fidèle et amical. Ça pogne avec tout le monde ; c’est un classique qui fait diminuer l’anxiété sociale.

Y’a le plan « j’attends la fin du monde en mangeant des sacs de carottes (beaucoup de carottes) et en me filmant sur YouTube ». Quelques Like provenant d’aussi perdus que toi et un teint orange Trump au final. C’est un peu le plan nerd no future et pas si glam.

La fin du monde sera plutôt à 6 h

Si on creuse un peu sous leurs tatouages, le fleur-de-peau est perceptible et la stupeur devant les choix… palpable. Ils ne « lolent » pas tellement dans leur barbe. Je déteste généraliser et parler au nom de toute une génération, mais certains Y, ces fameux millénariaux qui ont de 20 à 35 ans, commencent à se dire et questionner tout haut. La quête de sens est bien plus nowhere lorsque le modèle de tes parents boomers ne s’applique plus vraiment à une fin du monde anticipée. Remarque, tu as aussi le choix de ne pas y croire.

La comédienne Léane Labrèche-Dor, 30 ans, joue ces jours-ci une pigiste trop lucide pour ne pas prendre d’antidépresseurs dans une pièce coup de gueule qui traite de cette génération zéro déchet et de ses multiples tâtonnements. Ligne de fuite, un texte de Catherine Chabot, braque le projecteur sur l’honnêteté brutale teintée de cynisme de millénariaux pris pour se réinventer sur les ruines du temple capitaliste érigé par les générations précédentes.

C’est tellement absurde : parce que je suis une jeune fille, on fait semblant de vouloir m’écouter, mais ils se câlissent de mes idées

Les personnages sont divisés entre l’inquiétude face au futur qui les paralyse et l’attitude carpe diem : « On boit du vin nature qui goûte le cul » tout en se disant « C’est fini les chums ! En 2104, la Terre, ça va être “ Au revoir, messieurs mesdames ”. Votre petit Léopold — parce qu’il va avoir un nom de friperie —, oublie ça, il mangera jamais de thon rouge, il va manger des gâteaux de sable. »

Tandis qu’ils s’inquiètent de quelle maladie moyenâgeuse ils vont mourir, genre, tandis qu’ils échangent leurs angoisses dans un franglais urbain bon teint en se demandant si faire des enfants est un beautiful sacrifice ou un geste égoïste, l’émerveillement n’est plus de leur monde. Trop naïf, peut-être.

« La prochaine fois qu’on va s’émerveiller, c’est quand on va inventer la téléportation, me confie Léane Labrèche-Dor. Moi, ça fait depuis l’âge de 15 ans que je veux des enfants. C’est un souffle de base, comme se nourrir ou se protéger. Ce n’est pas égoïste, procréer. Mais est-ce que ce l’est devenu ? L’individuel peut faire tous les efforts du monde, c’est le collectif qui importe. »

Selon la comédienne, le cynisme et l’ironie sont deux moteurs de sa génération : « Soit tu décides de changer les choses, soit tu décides de faire une dépression ou de dire “ d’la marde ! ”. »

Check ton feed

Entre le microdosage de LSD pour favoriser la créativité, le cannabis pour augmenter l’orgasme et les Ativan pour faire baisser l’anxiété, ils sont portés par la mise en scène de soi sur Instagram et un sentiment d’urgence oppressant devant l’intangible.

« C’est pas une fatalité, c’est pas une affaire de génération ni de fucking calendrier maya. C’est la première fois de l’histoire que l’espèce humaine est confrontée à sa propre fin. C’est là, là ! Les scientifiques se suicident, estie, c’est pas une opinion ! C’est en train de se passer live. Check ton feed ! », résume Gabrielle (Léane Labrèche-Dor) dans Ligne de fuite.

Les Y me font peur. Leur rapport au monde est complètement schizo. Ils entendent une voix qui leur dit que si y’a rien qui change, c’est la fin du monde, mais y’a une voix qui dit : faut en profiter.

Au final, on assiste à une version cocktail de La soirée est encore jeune qui aurait dérapé hors micros. L’humour cède le pas au drame dans le confort d’un loft industriel avec plancher de béton chauffant.

« Ceux qui rient le plus pendant la pièce, c’est ma génération, ajoute Léane. Ils en sortent ébranlés. Ça leur donne envie de ne pas être ça, pour crissement crisser le cynisme à la poubelle… parce que c’est sans issue. L’engagement, ça n’a jamais été une nécessité pour nous, autant pour les causes que pour l’amour. On nous a dit pour tout, le brocoli comme le reste : “ Essaie ! Si tu aimes pas ça, tu essaieras autre chose. ” »

Le problème, c’est que l’autre chose est parfois difficile à définir. Ou back order au registre de l’humainement possible.



