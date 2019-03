Le labyrinthe du Brexit

« La nouvelle de ma mort est fortement exagérée. » Ce mot attribué à l’humoriste Mark Twain, Theresa May a pu le répéter plusieurs fois depuis ce jour de 2016 lorsque, dans la foulée d’un référendum au résultat inattendu, cette ministre fut chargée d’une tâche impossible : réaliser, en tant que nouvelle responsable du Parti conservateur britannique, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Cette femme a survécu à deux votes de défiance (l’un dans son parti et l’autre aux Communes), à deux votes négatifs contre un accord de divorce avec l’Europe (… toujours sur la table !), à un déluge d’insultes (y compris dans sa famille politique) et de malchances (les extinctions de voix, le décor qui s’effondre littéralement autour d’elle). Sans oublier une presse féroce qui se régale avec cruauté. Mais cette politicienne terne, sans grande vision, s’accroche et s’accroche. Encore et toujours, dans un acharnement absurde voisin de la sainteté.

Mme May devint en 2016 une première ministre à contre-emploi. Sans l’avoir voulu, ni avoir été spécifiquement élue à ce poste. On pourrait ajouter : et sans y avoir été préparée, dans un contexte, il est vrai, sans précédent.

Il y a bientôt trois ans, elle « ramassa » une formation d’où s’étaient lâchement enfuies plusieurs têtes d’affiche qui avaient mené tambour battant la campagne pro-Brexit. Alors qu’elle-même, dans un parti divisé, avait fait campagne de l’autre bord… pour rester en Europe.

Avec le recul, on voit bien le côté « mission impossible » de l’entreprise. Les Britanniques étaient et restent un peuple coupé en deux parties presque égales, entre partisans et adversaires du maintien dans l’Union. Ils le restent, même devant la farce shakespearienne qu’est devenu ce débat interminable, et la véritable crise de régime qu’il a engendrée.

Les partisans d’un second référendum et d’un maintien dans l’Europe peuvent se targuer, ces jours-ci, de véritables succès de mobilisation : une pétition de 5 millions de signatures électroniques ; une manifestation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de Londres, en fin de semaine.

Pourtant, malgré la dissolution du cadre politique sous « l’effet Brexit », malgré le calvaire kafkaïen de Theresa May, au moins 45 % des Britanniques revoteraient aujourd’hui pour quitter l’Union européenne, si on le leur redemandait.

On aurait pu croire que le labyrinthe du Brexit et la complexité byzantine du débat auraient fait fuir 90 % des électeurs : ce n’est pas le cas.

Devant la fourberie et l’incompétence d’une classe politique en décomposition, Mme May a mis en avant, d’une façon opiniâtre — d’autres diront : « butée » ou « primaire » — deux ou trois idées simples.

Primo, le vote du 23 juin 2016 est sacré. Il était unique et ne saurait être remis en cause : ce serait un déni de démocratie. Donc pas de référendum de reconsidération (ou de ratification, comme le prévoyait par exemple le projet péquiste de souveraineté-association, en 1980).

Secundo, les dates butoirs sont faites pour être respectées. Tertio, le contrôle de l’immigration et la sortie (à terme) de l’Union douanière européenne sont pour Mme May des « lignes rouges ».

Il se peut que, devant l’effondrement des repères provoqué par ce désastreux débat, plus aucune de ces « lignes rouges » ne tienne. Déjà, le fatidique 29 mars a été repoussé à la mi-avril. Et l’intransigeance du camp européen, incarnée par le négociateur Michel Barnier et des Français exaspérés (prêts, eux, à pousser Londres dans le précipice du « Brexit dur »), montre des signes de faiblesse.

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, et la chancelière allemande ont fait passer l’idée d’un possible renvoi du Brexit aux calendes grecques, si Londres acceptait d’organiser les élections européennes sur son territoire en mai prochain… un « gros » conditionnel !

On a beaucoup blâmé David Cameron d’avoir ouvert cette boîte de Pandore en convoquant, le 27 mai 2015, son fameux référendum. Mais avait-il le choix… et n’aurait-ce pas été que partie remise, avec une minorité importante et grouillante d’Anglais (et pas seulement de députés) qui ne voulaient et ne veulent rien savoir de l’Europe ?

Et puis, l’Europe a-t-elle intérêt à vouloir encore garder cette éternelle épine au pied ?

François Brousseau est chroniqueur d’information internationale à Ici Radio-Canada.